BEYROUTH, Liban – Plus de quatre mois après que la plus grande explosion de l’histoire du Liban a provoqué une onde de choc de mort et de destruction à Beyrouth, pas un seul responsable n’a accepté la responsabilité de l’explosion ni n’a expliqué publiquement comment un stock de matières explosives n’était pas sécurisé dans le pays. Port de Beyrouth pendant six ans.

En fait, des politiciens puissants s’emploient à empêcher le juge en charge de l’enquête d’interroger les hauts fonctionnaires, encore moins de leur demander des comptes. Jeudi, le juge a suspendu l’enquête pour répondre à un effort de deux responsables pour le faire retirer de l’affaire.

L’explosion – qui a tué 200 personnes, blessé des milliers et infligé des milliards de dollars de dégâts – était l’exemple le plus frappant à ce jour des graves dangers posés par la corruption chronique et la mauvaise gestion qui ont laissé les Libanais avec un État dysfonctionnel, des services médiocres et une économie qui s’effondre. .

Une large coalition de citoyens en colère a fait de l’explosion un moment décisif qui pourrait conduire à un réel changement dans la façon dont le Liban est gouverné et briser la culture de l’impunité qui a longtemps protégé les politiciens de la responsabilité. Mais ils font face à une résistance féroce d’une élite politique déterminée à préserver ses prérogatives.