Les responsables occidentaux “espèrent et s’attendent à ce que” l’Ukraine réussisse à repousser la Russie dans la région de Kherson | Nouvelles du monde

Les responsables occidentaux ont déclaré qu’ils “espéraient et attendaient” que les forces ukrainiennes réussissent une offensive historique lancée cette semaine contre le territoire sous contrôle russe dans le sud de l’Ukraine.

Les fonctionnaires ont décrit le opération dans la région de Khersonà l’ouest du fleuve Dnipro, comme un moment d’attaque “sensiblement limité” et “important” pour l’Ukraine après plus de six mois de défense contre l’invasion à grande échelle de la Russie.

S’exprimant vendredi, ils ont déclaré que cela prendrait probablement du temps, serait mortel et ont mis en garde contre toute “percée gigantesque”.

Les responsables occidentaux ont déclaré qu’il était important de considérer la mission – officiellement lancée lundi – à travers le prisme de ce qu’elle pourrait “raisonnablement accomplir”.

Les commandants militaires ukrainiens concentrent délibérément leurs forces contre des cibles dans le sud, la reprise de la ville de Kherson étant considérée comme un prix clé, plutôt que de viser à lancer des missions offensives sur toute la ligne de front longue de 1 500 milles d’est en sud.

L’Ukraine « essaie d’étirer les Russes »



L’offensive “doit être jugée selon ses propres termes, qui… est autour de Kherson, à l’ouest du Dnipro [river] – c’est le domaine des opérations actuellement”, a déclaré un responsable.

“Allons-y une étape à la fois et voyons comment les forces ukrainiennes s’en sortent au cours des prochains jours.”

Un deuxième responsable a ajouté: “Ce serait vraiment très important si les forces ukrainiennes – comme nous l’espérons et nous nous attendons à ce qu’elles le fassent – obtiennent le genre de succès que [has just been outlined].

“Cela ne mettra pas fin à la guerre, mais ce serait vraiment, vraiment significatif, en partie à cause de l’importance géostratégique de Kherson elle-même, mais aussi comme une démonstration que la Russie est très, très, très loin d’avoir cette guerre. sa propre façon.”

Image:

Un drapeau russe flotte au-dessus d’un bâtiment gouvernemental à Kherson occupé



L’Ukraine a restreint l’accès des journalistes à l’offensive, de sorte qu’il n’a pas été possible d’évaluer de manière indépendante comment se déroule la bataille.

Mais “les signes sont bons pour le moment”, ont déclaré les responsables occidentaux.

“Il y a certainement des signes que les Russes reculent, mais l’Ukraine elle-même a déjà dit que l’offensive est une opération planifiée et lente pour broyer l’ennemi qui prendra du temps et des efforts, donc je ne pense pas que nous devrions nous attendre à des percées gigantesques. qui change complètement l’image et pour être honnête, nous allons devoir attendre et voir.”

Les responsables ont déclaré qu’ils pensaient que la Russie avait quelque 20 000 soldats dans la région après avoir décidé de renforcer ses rangs en prévision d’une contre-attaque ukrainienne.