Les responsables républicains réagissent avec fureur à la perquisition du domicile de Trump par le FBI

M. Trump et ses alliés ont sans relâche dénigré le FBI pour avoir pris la tête de l’enquête sur les liens entre la campagne Trump et la Russie. Et plus récemment, les alliés de l’ancien président au Congrès et dans les médias ont cherché à détourner le blâme de lui en décrivant sans fondement l’assaut du 6 janvier contre le Capitole comme une opération « sous fausse bannière » dirigée par le bureau et encouragée par le ministère de la Justice.

L’une des attaques les plus stridentes contre les forces de l’ordre fédérales lundi soir est venue du législateur de l’État de Floride Anthony Sabatini, qui se présente au Congrès en tant que républicain dans un district près d’Orlando.

“Il est temps pour nous, à l’Assemblée législative de Floride, de convoquer une session législative d’urgence et de modifier nos lois concernant les agences fédérales”, a écrit M. Sabatini sur Twitter. « Coupez immédiatement tous les liens avec le DOJ. Tout agent du FBI exerçant des fonctions d’application de la loi en dehors de la compétence de notre État devrait être arrêté sur-le-champ.

Dans un message la semaine dernière, Ric Grenell, qui a été directeur par intérim du renseignement national de M. Trump, a déclaré que si l’ancien président devait être réélu, il devait “nettoyer le FBI et le DOJ”.