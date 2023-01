Les responsables techniques pourraient être emprisonnés pour ne pas avoir protégé les enfants: proposition du Royaume-Uni

Les dirigeants de la technologie pourraient faire face à la possibilité d’une peine de prison pour avoir enfreint les normes de sécurité en ligne dans le cadre d’une proposition au Royaume-Uni après que le gouvernement du Premier ministre Rishi Sunak a conclu un accord avec les législateurs conservateurs qui ont cherché à modifier le projet de loi sur la sécurité en ligne.

La législation est un projet de loi très attendu qui vise à rendre Internet plus sûr pour les enfants en appliquant des exigences de vérification de l’âge et en responsabilisant davantage les plateformes technologiques pour protéger les mineurs des contenus préjudiciables.

Le dernier accord pourrait entraîner des sanctions sévères pour les chefs d’entreprise qui omettent délibérément de protéger les enfants contre les dommages en ligne. Michelle Donelan, secrétaire d’État britannique au numérique, à la culture, aux médias et aux sports, a déclaré dans un déclaration mardi que les changements “réalisent nos objectifs communs de tenir les gens responsables de leurs actions d’une manière efficace et ciblée sur la sécurité des enfants, tout en garantissant que le Royaume-Uni reste un endroit attrayant pour les entreprises technologiques pour investir et se développer”.

Les législateurs conservateurs avaient proposé une amendement d’imposer une responsabilité pénale, y compris la possibilité d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans, aux cadres supérieurs pour non-respect des exigences en matière de sécurité des enfants. Donelan a déclaré dans le communiqué qu’elle était “sympathique aux objectifs de l’amendement”, mais estime que le projet de loi comprend déjà d’autres dispositions pour tenir les cadres supérieurs responsables.

Pourtant, a-t-elle déclaré, l’amendement final “sera soigneusement conçu pour saisir les cas où les cadres supérieurs, ou ceux qui prétendent agir à ce titre, ont consenti ou connivence en ignorant les exigences exécutoires, risquant de nuire gravement aux enfants”.

Les sanctions pénales comprendraient des peines d’emprisonnement et des amendes “proportionnées à des infractions similaires”, a-t-elle déclaré.

“Bien que cet amendement n’affecte pas ceux qui ont agi de bonne foi pour se conformer de manière proportionnée, il donne à la loi des dents supplémentaires pour apporter des changements et garantir que les gens soient tenus responsables s’ils ne protègent pas correctement les enfants”, a déclaré Donelan.

Les détracteurs de la législation craignent que les stipulations de vérification de l’âge ne conduisent à des atteintes à la vie privée et aient un effet dissuasif sur la parole.

Des projets de loi visant à protéger les enfants de manière similaire ont également été introduits aux États-Unis avec un soutien bipartite. La Californie a adopté la sienne Code de conception adapté à l’âge, modelé sur les directives britanniques, qui impose également une plus grande part de responsabilité aux plates-formes pour protéger les enfants contre les dommages en ligne.

