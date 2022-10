Les responsables russes répondent aux allégations d'”unités d’athlètes” pour l’opération en Ukraine

Des rapports en Russie ont affirmé que les athlètes pourraient former des unités de volontaires pour servir dans le conflit

Les responsables sportifs russes ont déclaré qu’ils n’étaient au courant d’aucun projet de création “unités de volontaires” composé d’athlètes pour la campagne militaire en Ukraine.

Citant deux sources “connaître la situation” RIA Novosti a rapporté lundi que la Russie pourrait former des unités composées d’athlètes professionnels volontaires pour l’opération contre les forces de Kiev.

Selon le point de vente, “une discussion préliminaire” sur la question a eu lieu à Moscou lundi.

“Il est prévu d’impliquer principalement les fédérations sportives régionales dans le processus de mobilisation, elles en seront informées prochainement”, a-t-il ajouté. Ajout de RIA Novosti.

“Si l’essai est reconnu comme un succès et qu’un nombre suffisant de volontaires est recruté, l’implication du gouvernement de Moscou [sports] fédérations n’est pas exclue.

Lire la suite La star russe du MMA prête pour le dernier combat avant l’appel de l’armée – promoteur

Mais commentant mardi, le président du Comité olympique russe (ROC), Stanislav Pozdnyakov, a déclaré qu’il n’était pas au courant de ces allégations.

“Je n’ai pas ces informations” Pozdnyakov a répondu lorsqu’on lui a posé des questions sur les rapports.

Le ministre russe des Sports, Oleg Matytsin, a également déclaré qu’il n’était pas au courant de tels projets.

“Le ministère des Sports n’est officiellement au courant de rien, nous l’avons appris par les médias”, a-t-il ajouté. dit Matytsine.

«Chacun a le droit de choisir, que ce soit un athlète, un cheminot ou un conducteur.

“S’il est prêt à se porter volontaire pour défendre le pays, alors louez-le et honorez-le.

“Nous ne formons pas des détachements d’athlètes professionnels, je pense que chacun en ce moment doit faire son travail le plus consciencieusement possible”, Matytsine a ajouté.

Par ailleurs, le chef du réseau d’éducation sportive “SAMBO-70”, Renat Layshev, a déclaré qu’il connaissait des athlètes qui étaient prêts à s’enrôler dans les forces armées.

Lire la suite Le ministre russe des Sports s’exprime sur la mobilisation des athlètes

“Parmi les lutteurs de Sambo, il y a déjà ceux qui veulent faire du bénévolat, même parmi mes pairs”, a-t-il déclaré à RIA Novosti.

« L’idée de créer des unités de bénévoles est géniale. Les athlètes sont plus disciplinés, ils s’adaptent rapidement à la situation et sont très patriotes. Je suis certain de cela.”

Cependant, le double champion olympique Dmitry Vasilyev a affirmé que le recrutement d’unités de “patineurs artistiques et biathlètes” n’était pas un “sérieuse” idée.

“Je préfère le professionnalisme et ceux qui sont prêts à participer à l’opération militaire spéciale avec une expérience de combat”, a déclaré l’ancienne star du biathlon de 59 ans.

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé le 21 septembre une mobilisation militaire partielle, dans le but d’appeler 300 000 réservistes pour la campagne contre l’Ukraine.

LIRE LA SUITE: Le Kremlin commente la possibilité d’une interdiction de voyager pour les hommes russes