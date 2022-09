Les athlètes ukrainiens ne participeront pas aux Championnats d’Europe de Sambo en Serbie

Les responsables russes liés au sport de combat Sambo ont partagé leur consternation après que l’Ukraine a confirmé que ses athlètes boycotteraient les prochains Championnats d’Europe en Serbie en raison de la participation de concurrents russes et biélorusses.

Les Championnats d’Europe de Sambo se dérouleront du 15 au 18 septembre à Novi Sad, où des athlètes russes et biélorusses ont été autorisés à concourir sous le drapeau de la Fédération internationale de Sambo (FIAS).

Cette position a conduit l’Ukraine à refuser d’envoyer des concurrents à la pièce maîtresse.

«Nous, les athlètes, les entraîneurs et les employés de la NFSU [National Ukrainian Sambo Federation]déclarons notre refus de participer aux Championnats d’Europe de Sambo, qui se tiendront dans la ville de Novi Sad, en raison de la décision de la Fédération Internationale de Sambo et de la Fédération Européenne de Sambo d’autoriser les athlètes russes et biélorusses à participer à ces compétitions », lire une déclaration partagée par TASS.

Cette décision a été déçue par les officiels russes dans un sport qui a ses origines en Union soviétique.

“Dans n’importe quel pays du monde, dans n’importe quelle ville de Russie, tous ceux qui pratiquent le Sambo forment une famille amicale”, a déclaré l’entraîneur-chef de l’équipe nationale russe de Sambo, Dmitry Troshkin.

« Nous n’avons rien à partager sur le tapis à part le sport équitable.

“L’équipe ukrainienne est une équipe forte et a toujours été un concurrent sérieux. C’est dommage. Je comprends qu’ils viennent d’être pris dans le [situation].”

Le président de la FIAS, le Russe Vasily Shestakov, a également exprimé son désarroi.

“Naturellement, j’aimerais que des athlètes de tous les pays participent à ces compétitions”, a-t-il déclaré à RIA Novosti.

«Mais maintenant, la situation est comme ça. C’est dommage, car l’équipe ukrainienne a toujours été dans le top trois. a ajouté le responsable, notant que « Le sport unit les gens et servira toujours à rapprocher les athlètes de différents pays.

Ailleurs, le chef de la Fédération européenne de sambo, Sergey Eliseev, a déclaré que le contexte politique ne devrait pas se réduire au sport.

« Il est très important pour nous que tous les athlètes puissent concourir indépendamment des situations politiques. Et nous considérons qu’il est mal de mélanger le sport avec la politique », dit Eliseev.

Les responsables ukrainiens – dont le président Vladimir Zelensky – ont appelé à une interdiction générale des athlètes russes de toutes les compétitions internationales, exigeant qu’ils soient privés du droit de comparaître même sous un statut neutre.

Le Comité international olympique (CIO) a recommandé fin février aux fédérations sportives de ne pas inviter les Russes et les Biélorusses aux événements internationaux dans la mesure du possible.

Le président du CIO, Thomas Bach, a affirmé plus tard que la mesure visait en partie à protéger les athlètes russes et biélorusses de l’hostilité supposée à laquelle ils seraient confrontés en dehors de leurs pays respectifs.

Malgré des interdictions généralisées, certains sports – notamment le tennis – ont permis aux joueurs russes et biélorusses de concourir en tant que neutres, bien qu’ils soient exclus des épreuves par équipe.

En juin, le judo a été confronté à une situation similaire à celle actuellement rencontrée par Sambo après que des athlètes ukrainiens aient boycotté un tournoi dans la capitale mongole, Oulan-Bator, après que les Russes eurent été autorisés à y assister à titre neutre.