Les responsables japonais, américains et sud-coréens condamnent les plans d’armement du Nord mais appellent au dialogue

TOKYO (AP) – De hauts responsables du Japon, des États-Unis et de la Corée du Sud ont condamné la Corée du Nord pour ses récents lancements de missiles balistiques de classe ICBM et se sont engagés à intensifier leur coopération trilatérale pour renforcer la dissuasion et les sanctions contre le Nord, tout en soulignant la nécessité d’un dialogue avec Pyongyang.

Leur rencontre jeudi dans la ville centrale japonaise de Karuizawa intervient quelques jours après le lancement de l’ICBM à combustible solide par la Corée du Nord la semaine dernière, qui a atterri dans l’eau au large de la côte ouest de l’île principale du nord du Japon, Hokkaido, et un jour après le lancement de deux missiles mercredi.

Le représentant spécial américain pour la Corée du Nord, Sung Kim, a également déclaré que les États-Unis « travaillaient dur » pour recueillir des informations sur un soldat américain qui s’était enfui vers le Nord au début du mois. Les États-Unis cherchaient à assurer sa sécurité et à le ramener chez lui, a déclaré Kim.

Pvt. Travis King, 23 ans, avait été détenu en Corée du Sud pour voies de fait et avait été libéré le 10 juillet après avoir purgé sa peine. Il a été emmené à l’aéroport lundi mais n’a pas pris son vol de retour. Au lieu de cela, il a rejoint un voyage touristique à la frontière et s’est enfui du côté nord-coréen.

Kim a déclaré que lui et son homologue japonais, Takehiro Funakoshi, directeur général du Bureau des affaires asiatiques et océaniennes au ministère des Affaires étrangères, et Kim Gunn, représentant spécial de la Corée du Sud pour les affaires de paix et de sécurité dans la péninsule coréenne, devaient également discuter du sommet de leurs dirigeants prévu le mois prochain aux États-Unis.

Dans son allocution d’ouverture, le Japonais Funakoshi a déclaré que Tokyo cherchait à renforcer davantage la coopération tripartite en matière de sécurité pour renforcer la dissuasion et mettre en œuvre des sanctions contre le Nord pour son avancement de missiles en violation des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. Cependant, il a également souligné la nécessité d’un dialogue avec le Nord.

Il a réitéré que le Premier ministre japonais Fumio Kishida était disposé à rencontrer le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un « sans aucune condition préalable » pour résoudre le problème vieux de plusieurs décennies des enlèvements de ressortissants japonais par la Corée du Nord.

Sung Kim a déclaré que les États-Unis n’avaient « aucune intention hostile » et que « nous sommes disposés et prêts à nous asseoir à la table des négociations pour résoudre nos différends ».

Kim, de Corée du Sud, a déclaré que les trois responsables devaient affirmer leur intention de dialoguer avec la Corée du Nord, tout en discutant des moyens de renforcer « une communication étroite pour ramener la Corée du Nord sur la voie de la dénucléarisation et pour encourager le rôle constructif de la Chine ».

Il a noté le début du lancement cette semaine d’une consultation nucléaire entre Séoul et Washington, affirmant que la Corée du Nord « a porté atteinte à sa propre sécurité », tandis que sa tentative d’intimider les deux alliés n’a fait qu’améliorer leur coopération en matière de dissuasion nucléaire.

Mari Yamaguchi, Associated Press