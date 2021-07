Les responsables locaux de Covid à travers les États-Unis commencent à réimposer les règles de masque alors que la variante delta s’installe

« Une augmentation du nombre de cas n’était pas inattendue car la communauté a commencé à rouvrir complètement », a déclaré Jennifer Sizemore, porte-parole du Southern Nevada Health District, dans un e-mail à CNBC. Abritant Las Vegas, le comté de Clark dans le Nevada a resserré sa recommandation de masque la semaine dernière après que les cas et les décès de Covid ont tous deux augmenté de 50% par rapport à la semaine précédente pour atteindre 4 599 nouvelles infections la semaine dernière et 33 décès liés aux coronavirus, selon les données compilées par les Centers for Disease Contrôle et Prévention.

Plusieurs comtés de Californie et du Nevada conseillent désormais à tous les résidents de porter des masques dans les lieux publics intérieurs, qu’ils soient vaccinés ou non. Les dirigeants locaux d’au moins trois autres États ont rétabli les mandats de masque, émis des recommandations de couverture faciale ou menacé le retour de limites strictes de santé publique pour tous les résidents – au mépris des directives fédérales en matière de santé qui disent que les personnes vaccinées n’ont pas à suivre ces protocoles dans la plupart Les paramètres.

Après des mois de baisse des cas, les infections à Covid sont à nouveau à la hausse aux États-Unis Les nouveaux cas ont bondi de 55% depuis la semaine dernière à une moyenne de 37 000 nouveaux cas par jour au cours des sept derniers jours, selon une analyse CNBC des données compilées par Johns Université Hopkins.

Le CDC a assoupli ses directives Covid le 13 mai sur les masques pour les personnes entièrement vaccinées, affirmant qu’elles n’avaient pas besoin de les utiliser ou de pratiquer la distanciation sociale dans la plupart des contextes. La directrice du CDC, le Dr Rochelle Walensky, a déclaré mardi aux législateurs lors d’une audience au Sénat que l’agence examinait activement son masque et d’autres directives de santé publique à mesure que le virus et la pandémie évoluent, d’autant plus que les scientifiques en apprennent davantage sur la variante delta et comment les vaccins résistent.

« Beaucoup de choses ont changé depuis le 13 mai », a déclaré Walensky. « Nous avons maintenant une variante qui circule dans ce pays qui à l’époque était de 3% (des nouveaux cas) et est maintenant à 83% et beaucoup plus transmissible. »

La variante delta se répand dans tout le pays, en particulier dans les zones à faible taux de vaccination, a-t-elle déclaré. Près des deux tiers des comtés des États-Unis ont vacciné moins de 40 % de leurs résidents, « permettant l’émergence et la propagation rapide de la variante delta hautement transmissible », et cela entraîne une augmentation des hospitalisations et des décès, a-t-elle déclaré.

Cela commence à se montrer au Nevada, qui n’a complètement vacciné que 43,5% de sa population, selon les données du CDC. Le comté de Clark a enregistré 641 nouvelles hospitalisations pour Covid la semaine dernière, soit 23% d’admissions de plus que les sept jours précédents. Malgré la résurgence de l’épidémie dans la région de Las Vegas, Sizemore a déclaré que le taux de vaccination du comté a oscillé un peu moins de 42% au cours des deux dernières semaines.

« Cependant, le taux de vaccination de la communauté a ralenti et les personnes non vaccinées ne prennent pas les précautions recommandées, notamment le port de masques et la poursuite de la distanciation sociale », a déclaré Sizemore.

Le Nevada n’est pas le seul État à renforcer ses directives sur les masques. Vendredi, sept comtés de la région de la baie de Californie ont recommandé d’utiliser des masques à l’intérieur, s’arrêtant avant un mandat complet. La ville de Berkeley, en Californie, a également appelé à continuer à utiliser des masques.

Plus au sud, le comté de Los Angeles a rétabli samedi son mandat de masque pour les lieux publics intérieurs. Le comté a initialement supprimé le mandat le 15 juin, lorsque l’État a officiellement annulé une série de mesures exécutives conçues pour atténuer la propagation de Covid-19.

Dans le Massachusetts, des responsables de Provincetown ont conseillé lundi à tous les individus de reprendre le port de masques à l’intérieur après que les célébrations du 4 juillet ont conduit à une épidémie de nouveaux cas.

Dans la paroisse d’Orléans, en Louisiane, où le CDC a signalé 560 nouveaux cas de coronavirus la semaine dernière, le maire de la Nouvelle-Orléans, LaToya Cantrell, se demande s’il faut reconstituer un mandat de masque, une décision Rapports NOLA.com pourrait arriver dès mercredi. Et le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, a déclaré mardi à Squawk Box de CNBC qu’il voulait éviter de rétablir un mandat de masque, poussant plutôt les résidents à se faire vacciner.

« Pour le moment, j’espère que nous n’aurons pas à faire ça », a déclaré Murphy. « S’il le faut, nous le ferons. »