Les responsables occidentaux pressent l’Ukraine d’organiser des élections malgré la guerre

KIEV — Malgré la guerre menée par la Russie en Ukraine et l’état de loi martiale à l’échelle nationale, certains hommes politiques occidentaux poussent le gouvernement de Kiev à organiser des élections législatives et présidentielles – une perspective qui laisse de nombreux responsables ukrainiens perplexes. La proposition — initialement lancée par Tiny Cox, président néerlandais de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe — a également été appuyée par le sénateur Lindsey O. Graham (RS.C.), lors d’une visite à Kiev le mois dernier avec les sénateurs Richard Blumenthal (Démocrate). -Conn.) et Elizabeth Warren (Démocrate du Mass.), qui par ailleurs se sont concentrés sur le renforcement de l’aide américaine et du soutien bipartisan à l’Ukraine.

D’autres républicains ont également adhéré à cette cause, notamment des commentateurs conservateurs comme Tucker Carlson, qui a faussement accusé Zelensky d’avoir annulé les élections. La constitution ukrainienne interdit les élections sous la loi martiale.

Organiser des élections libres et équitables en temps de guerre est pratiquement impossible et également peu judicieux, selon des responsables ukrainiens, des experts électoraux et des défenseurs de la démocratie. Environ un cinquième du territoire ukrainien est désormais occupé par les forces russes. Des millions d’Ukrainiens sont déplacés et nombre d’entre eux vivent hors du pays. Des dizaines de milliers de soldats sont déployés au front.

La pression pour organiser des élections, malgré ces obstacles, met en évidence la demande constante de certains en Occident que l’Ukraine prouve son engagement envers la démocratie, même si les Ukrainiens se sont soulevés à deux reprises lors de manifestations massives en faveur de la démocratie – la Révolution orange de 2003-2004 et la Révolution Maïdan de 2013-14.

Les responsables ukrainiens affirment que pour organiser un vote majeur en temps de guerre, des obstacles financiers, logistiques et juridiques considérables doivent être surmontés. En privé, certains affirment que cette perspective est carrément impossible et pourrait fournir aux forces de sécurité de Moscou un moyen d’infiltrer et d’affaiblir l’Ukraine de l’intérieur.

« Les Russes font pression en ce sens par leurs canaux secrets », a déclaré un responsable ukrainien de l’appareil de sécurité, s’exprimant sous couvert d’anonymat en raison de la sensibilité du sujet. « Il n’y a aucune situation dans laquelle il est possible d’avoir des élections démocratiques pendant la guerre. »

Le responsable a déclaré que la tenue d’élections pourrait donner à la Russie l’occasion de manipuler et de créer des divisions au sein de la société ukrainienne et parmi les hommes politiques, qui ont disparu pendant la majeure partie de la guerre pour montrer leur solidarité alors que le pays se bat pour son existence.

« C’est risqué, mauvais pour le pays et insensé d’un point de vue politique », a déclaré le responsable, ajoutant : « Cela porterait atteinte à la résilience politique très fragile de l’État ukrainien ».

Mais les responsables de Kiev ne peuvent pas non plus rejeter l’idée d’organiser des élections d’emblée et risquer de s’aliéner les principaux acteurs politiques occidentaux, qui exigent des élections et sont cruciaux pour que l’Ukraine puisse maintenir l’assistance financière et militaire internationale.

L’ancienne Première ministre ukrainienne Ioulia Timochenko a déclaré que la tenue d’élections en temps de guerre entraînerait la perte de l’Ukraine, car les désaccords politiques internes – des différences qui surviennent naturellement dans une société démocratique – briseraient l’unité nationale nécessaire pour vaincre la Russie.

« Le prix à payer pour organiser des élections en temps de guerre sera une guerre perdue », a déclaré Timochenko dans une interview à Bruxelles ce mois-ci. « L’unité est une ressource indispensable à notre victoire. »

Timochenko a également noté que les soldats combattant auraient des difficultés à voter et que la loi leur interdit de briguer un poste en temps de guerre. « Ceux qui sacrifient leur vie sur la ligne de front, la plupart d’entre eux ne pourront pas voter », a-t-elle déclaré, ajoutant : « Sept millions d’Ukrainiens sont désormais des réfugiés, dont beaucoup vivent à l’extérieur du pays. La plupart d’entre eux ne pourront pas voter ». voter. »

En mai, Cox, un homme politique néerlandais, a accordé une interview aux médias ukrainiens dans laquelle il a appelé Kiev à organiser des élections « aussi libres et équitables que possible ». Il a cité l’exemple de la Turquie qui a organisé des élections juste après avoir subi un tremblement de terre majeur, comme preuve que la tenue d’un vote était possible.

Cox a par la suite modifié ses commentaires, reconnaissant que des élections ne pouvaient pas avoir lieu tant que l’Ukraine était sous la loi martiale, qui ne sera probablement pas levée avant la fin de la guerre. Mais, a-t-il ajouté, « à un moment donné, il y aura des élections, et mon conseil est de commencer à s’y préparer le plus tôt possible ».

Graham a fait pression lors d’une rencontre avec Zelensky alors qu’il était en visite à Kiev en tant que membre d’une délégation du Congrès. Lors d’une conférence de presse précédant la réunion, il a déclaré qu’il était « temps pour l’Ukraine de franchir la prochaine étape » dans le « développement de la démocratie, à savoir la tenue d’élections en 2024 ».

« Je veux que ce pays ait des élections libres et équitables, même lorsqu’il est attaqué », a déclaré Graham.

Dans une interview accordée aux médias ukrainiens après la visite de Graham, Zelensky a déclaré que la proposition du sénateur américain était « très raisonnable, très juste ». Mais il a également déclaré avoir déclaré à Graham que les élections en Ukraine sous la loi martiale ne seraient possibles que « si le droit de vote est garanti à tous les citoyens ».

« Comment les militaires pourront-ils voter ? Montre-moi l’infrastructure. Personne ne l’a encore montré », a déclaré Zelensky. « Comment les gens à l’étranger pourront-ils voter ? Personne ne me l’a montré.

Le lendemain, Graham a publié une déclaration dans laquelle il se disait « très heureux d’apprendre que le président Zelensky a ouvert la porte à des élections en Ukraine en 2024 », qualifiant cette décision de « audacieuse et conséquente » et d’« acte de défi envers la Russie ». invasion. »

« Je ne peux imaginer un meilleur symbole pour l’Ukraine que la tenue d’élections libres et équitables au cours d’une guerre », a déclaré Graham.

Sa déclaration reconnaît que le parlement ukrainien « doit approuver cela » et que « l’environnement de sécurité » pour un vote « serait difficile ».

Zelensky a également déclaré que l’Ukraine ne pouvait pas se permettre de payer 135 millions de dollars pour organiser des élections alors qu’elle se bat pour sa survie. Il a suggéré que si l’Occident veut des élections, il devrait en payer le prix.

« Je n’organiserai pas d’élections à crédit. Je ne prendrai pas non plus l’argent des armes pour l’affecter aux élections », a déclaré Zelensky.

L’argent, a-t-il déclaré, servirait à organiser le vote parmi les soldats et pour les quelque 7 millions de réfugiés ukrainiens à l’étranger. L’Occident devrait également envoyer des observateurs électoraux, qui seraient « dans les tranchées », a déclaré Zelensky.

Le candidat républicain à la présidentielle, Vivek Ramaswamy, a qualifié la demande de Zelensky de 135 millions de dollars de « restructuration des urnes ». Ramaswamy avait précédemment déclaré que les États-Unis devraient cesser de financer l’Ukraine et forcer Kiev à négocier avec Moscou.

« Sa menace voilée de renoncer aux élections démocratiques en Ukraine à moins que le peuple américain ne paie la facture et ne verse 135 millions de dollars supplémentaires représente un nouveau niveau d’extorsion envers les États-Unis », a déclaré Ramaswamy dans un communiqué publié par Fox News.

En août, le parlement ukrainien a prolongé la loi martiale de 90 jours, jusqu’en novembre, reportant ainsi les élections législatives qui devaient avoir lieu au plus tard fin octobre.

Pour que des élections parlementaires aient lieu, la constitution doit être amendée, estiment les juristes. Alternativement, la loi martiale pourrait être levée.

Toutefois, les députés devraient suspendre la loi martiale pendant au moins deux à trois mois – le délai requis par la loi ukrainienne entre l’annonce des élections et le jour du scrutin – et également laisser aux candidats suffisamment de temps pour faire campagne.

De hauts responsables de l’administration Biden ont déclaré que c’était à l’Ukraine de décider quand organiser des élections. Lors d’une visite à Kiev au début du mois, le secrétaire d’État Antony Blinken a exhorté Zelensky à consulter largement la société civile et l’opposition ukrainienne sur la date du prochain vote.

Un haut responsable américain, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour discuter d’un sujet sensible, a déclaré que l’administration Biden était sensible aux nombreux obstacles logistiques à la tenue d’élections en temps de guerre.

« Nous ne les poussons pas à organiser des élections », a déclaré le haut responsable.

Un député ukrainien a déclaré que la pression venait principalement des Républicains alors que l’élection présidentielle de 2024 s’ouvre. « C’est logique et prévisible », a déclaré le législateur, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour protéger les relations diplomatiques. « Bien sûr, les affaires ukrainiennes feront d’une manière ou d’une autre partie du discours intérieur américain. »

Timochenko, l’ancienne Première ministre, a déclaré que son parti était en désaccord avec Zelensky sur de nombreuses questions, mais qu’il s’opposait à la tenue d’élections dans les conditions actuelles. « Nous sommes absolument contre cela », a-t-elle déclaré. « Perdre la guerre uniquement parce que quelqu’un veut des élections, c’est inacceptable. »

Isabelle Khurshudyan à Kiev a contribué à ce rapport.