Les responsables russes révèlent l’état des paiements « hérités » de la FIFA

L’instance dirigeante mondiale aurait promis 100 millions de dollars à la Russie dans le cadre de “l’héritage” de la Coupe du monde 2018

L’instance dirigeante mondiale du football, la FIFA, est dans les délais avec les paiements à la Russie dans le cadre du “Fonds d’héritage” de la Coupe du monde 2018, selon l’Union russe de football (RFU). Il a été signalé plus tôt cette année que les paiements avaient été suspendus après le début du conflit avec l’Ukraine.

“Pour le moment, il n’y a aucun retard de paiement dans le cadre du programme FIFA Legacy. Les paiements sont effectués conformément au calendrier », a déclaré vendredi le service de presse de la RFU à TASS.

Le responsable du football russe Maxim Mitrofanov, qui était à l’époque directeur du développement de la RFU, a déclaré en avril que les paiements de la FIFA avaient été suspendus. Il a été rapporté en mai que des fonds étaient dus à hauteur de 15 millions de dollars et que la Russie avait reçu 45% du total de 100 millions de dollars qui aurait été promis.

La déclaration de vendredi indique qu’il n’y a pas de problèmes financiers découlant de l’accueil réussi par la Russie de la pièce maîtresse de la FIFA 2018, qui s’est déroulée sur 12 sites dans 11 villes hôtes et a culminé avec la victoire de la France sur la Croatie en finale au stade Luzhniki de Moscou.

Les responsables russes de la Coupe du monde 2018, dont le chef du comité d’organisation local Alexey Sorokin, ont transmis leur expertise pour aider le Qatar à se préparer pour la dernière édition du tournoi, qui s’est terminée le mois dernier.

La poursuite apparente des liens financiers entre la FIFA et la Russie intervient après que Sorokin a confirmé en octobre que son pays avait été entièrement indemnisé par l’instance dirigeante européenne de l’UEFA, à la suite de la décision de retirer la finale de la Ligue des champions 2022 de Saint-Pétersbourg à la suite de la campagne militaire. en Ukraine.

L’UEFA et la FIFA ont imposé une interdiction aux équipes russes de leurs compétitions à tous les niveaux fin février, ces sanctions restant en vigueur. Cependant, la RFU a annoncé en décembre qu’elle créerait un groupe de travail impliquant l’UEFA et éventuellement la FIFA et le Comité international olympique (CIO) dans le but de trouver un moyen de revenir aux compétitions internationales pour les équipes russes.

Il avait été suggéré que la RFU pourrait chercher à quitter l’UEFA et rejoindre son équivalent asiatique, l’AFC, bien qu’une telle démarche semble moins probable après la déclaration de la RFU le mois dernier.