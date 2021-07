Les responsables olympiques « interdisent aux comptes de médias sociaux de montrer des athlètes se mettant à genoux à Tokyo 2020 » – rapports

Le Guardian a rapporté que le message provenait soi-disant des hauts gradés mardi soir et faisait spécifiquement référence au match de football entre les femmes de l’équipe GB et le Chili à Sapporo.

Diffusé en direct à des millions de personnes dans le monde, les deux parties ont effectué le geste avant le coup d’envoi. Les joueurs des équipes américaines, suédoises et néo-zélandaises ont emboîté le pas plus tard dans leurs rencontres.

| NOUVEAU : Le Comité international olympique et les organisateurs de Tokyo 2020 ont interdit à leurs équipes de médias sociaux de publier des photos d’athlètes se mettant à genoux à ces Jeux OlympiquesVia @Gardien – Nouvelles pour tous (@NewsForAllUK) 21 juillet 2021

Pourtant, aucune image de ces manifestations n’a été publiée sur le blog en direct officiel de Tokyo 2020, ou sur les comptes de médias sociaux sur Facebook, Twitter ou Instagram, et il en va de même pour la production du CIO.

Un initié de Tokyo 2020 aurait dit au Guardian comment ils ont trouvé une telle position du CIO étrange étant donné que l’organisation célèbre souvent des images emblématiques de manifestations, telles que la levée de la première de Tommie Smith et John Carlos contre le traitement injuste des Afro-Américains aux États-Unis aux Jeux olympiques de Mexico 1968.

La décision intervient au milieu de l’assouplissement de la règle 50 du CIO, qui interdisait auparavant aux athlètes de faire « manifestation ou propagande politique, religieuse ou raciale dans tous les sites, sites ou autres zones olympiques ».

Les protestations pacifiques sont désormais autorisées sur l’athlétisme, à condition qu’elles soient effectuées sans aucune perturbation ou offense causée aux autres concurrents. Cependant, il faut noter que des sanctions sont possibles pour les protestations effectuées sur le podium lors de la réception de médailles.

S’exprimant après leur match contre le Chili, que son équipe a remporté 2-0, l’un des trois capitaines de l’équipe GB, Steph Houghton, a déclaré que prendre un genou avait le soutien de toute l’équipe.

« En tant que joueurs en Grande-Bretagne, nous nous sommes mis à genoux dans des matches de club et internationaux et nous avons fortement ressenti en tant que groupe que nous voulions montrer notre soutien aux personnes touchées par la discrimination et l’égalité », a-t-il ajouté. ajouta Houghton.

« C’était un moment de fierté parce que les joueurs chiliens ont également mis le genou à terre pour montrer à quel point nous sommes unis en tant que sport. »

FT : #ÉquipeGB 2-0 Chili2 buts d’Ellen White signifie que l’équipe GB ramasse les 3 premiers points à #Tokyo2020 😍[📸 Team GB] pic.twitter.com/xVvChCnoIG – La règle du hors-jeu (@OffsideRulePod) 21 juillet 2021

Mark England, qui est le chef de mission de l’équipe GB, a déclaré qu’ils avaient été laissés « dégoûté » par le racisme subi par un trio de stars noires et métisses de l’Angleterre pour les pénalités manquantes lors de la récente défaite en fusillade finale de l’Euro 2020 contre l’Italie.

« Certes, l’équipe de football féminin ici est très sensible aux abus en ligne et au racisme, à la campagne Kick It Out et au fait de se mettre à genoux, et nous les soutenons absolument dans ce sens », L’Angleterre a expliqué.

Le CIO a jusqu’à présent refusé de commenter directement l’histoire du Guardian lorsqu’il a été interrogé, bien qu’un porte-parole ait proposé de manière énigmatique que « le signal est distribué à tous les diffuseurs du monde entier avec une énorme audience télévisée. »

Lors d’une conférence de presse, le président du CIO, Thomas Bach, a donné une réponse courte et douce lorsqu’il a été interrogé sur les footballeuses se mettant à genoux.

« C’est permis, » il a souligné. « Ce n’est pas une violation de la Règle 50. C’est expressément ce qui est autorisé dans ces directives. »