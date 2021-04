Des manifestations ont éclaté à Lahore, au Pakistan, lundi après que la police nationale a arrêté l’Ameer du parti de droite Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP), Saad Rizvi, comme un «Mesure préventive» à « Maintenir la loi et l’ordre. »

SSaad Hussain Rizvi de Tehreek-e-Labik a été arrêté et tout le pays, y compris Lahore, a été bouclé mais les manifestations pacifiques se sont poursuivies dans tout le pays# یہ_غداری_پڑے_گی_بھاریpic.twitter.com/LcLZ1SFs7f# یہ_غداری_پڑے_گی_بھاری – Usman Akram Warraich (@ UsmanAkramWarr1) 12 avril 2021

Le groupe politique a appelé le gouvernement pakistanais à expulser l’ambassadeur de France, le Dr Marc Barety, en raison du refus du président Emmanuel Macron de condamner les caricatures satiriques du prophète Mahomet publiées par le magazine Charlie Hebdo.

Les responsables de la santé ont fustigé les actions des manifestants qui ont bloqué des routes pour avoir perturbé les ambulances « Transporter des bouteilles d’oxygène, qui sont extrêmement essentielles pour les patients Covid, » après qu’un certain nombre d’hôpitaux ont signalé des pénuries lundi soir. Yasmin Rashid, qui occupe le poste de ministre provincial de la Santé du Pendjab, a décrit la situation dans la région comme une crise causée par les actions des militants du TLP.

Effroyable attaque policière contre Masjid RahmatullilAlmeen à Lahore, à la suite de manifestations qui ont éclaté en raison de l’arrestation d’Allama Saad Rizvi, Ameer Tahreek LABBAIK YA RASOOL@AJanglais@trtworld@thewire_in@ONUpic.twitter.com/YPO60gcWFb – Mohammad Salim (@ Mohamma96639629) 12 avril 2021

Avant son arrestation, Rizvi avait appelé ses partisans à traverser Lahore le 20 avril pour faire pression sur le pays pour qu’il expulse l’ambassadeur de France, une décision que le TLP affirme que le gouvernement pakistanais a accepté de faire l’année dernière. Le Pakistan nie tout accord sur la destitution de l’envoyé de la France.

Des manifestations ont éclaté dans certaines parties de #Karachi, Hyderabad, Islamabad, Rawalpindi et Lahore après l’arrestation du chef du TLP, Saad Hussain Rizvi. Un grand nombre de partisans et de militants du TLP se sont rassemblés après que le parti ait appelé à une manifestation nationale contre l’arrestation.#TLPProtestpic.twitter.com/72e3dsExiY – Résultat quotidien (@DailyOutcome) 12 avril 2021

Les images du prophète Mahomet sont considérées comme blasphématoires par les musulmans, et il y a eu une condamnation internationale par des personnalités islamiques et des nations à majorité musulmane, en particulier la Turquie, pour la défense par le gouvernement français du droit de montrer les caricatures controversées dans le pays.

Le Pakistan a du mal à contenir une troisième vague de coronavirus qui a frappé le pays, alors que le service de santé du pays se débat sous la pression de la pandémie et d’un déploiement lent des vaccins. Depuis le début de la pandémie, le Pakistan a signalé 721 018 cas de virus et 15 443 décès dus à Covid. Cependant, bien qu’il s’agisse d’une nation de plus de 216 millions d’habitants, le gouvernement n’a réussi à administrer que 936 683 doses de vaccin.

