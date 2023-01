Les responsables talibans font l’éloge de la première voiture de sport afghane. Il a un moteur d’une Toyota Corolla 2000.

L’Afghanistan a dévoilé une supercar propulsée par un moteur Toyota Corolla 2000. (Bilal Buler et KY Cheng/Getty Images)

Une équipe d’ingénieurs et de designers a construit ce qui pourrait être la première voiture de sport afghane.

La puissance de la voiture repose sur un moteur Toyota Corolla 2000 modifié, selon un rapport de Tolo News.

Le porte-parole des talibans a partagé une vidéo de la voiture, appelée Mada 9, faisant des beignets dans la neige.

L’Afghanistan a récemment dévoilé ce qui pourrait être sa première voiture de sport et les responsables talibans reconnaissent l’exploit.

Dimanche, Zabihullah Mujahid, le porte-parole officiel des talibans, a partagé une vidéo sur Twitter de la voiture faisant des beignets dans la neige. Il a dit que la voiture était un honneur pour le pays, selon Le Télégraphe.

Le véhicule, nommé Mada 9, a été construit en cinq ans par une société nommée Entop avec une équipe de 30 ingénieurs et designers de l’Afghanistan Technical Vocational Institute, selon un reportage de Tolo News, une chaîne d’information locale afghane.

Le directeur de l’école, Ghulam Haidar Shahamat, a déclaré au point de vente que le moteur est “suffisamment puissant” pour permettre au conducteur d’augmenter la vitesse. Mais, a-t-il noté, le moteur provient d’une Toyota Corolla 2000.

“Le but principal est d’y installer un moteur électrique”, a-t-il ajouté.

On ne sait pas quelles sont les spécifications de la voiture ou à quelle vitesse elle peut aller. Il n’y a aucune vidéo de la voiture se déplaçant à grande vitesse ou effectuant des manœuvres difficiles en dehors de la vidéo partagée par le porte-parole des talibans.

Mohammad Riza Ahmadi, le concepteur de Mada 9, a déclaré à Tolo News qu’il espère que la voiture sera un phare pour le pays assiégé.

“Cette voiture sera une ambassadrice et conduira à travers l’Afghanistan et transmettra la valeur de la connaissance au peuple”, a-t-il déclaré.

Une vidéo promotionnelle de la voiture commence par un plan du sol désertique, jonché de balles, avant de se refermer sur un homme échevelé. Après avoir traversé un chemin de balles, l’homme s’approche d’un véhicule couvert pour enfin dévoiler le Mada 9.

L’économie afghane s’est effondrée depuis la prise de contrôle du pays par les talibans en août 2021. Selon l’Institut américain de la paixl’économie du pays s’est contractée de 20 à 30 % en un an sous le contrôle du régime.

Plus d’un million d’Afghans ont fui le pays entre octobre 2021 et janvier 2022, Le New York Times a rapporté, citant des chercheurs en migration.

En janvier 2022, le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a tiré la sonnette d’alarme sur l’état désastreux du pays.

“Six mois après la prise du pouvoir par les talibans, l’Afghanistan ne tient qu’à un fil”, a-t-il déclaré. “Pour les Afghans, la vie quotidienne est devenue un enfer glacé.”

Ahmadi, le concepteur de la voiture, a déclaré à Tolo News que la voiture avait reçu des offres mais n’était pas à vendre. Le Mada 9 sera présenté dans tout l’Afghanistan et peut-être exposé à l’international, a-t-il déclaré.