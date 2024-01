Les responsables proposent au Hamas une pause de six semaines dans la guerre et un échange otages-prisonniers

Les représentants de quatre pays ont accepté que le Qatar présente au Hamas un nouveau cadre proposant une pause de six semaines dans la guerre à Gaza pour que le Hamas échange des otages contre des prisonniers palestiniens détenus par Israël, ont indiqué des responsables.

Les pourparlers n’en sont qu’à leurs débuts et de nombreux détails devront être réglés si le Hamas accepte de commencer à s’appuyer sur ce cadre, ont-ils déclaré. Le Qatar présente la proposition aux dirigeants politiques du Hamas, qui la transmettront aux chefs militaires du groupe, qui enverront ensuite une réponse. Ce processus pourrait prendre des jours, voire plus, car les chefs militaires se cachent dans des tunnels au plus profond de Gaza.

Dans le cadre proposé, le Hamas libérerait les otages âgés, les femmes et les enfants, s’il y en a encore détenus et en vie, pendant une période de pause de six semaines, ont déclaré les responsables, qui ont accepté de parler sous couvert d’anonymat pour décrire une diplomatie sensible. . Ce serait la première des trois phases potentielles d’échanges.

Au cours d’une pause de sept jours en novembre, de nombreuses personnes appartenant à ces catégories figuraient parmi plus de 100 otages libérés en échange de prisonniers palestiniens. Mais certains restent aux mains du Hamas ou d’autres groupes militants à Gaza.