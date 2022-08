Les responsables russes acceptent d’ouvrir la centrale nucléaire de Zaporizhzhia aux inspecteurs de l’ONU (rapport)

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La Russie a accepté d’autoriser l’accès des inspecteurs à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia après une période de forte montée des tensions autour de l’état de l’installation.

Les forces russes ont pris le contrôle de la centrale nucléaire immédiatement après avoir envahi l’Ukraine et la détiennent depuis début mars. Les deux parties ont continué à se battre pour le contrôle de l’usine, suscitant l’inquiétude internationale face à une catastrophe imminente.

Moscou avait résisté aux appels pour permettre aux inspecteurs d’accéder à l’usine afin de vérifier qu’elle restait sûre, mais le président russe Vladimir Poutine a changé d’avis vendredi à la suite d’un appel téléphonique avec le président français Emmanuel Macron.

Poutine a déclaré que les experts de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) bénéficieraient du soutien des autorités russes et françaises pour fournir “l’assistance nécessaire”, a rapporté la BBC.

“Dans cette situation hautement volatile et fragile, il est d’une importance vitale qu’aucune nouvelle mesure ne soit prise qui pourrait mettre davantage en danger la sûreté et la sécurité de l’une des plus grandes centrales nucléaires du monde”, a déclaré Rafael Grossi, directeur général de l’AIEA.

La Russie avait commencé à utiliser la centrale électrique comme base à partir de laquelle lancer des frappes de missiles sur les villes voisines, suscitant une fois de plus l’inquiétude des autorités internationales quant à une éventuelle catastrophe nucléaire. Certaines familles ont commencé à évacuer la zone, selon le Washington Post.

Les responsables ukrainiens ont fait part de leurs inquiétudes avant le week-end quant à la possibilité que la Russie coupe l’alimentation de la plus grande centrale nucléaire d’Europe, mettant les deux parties en colère pour une provocation accrue. Des diplomates russes ont soumis une lettre aux Nations Unies accusant les Ukrainiens d’avoir tiré sur la centrale électrique.

“Il y a des informations selon lesquelles les forces d’occupation russes prévoient de fermer les blocs électriques et de les déconnecter des lignes d’alimentation électrique du système électrique ukrainien dans un proche avenir”, a déclaré l’agence ukrainienne de l’énergie nucléaire Energoatom dans un communiqué vendredi, rapporté pour la première fois par Reuters.

“La menace potentielle de la plus grande centrale nucléaire d’Europe pourrait être dix fois supérieure à l’ampleur des catastrophes de Fukushima et de Tchernobyl”, a ajouté l’agence.

Les responsables russes ont complètement rejeté les mesures visant à démilitariser la centrale électrique malgré l’autorisation d’accès aux inspecteurs. Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré vendredi qu’une telle décision ne ferait que rendre l’usine “plus vulnérable”.

Les Russes ont également nié avoir conservé des armes sur place à l’usine.

