Les responsables mettent en garde contre une saison des incendies «très difficile» à venir en Colombie-Britannique

Une combinaison de forêts asséchées, de vents potentiellement forts et de foudre pourrait créer une saison des incendies « très difficile » en 2023, qui s’est déjà avérée sans précédent à bien des égards.

Lors d’une conférence de presse. Jeudi (8 juin), les responsables provinciaux ont dansé autour de la question de savoir si la saison des incendies de forêt 2023 pourrait être la pire saison de tous les temps, mais les détails individuels du briefing ajoutent à une perspective troublante, voire sombre.

Neal McLoughlin, surintendant des services prédictifs du BC Wildfire Service, a déclaré que plus de 450 000 hectares brûlaient le 6 juin, dépassant de loin les chiffres des dernières années au même moment.

« Assez alarmant de voir une telle superficie brûler si tôt dans la saison et cela n’augure certainement rien de bon pour le reste de l’été », a-t-il déclaré.

McLoughlin a fait ces commentaires lors d’une longue mise à jour de responsables qui comprenaient également le ministre des urgences Bowinn Ma, le ministre des Forêts Bruce Ralston ainsi que d’autres responsables du BC Wildfire Service et du ministère des Transports.

Ma a ouvert la présentation en reconnaissant que la saison des incendies est déjà bien entamée depuis la mi-avril avec 82 incendies qui brûlent actuellement en Colombie-Britannique. Depuis le 1er avril 2023, 382 incendies de forêt ont déjà brûlé plus de 520 000 hectares, a-t-elle ajouté.

« Déjà, le nombre d’hectares brûlés cette saison dépasse le nombre total d’hectares brûlés au cours de 16 des 20 dernières saisons de feux de forêt. »

Matt MacDonald, principal prévisionniste de la météo des incendies pour le BC Wildfire Service, a déclaré qu’un mois d’octobre exceptionnellement sec en 2022, associé à des températures record en mai, a préparé le terrain pour les conditions actuelles.

Des températures comprises entre 3 et 10 degrés au-dessus de la normale dans des endroits comme Williams Lake ont non seulement accéléré la fonte des neiges et provoqué des inondations, mais ont également « guéri » les forêts provinciales, les libérant de la neige et préparant le terrain pour la foudre, a déclaré MacDonald.

« Nous avons fait fondre cette neige trois à quatre semaines plus tôt que la normale et à l’approche du pic de la saison des éclairs, ces (forêts) sont prêtes à être enflammées. »

MacDonald a ajouté que juin s’annonce plus chaud et plus sec que la normale avec des niveaux d’humidité tombant dans les chiffres.

«Lorsque nous descendons en dessous de 10% d’humidité relative, ce que nous faisons actuellement dans une bonne partie de l’intérieur de la province, ce sont des conditions désertiques», a-t-il déclaré. « Cela accélère simplement le séchage de ces combustibles et exacerbe la sécheresse. »

Bien qu’il ait reconnu que les modèles comportent des incertitudes lorsqu’il s’agit de prédire les précipitations futures au-delà de deux semaines, juillet et août sont généralement les mois les plus secs en Colombie-Britannique.

« Nous devrons voir ce que le reste de l’été apportera alors que nous entrons dans le véritable cœur de la saison des incendies, qui est juillet et août … et la possibilité de rattraper son retard est très limitée », a-t-il déclaré.

Cela pose problème, car la foudre a provoqué une augmentation des incendies en juin, culminant en juillet et août.

McLoughlin a déclaré que ces mois pourraient voir entre 250 et 300 incendies causés par la foudre par mois et pourraient commencer dès ce mois-ci.

« L’une de nos grandes préoccupations est la vitesse à laquelle nous voyons ces événements éclairs se produire », a-t-il déclaré. «Nous pourrions obtenir des éclairs dispersés à un rythme plus lent ou nous pourrions voir un grand changement de système météorologique qui apporterait des éclairs généralisés en même temps.

« Lorsque nous avons du carburant disponible pour brûler, potentiellement associé à des vitesses de vent rapides, c’est une situation très difficile pour les services d’incendie. »

Ma a reconnu ces perspectives, mais a également tenté de rassurer le public.

«Les Britanno-Colombiens sont préoccupés par les incendies de forêt ici et nous prévoyons certainement une saison difficile à venir, mais je tiens à assurer les Britanno-Colombiens que notre gouvernement fait tout le nécessaire pour s’assurer que les soutiens et les ressources appropriés sont en place pour la saison à venir, », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’il fallait commencer à élaborer un plan et un kit à emporter à préparer.

