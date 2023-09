Les responsables « ont demandé à la reine de faire part de ses inquiétudes concernant le comportement de Boris Johnson »

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

De hauts responsables du gouvernement ont exprimé leur inquiétude quant au comportement de Boris Johnson pendant la pandémie avec le palais de Buckingham, a-t-on affirmé.

Le personnel a apparemment envisagé de demander à la défunte reine de faire part de ces préoccupations à M. Johnson lors de leurs audiences privées.

Un nouveau documentaire, Laura Kuenssberg: État du chaos, détaille les tensions importantes entre l’équipe politique de M. Johnson et la fonction publique. Ils comprenaient une série d’affrontements entre l’ancien chef de cabinet de M. Johnson, Dominic Cummings, et Sir Mark Sedwill, l’ancien chef de la fonction publique.

Des sources ont déclaré au documentaire que de hauts responsables avaient même discuté de leurs craintes avec le palais de Buckingham concernant la conduite de l’ancien Premier ministre au sein du gouvernement.

L’un d’eux a déclaré qu’il fallait « rappeler la Constitution » au Premier ministre de l’époque. BBC signalé.

D’autres ont confirmé qu’il y avait eu une série d’appels téléphoniques et de communications entre Downing Street et Buckingham Palace qui allaient au-delà de la normale.

Et l’un d’entre eux a décrit l’atmosphère au No10 pendant cette période comme « absolument sombre et totalement folle », affirmant que les relations avaient été « tout simplement toxiques » et que les liens entre l’équipe de M. Johnson et la fonction publique « s’étaient rompus ».

Des inquiétudes avaient déjà été exprimées au Palais concernant la décision de M. Johnson en 2019 de proroger le Parlement, jugée illégale par la Cour suprême.

L’ancienne secrétaire du cabinet Helen MacNamara a déclaré au documentaire : « Il y a certainement eu des moments après le retour du Premier ministre de sa maladie. [he contracted Covid and required hospital treatment] Quand le genre de perception au sein de l’équipe politique du numéro 10 concernant les échecs du système, les échecs de la fonction publique et les échecs de différentes institutions, la façon dont ils l’exprimaient était tellement extrême qu’ils ont tout détruit. on redémarre, on arrête, on recommence… on était systématiquement en grande difficulté.»

M. Johnson a été contraint de quitter Downing Street en partie à cause de sa réponse à la pandémie, au cours de laquelle il a été condamné à une amende pour avoir enfreint ses propres règles de verrouillage.

Cette révélation intervient une semaine après que l’ancien ministre conservateur de la Santé, Lord Bethell, a déclaré que le gouvernement de M. Johnson avait adopté une « mentalité d’autruche, la tête dans le sable » au début de la pandémie de Covid et était plutôt obsédé par le Brexit.

Lord Bethell, ministre de la Santé de mars 2020 à septembre 2021, a déclaré que Downing Street « ne voulait pas donner la priorité à la pandémie » lorsqu’elle est apparue pour la première fois, « même si les preuves de la menace s’accumulaient ».