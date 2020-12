TOKYO (AP) – Les responsables spatiaux japonais se sont déclarés enthousiasmés par le retour d’une capsule qui a atterri en toute sécurité dans l’Outback australien dimanche tout en transportant des échantillons de sol d’un astéroïde éloigné afin de pouvoir commencer à analyser ce qu’ils disent être des trésors à l’intérieur.

La livraison de la capsule par le vaisseau spatial Hayabusa2 termine sa mission de retour d’échantillons de six ans et ouvre la porte à la recherche pour trouver des indices sur l’origine du système solaire et la vie sur Terre.

« Nous avons pu poser la boîte aux trésors » sur le désert australien peu peuplé de Woomera comme prévu, a déclaré Yuichi Tsuda, chef de projet Hayabusa2 à la Japan Aerospace Exploration Agency, ou JAXA, ajoutant que la capsule était en parfait état. » hâte de l’ouvrir et de regarder à l’intérieur.

La capsule sera emballée dans un conteneur dès que son traitement préliminaire dans un laboratoire australien sera terminé et ramenée au Japon cette semaine, a déclaré Satoru Nakazawa, un sous-directeur du projet, lors d’une conférence de presse en ligne de Woomera.

Hayabusa2 a quitté l’astéroïde Ryugu, à environ 300 millions de kilomètres (180 millions de miles) de la Terre, il y a un an. Après avoir publié la capsule samedi, il s’est lancé dans une nouvelle expédition vers un autre astéroïde éloigné.

Les scientifiques disent croire que les échantillons, en particulier ceux prélevés sous la surface de l’astéroïde, contiennent des données précieuses non affectées par le rayonnement spatial et d’autres facteurs environnementaux. Ils s’intéressent particulièrement aux matières organiques présentes dans les échantillons pour découvrir comment les matières sont distribuées dans le système solaire et liées à la vie sur Terre.

«Nous espérons vivement que l’analyse des échantillons conduira à de nouvelles recherches sur l’origine du système solaire et sur la manière dont l’eau a été transportée vers la Terre», a déclaré le président de la JAXA, Hiroshi Yamakawa.

Le retour de la capsule avec les premiers échantillons de subsurface d’astéroïdes au monde intervient quelques semaines après que le vaisseau spatial OSIRIS-REx de la NASA ait réussi à saisir avec succès des échantillons de surface de l’astéroïde Bennu. La Chine, quant à elle, a récemment annoncé que son atterrisseur lunaire avait collecté des échantillons souterrains et les avait scellés dans le vaisseau spatial pour le retour sur Terre, alors que les pays en développement spatial se disputaient leurs missions.

Les responsables de la JAXA ont déclaré que les échantillons de Ryugu seront traités dans des chambres propres pour éviter tout impact sur les échantillons. La recherche initiale est prévue dans les six premiers mois, et les échantillons seront distribués à la NASA et à d’autres groupes de recherche internationaux clés, avec environ 40% stockés pour de futurs progrès technologiques afin de résoudre les questions sans réponse.

Plus de 70 employés de JAXA travaillaient à Woomera pour préparer le retour des échantillons. Ils ont installé des antennes paraboliques à plusieurs endroits dans la zone cible à l’intérieur du champ d’essai de l’Australian Air Force pour recevoir les signaux.

La capsule en forme de pan, d’environ 40 centimètres (15 pouces) de diamètre, a été trouvée à l’intérieur de la zone d’atterrissage prévue et récupérée par une équipe d’hélicoptères de la JAXA.

Hayabusa2 a publié la capsule samedi à 220000 kilomètres (136 700 miles) dans l’espace, l’envoyant vers la Terre. Environ 12 heures après sa sortie, la capsule est revenue dans l’atmosphère à 120 kilomètres (75 miles) de la Terre, vue comme une boule de feu traversant le ciel nocturne.

Pour Hayabusa2, ce n’est pas la fin de la mission. Il se dirige maintenant vers un petit astéroïde appelé 1998KY26 pour un voyage qui durera 11 ans dans un sens, pour d’éventuelles recherches sur la défense planétaire, comme trouver des moyens d’empêcher les météorites de frapper la Terre.

Depuis son lancement le 3 décembre 2014, la mission Hayabusa2 a été un franc succès. Il a atterri deux fois sur Ryugu malgré la surface extrêmement rocheuse de l’astéroïde et a collecté avec succès des données et des échantillons au cours des 1 an et demi passés près de Ryugu après son arrivée en juin 2018.

Lors de son premier touché en février 2019, il a collecté des échantillons de poussière de surface. Lors d’une mission plus difficile en juillet de cette année-là, il a collecté des échantillons souterrains de l’astéroïde pour la première fois dans l’histoire de l’espace après avoir atterri dans un cratère qu’il avait créé plus tôt en faisant exploser la surface de l’astéroïde.

Les astéroïdes, qui gravitent autour du soleil mais sont beaucoup plus petits que les planètes, sont parmi les objets les plus anciens du système solaire et peuvent donc aider à expliquer comment la Terre a évolué.

Ryugu en japonais signifie «Dragon Palace», le nom d’un château au fond de la mer dans un conte populaire japonais.

____

L’écrivain Associated Press Dennis Passa à Brisbane, Australie, a contribué à ce rapport.