Les responsables se préparent aux prochaines élections en testant les machines à voter et en peaufinant les procédures

20 octobre — Les électeurs de tout le pays se rendront aux urnes pour voter dans environ deux semaines.

À l’approche du jour du scrutin, les responsables préparent les machines à voter et peaufinent les procédures pour garantir l’exactitude des votes.

Dans un climat politique tendu, le directeur des élections du comté de Snyder, Devin Rhoads, a déclaré qu’il serait un livre ouvert pour les électeurs en quête de détails sur les procédures électorales.

« Nous sommes ouverts et transparents », a déclaré Rhoads. « Si j’ai une personne qui remet en question ou ne croit pas au système ou qui s’inquiète des théories du complot et qu’elle veut que je lui tienne la main et que je lui montre tout, ce qui se passe, je le ferai. »

Les machines à voter en Pennsylvanie sont évaluées à l’aide de tests de logique et d’exactitude. Tous les équipements sont soumis à ce test de résistance avant les élections pour garantir leur bon fonctionnement. Selon le Département d’État de Pennsylvanie, tous les comtés du Commonwealth sont tenus par la loi d’effectuer des tests avant les élections.

Les tests de logique et d’exactitude sont effectués à l’aide d’une « plate-forme de test » : des échantillons de bulletins de vote avec diverses configurations de dispositions et de votes. Les bulletins de vote contenus dans le jeu sont spécialement conçus pour déclencher des avertissements ou échouer. Par exemple, ne pas avoir de votes ou avoir trop de votes dans un concours.

En exécutant la plate-forme de test sur les machines à voter, les responsables s’assurent que l’équipement compte les votes avec précision et signale les erreurs.

Les tests garantissent le bon fonctionnement des machines et fournissent une preuve finale des bulletins de vote, évitant ainsi des erreurs telles que des candidats manquants.

« Les tests de logique et d’exactitude, combinés aux audits post-électoraux des bulletins de vote, fournissent systématiquement la preuve que les machines à voter font ce qu’elles sont censées faire », Mark Lindeman, directeur des politiques et de la stratégie chez Verified Voting, un groupe qui suit technologie de vote aux États-Unis, a déclaré : « Les systèmes et les processus sont bons et ils s’améliorent. »

En Pennsylvanie, les responsables du comté ont jusqu’à 15 jours avant les élections pour certifier que les tests de logique et d’exactitude ont été effectués.

Le registraire en chef du conseil électoral du comté de Northumberland, Lindsay Phillips, a déclaré que les tests dans tout le comté de Northumberland étaient terminés cette semaine.

Une fois testées, les machines à voter sont réinitialisées et sécurisées dans des installations verrouillées jusqu’au jour du scrutin, a déclaré Phillips.

Assurer l’exactitude

Lorsque les bulletins de vote sont renvoyés au bureau électoral du comté de Northumberland le jour du scrutin, ils sont horodatés et numérisés dans le système de l’État, a déclaré Phillips.

Les bulletins de vote sont ensuite triés par circonscription.

Phillips a décrit le processus de comptage de son équipe comme une « chaîne de montage ». En longeant la file, un individu ouvre les enveloppes, le suivant enlève les bulletins de vote et le dernier scanne les bulletins de vote dans la machine à voter.

Les bulletins de vote sont ensuite déposés dans leur bac respectif et mis sous clé.

Le processus permet de garder tous les votes « véritablement anonymes », a déclaré Phillips.

Les responsables du comté de Northumberland sont en mesure de vérifier les numéros de vote à l’aide des données auxquelles ils peuvent accéder dans les jours précédant l’élection, détaillant le nombre de bulletins de vote que chaque bac de circonscription devrait contenir.

En termes de trace écrite, Phillips a déclaré que chaque bulletin de vote comporte un code-barres unique sur son enveloppe.