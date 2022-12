Les responsables parlent de biodiversité alors que la sécheresse retarde la faune du Kenya

Commentez cette histoire Commentaire

ARCHERS POST, Kenya — Dans le comté de Samburu, au nord du Kenya, une sécheresse destructrice exacerbée par le changement climatique fait des ravages sur les populations et la faune. Après quatre années consécutives de pluies manquées provoquant certaines des pires conditions en 40 ans, les animaux sauvages sont devenus monnaie courante dans les villages du comté alors qu’ils recherchent de la nourriture. Beaucoup ne survivent pas, offrant aux éleveurs une bouée de sauvetage malheureuse alors qu’ils coupent des morceaux de viande de leurs carcasses.

“J’ai souffert de la faim pendant longtemps”, a déclaré Frank Aule, un habitant de Samburu âgé de 37 ans. “Si je tombe sur une telle carcasse, je n’hésiterais pas à la manger car je dois manger pour survivre.”

Les autorités kenyanes estiment que la sécheresse a tué plus de 200 éléphants, près de 400 zèbres communs et plus de 500 gnous parmi plusieurs autres espèces au cours des neuf derniers mois. Beaucoup de ceux qui survivent sont affamés, faibles et entrent fréquemment en contact avec les gens.

Comment mieux protéger les écosystèmes fragiles du réchauffement climatique, y compris les prairies de savane du Kenya, fera partie des discussions de la conférence des Nations Unies sur la biodiversité de cette semaine – connue sous le nom de COP15 – à Montréal au Canada. Les gouvernements s’efforcent de définir un cadre sur la manière dont le monde devrait protéger la nature et visent à fixer des objectifs pour la prochaine décennie. Les groupes de conservation disent que les programmes actuels ne fonctionnent pas.

Le gouvernement kenyan a fourni des fournitures de secours comme de l’eau, du fourrage, du foin et des pierres à lécher pour la faune de la région, mais les animaux sont toujours obligés de se déplacer plus loin dans les zones résidentielles à la recherche de nourriture et d’eau.

“Les éléphants ont tendance à être attirés par les arbres que j’ai plantés dans ma propriété”, a déclaré à l’Associated Press David Lepeenoi, un habitant de Samburu âgé de 54 ans. “Les arbres et les points d’eau sont la principale source de conflit entre les éléphants et la communauté.”

Le changement climatique et les mauvaises pratiques de conservation ont dégradé les parcours protégés, les réserves et les parcs nationaux ces dernières années.

“Là où nous avons signalé des cas de décès d’animaux sauvages, ce n’est pas réellement dans les parcs”, a déclaré Jim Nyamu, qui aide à gérer le Elephant Neighbours Center. “Cela vous indique qu’ils cherchaient en fait où ils avaient l’habitude de se nourrir : les couloirs, les routes migratoires qui ont été bloquées par l’interface humaine.”

Les archives de l’association caritative de conservation BirdLife Africa montrent que des dizaines d’oiseaux meurent également dans le nord du Kenya, très probablement de faim.

“Des carcasses d’oiseaux migrateurs, comme le Rollier d’Europe, pouvaient être vues dans les vastes paysages secs”, a déclaré Alex Ngari de l’association. Plus de 300 espèces d’oiseaux sur le continent sont déjà classées comme globalement menacées ou en danger critique d’extinction.

La sécheresse a également dévasté les communautés et entraîne la perte de moyens de subsistance, la mort de bétail et de mauvaises récoltes. Au lieu de cela, les agriculteurs abattent des arbres séchés pour produire et vendre du charbon de bois afin de joindre les deux bouts, ce qui entraîne encore plus de perte de biodiversité dans la région, a déclaré Paul Gacheru du groupe de conservation Nature Kenya.

“Un appel concerté pour aider les communautés locales à faire face aux impacts du changement climatique est nécessaire”, a déclaré Gacheru, ajoutant que les populations locales ont besoin de moyens moins destructeurs pour s’adapter au climat plus chaud et plus sec.

Les communautés à travers le continent font face à des pertes similaires. Le bassin de l’Okavango en Afrique australe, qui fournit de l’eau à un million de personnes et à la moitié de la population mondiale d’éléphants, a souffert du changement climatique, du développement urbain et de la déforestation qui épuisent ses ressources.

“Mettre en danger des écosystèmes importants et la faune a un impact négatif sur la vie et les moyens de subsistance des gens”, a déclaré Vladimir Russo, conseiller pour le projet Okavango Wilderness de National Geographic. Il a déclaré que les écosystèmes mal préservés provoquent davantage de conflits entre l’homme et la faune et peuvent entraîner une augmentation du braconnage.

Mais “les membres de la communauté locale et les décideurs politiques engagent maintenant des discussions pour sauvegarder cet écosystème”, a déclaré Bogolo Kenewendo, un champion du climat de haut niveau des Nations Unies.

Une plus grande participation est nécessaire au sommet de Montréal, disent les experts en politique et en nature, pour préserver la biodiversité du continent.

La protection de la nature doit « figurer sur les agendas politiques des chefs d’État, comme c’est de plus en plus devenu la norme avec le climat », a déclaré Linda Kreuger, qui dirige la politique de biodiversité à The Nature Conservancy.

À Samburu, les organisations caritatives de conservation disent qu’elles font ce qu’elles peuvent alors que les ressources naturelles s’assèchent. Dans un sanctuaire d’éléphants à Samburu, le personnel affirme qu’environ 30 des 40 veaux ont été sauvés en raison du manque prolongé de pluie.

Outre le risque de famine, la sécheresse “est une forme de stress qui affaiblit l’immunité des animaux et contribue aux infections”, a déclaré le vétérinaire Isaiah Alolo, qui travaille au Reteti Elephant Sanctuary. “Dans la plupart des cas, vous constatez que l’animal va mourir”, ce qui entraîne de nombreux animaux orphelins qui ont besoin d’être secourus.

“Cela apporte beaucoup de pression” pour ceux qui travaillent à la conservation des espèces, a-t-il déclaré.

Le personnel du sanctuaire de Reteti apporte de la nourriture et des suppléments à environ 50 kilomètres (30 miles) des prairies autour du mont Kenya, a déclaré Dorothy Lowakutuk, soignante du sanctuaire. Ces prairies risquent également de se dégrader si la sécheresse persiste.

“Au moins, nous veillons à ce que nos éléphants récupèrent ce qu’ils ne trouvent pas dans leur habitat naturel”, a déclaré Lowakutuk.