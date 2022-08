Les responsables russes insistent sur le fait que les explosions de la base aérienne sont “accidentelles”, les images satellites montrent des cratères presque identiques

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

De nouvelles images satellites publiées jeudi montrent les séquelles d’une attaque qui a détruit une base aérienne russe en Crimée.

Les responsables russes ont nié que les dommages résultaient d’une attaque et ont insisté sur le fait que trois cratères presque identiques à la base aérienne de Saki étaient dus à des explosions “accidentelles” mardi. Les explosions auraient résulté de munitions stockées sur le site, ont affirmé les responsables.

La Russie a également nié que des avions aient subi des dommages dus aux explosions, mais les images satellites, publiées par Planet Labs, indiquent qu’au moins huit avions de combat ont fait naufrage.

Des témoins, qui ont posté des vidéos et des photos sur les réseaux sociaux alors que de la fumée montait de la base après les explosions, ont fait état de “multiples explosions” à la base.

LA RUSSIE, LA BASE MILITAIRE DE BÉLARUS BASCULÉE PAR LE FEU, LES JOURS D’EXPLOSIONS APRÈS QUE LA BASE AÉRIENNE DE CRIMÉE VOIT DES Explosions DESTRUCTRICES

Les responsables ont déclaré qu’au moins une personne est morte et plus d’une douzaine ont été blessées, avec au moins 62 immeubles d’habitation et 20 structures commerciales endommagées.

Sergey Aksynov, nommé par la Russie pour commander la République non reconnue de Crimée, a déclaré l’état d’urgence à la suite des explosions.

Les responsables ukrainiens n’ont revendiqué aucune responsabilité dans l’attaque ni expliqué comment elle a été menée, a rapporté Reuters. L’attaque, si elle était menée par Kyiv, indiquerait des capacités de frappe à longue distance améliorées.

Rebekah Koffler, ancienne officier du renseignement de la DIA et auteure du « Livret de Poutine : le plan secret de la Russie pour vaincre l’Amérique », a mis en doute l’implication potentielle de l’Ukraine, notant que cela entraînerait une « nouvelle escalade » de la part de la Russie puisque Moscou considère la région comme son propre territoire. .

ZELENSKYY ACCUSE LA RUSSIE DE « TERRORISME NUCLÉAIRE » ALORS QUE LES TROUPES TIRENT À LA CENTRALE NUCLÉAIRE DE ZAPORIZHZHIA

“Bien que je n’exclue pas complètement la possibilité que la résistance ukrainienne organise des explosions en Crimée… les frappes de missiles de Kyiv sur la Crimée sont hautement improbables”, a déclaré Koffler. “Les Ukrainiens savent que ce serait une ligne rouge pour Poutine car la Russie a annexé la Crimée en 2014.”

Le président Volodymyr Zelenskyy a fait référence à l’attaque dans son discours nocturne de mercredi, faisant référence à la perte de neuf avions russes en Crimée et “un de plus en direction de Zaporizhzhia”, selon le New York Times.

“Si vous avez des informations importantes sur l’ennemi, veuillez les signaler de manière sûre à nos services de renseignement, à notre armée”, a déclaré Zelenskyy. “Si vous connaissez ceux qui aident les occupants ou justifient l’agression, veuillez également le signaler.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Deux bâtiments à proximité de l’avion semblent endommagés, avec des “dommages par onde de choc” potentiels, écrit le Times.

Un responsable américain qui s’est entretenu avec le Washington Post sous couvert d’anonymat a déclaré mardi qu’aucune arme américaine n’avait été utilisée dans l’explosion en Crimée.