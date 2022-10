Les responsables pro-Kremlin de Donetsk occupé accusent l’Ukraine d’avoir bombardé le bureau du maire

Dimanche, des responsables pro-Kremlin ont accusé l’Ukraine d’une attaque à la roquette qui a frappé le bureau du maire de Donetsk, une ville contrôlée par des séparatistes, tandis que des responsables ukrainiens ont déclaré que des tirs de roquettes russes avaient frappé une ville en face de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, entre autres cibles.

Les attentats sont survenus alors que la guerre de la Russie en Ukraine approche des huit mois. Kyiv a également déclaré avoir maintenu la ligne dans des combats acharnés autour de Bakhmut, où les forces russes ont revendiqué des gains au cours d’une contre-offensive ukrainienne de sept semaines qui a conduit les troupes russes à se retirer de certaines zones qui l’entourent.

Le bâtiment du maire municipal de Donetsk a été gravement endommagé par l’attaque à la roquette. Des panaches de fumée tourbillonnaient autour du bâtiment, qui avait des rangées de fenêtres soufflées et un plafond partiellement effondré. Des voitures à proximité ont été incendiées.

Il n’y a pas eu de rapports immédiats de victimes. Kyiv n’a pas immédiatement revendiqué la responsabilité ni commenté l’attaque.

Les autorités séparatistes soutenues par le Kremlin ont accusé l’Ukraine de nombreuses frappes sur des infrastructures et des cibles résidentielles dans les régions occupées. Ils ont déclaré que Kyiv utilise souvent des fusées HIMARS à longue portée fournies par les États-Unis, mais n’ont pas fourni d’informations corroborantes.

La semaine dernière, le Kremlin a lancé ce que l’on pense être ses plus grands raids aériens et de missiles coordonnés à ce jour sur les infrastructures ukrainiennes. Les attaques de représailles de grande envergure, qui comprenaient l’utilisation de drones explosifs autodestructeurs en provenance d’Iran, ont tué des dizaines de personnes.

Le bureau présidentiel ukrainien a déclaré dimanche que Moscou bombardait des villes et des villages le long de la ligne de front à l’est, et que les “hostilités actives” se poursuivaient dans la région du sud de Kherson.

Kyiv a fait état d’au moins six personnes blessées lors de la dernière attaque contre Nikopol, en face de l’installation nucléaire de Zaporizhzhia, la plus grande d’Europe. Les frappes ont endommagé des lignes électriques et des gazoducs, ainsi qu’un ensemble d’entreprises civiles et de bâtiments résidentiels, ont-ils déclaré.

La Russie et l’Ukraine se sont mutuellement accusées à plusieurs reprises d’avoir tiré sur et autour de l’usine, qui est dirigée par son personnel ukrainien préoccupé par l’occupation sous la surveillance russe.

La région de Zaporizhzhia est l’une des quatre que Moscou a illégalement annexées le mois dernier, malgré le fait qu’environ 20 % de Zaporizhzhia restent sous contrôle militaire ukrainien.

Attaques dans la région russe

Dans l’ouest de la Russie, le long de la frontière avec l’Ukraine, des responsables russes ont déclaré que leurs défenses aériennes avaient abattu “un minimum” de 16 missiles ukrainiens dans la région de Belgorod, a rapporté Ria Novosti de Russie. Le gouverneur régional, Vyacheslav Gladkov, a déclaré que quatre personnes avaient été blessées.

Les autorités russes des régions frontalières ont accusé à plusieurs reprises Kyiv d’avoir tiré sur leur territoire et affirmé que des civils étaient blessés. L’Ukraine n’a pas revendiqué la responsabilité des attaques présumées ni commenté.

La Russie utilise depuis longtemps Belgorod comme terrain de rassemblement pour les bombardements et les attaques de missiles sur le territoire ukrainien.

Pendant ce temps, la Russie a ouvert samedi une enquête sur une fusillade dans la région de Belgorod au cours de laquelle deux hommes d’une ancienne république soviétique qui s’entraînaient sur un champ de tir militaire russe ont tué 11 personnes et en ont blessé 15 lors d’un entraînement au tir, avant d’être eux-mêmes tués. Le ministère russe de la Défense a qualifié l’incident d’attaque terroriste.