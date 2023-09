« Les responsables proposent un quartier de divertissement à conteneurs ouverts à McHenry ». Voici ce qu’il faut savoir – Shaw Local

Un quartier de divertissement dans lequel les clients pourraient transporter des boissons alcoolisées dans des conteneurs ouverts le long des trottoirs et du Riverwalk est à l’étude pour le centre-ville de McHenry.

ShamROCKS the Fox, la célébration annuelle de la Saint-Patrick de McHenry, a été un « cas test involontaire » pour la création du quartier des restaurants et des divertissements du centre-ville, a déclaré Bill Hobson, directeur des parcs et des loisirs de McHenry.

ShamROCKS a montré que la ville peut organiser des événements au cours desquels les conteneurs ouverts sont autorisés, ce qui, selon Hobson, a encouragé les convives et les fêtards à visiter davantage de restaurants, bars et magasins McHenry.

« Il y a ces événements avec des groupes et des tentes, et les gens vont n’importe où » pour prendre un verre ou dîner alors que les conteneurs ouverts étaient également autorisés, a déclaré Hobson.

De nombreux restaurants du centre-ville « ont leur propre saveur. [Open-container] permettrait [patrons] vivre davantage cela et ne pas rester au même endroit toute la journée », a déclaré Hobson. «Cette mobilité contribue au succès de l’événement.»

Sur la base du succès de ShamROCKS, Hobson et le chef de la police de McHenry, John Birk, présenteront lundi une proposition pilote d’un an au conseil municipal de McHenry.

La ville utilise l’ordonnance du district social de Cary comme modèle pour créer une configuration similaire à McHenry.

Comment fonctionnerait cet essai en conteneur ouvert ?

La proposition de quartier de restauration et de divertissement, si elle est approuvée par le conseil, permettrait « la consommation réglementée de boissons alcoolisées dans les espaces publics », y compris les trottoirs, le parc Miller Point et le Riverwalk, selon des documents de la ville.

La proposition s’appliquerait au quartier des affaires du centre-ville de McHenry, y compris à l’ensemble du Riverwalk, au parc Miller Point récemment rénové et au parc Weber. Le parc commémoratif des anciens combattants sur Pearl Street n’est pas inclus.

Les conteneurs ouverts seraient autorisés sur les trottoirs de Riverside Drive, de Weber’s Park à Miller Point Park, de Park Street de la route 120 à Pearl Street, de Pearl Street de Riverside Drive à Green Street et de Green Street de Pearl Street à Waukegan Road.

Le quartier comprendrait également la rue Main, de la route 31 jusqu’à la voie ferrée.

Quand les conteneurs ouverts seraient-ils autorisés au centre-ville de McHenry et avec quelles restrictions ?

Les conteneurs ouverts – avec une limite de deux boissons par transaction – seraient autorisés du 1er mai au 1er novembre de l’année prochaine. Si le programme est approuvé et réussit, le conseil municipal devra réautoriser l’ordonnance d’ici le 31 décembre 2024.

Le quartier des restaurants et des divertissements proposé permettrait d’ouvrir les conteneurs de midi à 21 heures, sept jours sur sept. « Nous voulons qu’ils soient installés [in one location] à 21 heures, sans me promener tard dans la nuit », a déclaré Hobson.

Pendant au moins la première année, seuls la bière, le vin et les boissons gazeuses seraient autorisés, servis dans des gobelets en plastique transparent de 16 onces portant les logos du bar et de la ville.

Quels bars et restaurants pourraient participer ?

Les bars et les restaurants auraient besoin d’un permis d’alcool de classe A avec une mention spéciale d’alcool annuelle de 300 $ pour participer au quartier des divertissements.

Les bars devraient également signer des renonciations libérant la ville de toute responsabilité et afficher une signalisation claire en dehors des réglementations, entre autres exigences.

Hobson a déclaré qu’il avait déjà parlé à plusieurs propriétaires de bars et de restaurants favorables au plan. « Nous avons approché une poignée [of owners] à ce stade et j’ai eu des discussions productives. Nous commençons lentement », a-t-il déclaré.

Créer une zone de restauration et de divertissement basée sur le succès du Riverwalk ne faisait pas partie du plan initial, a déclaré Hobson, mais cela est venu naturellement.

McHenry’s Riverwalk est né d’une idée en 2000, et la construction a commencé environ cinq ans plus tard. La construction du prochain tronçon, reliant le pont de Pearl Street au pont de la route 120, pourrait commencer en 2024, avec le déplacement des services publics en premier.

« Quand vous avez le Riverwalk et que vous voyez l’investissement dans notre communauté avec des bars et des restaurants de toutes les saveurs différentes… nous voulons continuer à améliorer cela », a déclaré Hobson.

Le conseil municipal de McHenry se réunit à 19 heures le lundi 2 octobre à l’hôtel de ville, 333 S. Green St. Aucun vote n’est attendu, mais le conseil devrait se prononcer sur le plan.