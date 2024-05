Les responsables israéliens suppriment une photo en direct de Gaza par AP, citant la nouvelle loi sur les médias

JERUSALEM (AP) — Des responsables israéliens ont saisi mardi une caméra et du matériel de diffusion appartenant à l’Associated Press dans le sud d’Israël, accusant l’agence de presse d’avoir violé une nouvelle loi sur les médias en fournissant des images à Al Jazeera.

La chaîne satellite qatarienne fait partie des milliers de clients d’AP et reçoit des vidéos en direct d’AP et d’autres organismes de presse.

« L’Associated Press dénonce dans les termes les plus fermes les actions du gouvernement israélien visant à couper notre diffusion en direct de longue date montrant une vue sur Gaza et à saisir les équipements d’AP », a déclaré Lauren Easton, vice-présidente des communications d’entreprise de l’agence de presse. « La fermeture n’était pas basée sur le contenu du flux mais plutôt sur une utilisation abusive par le gouvernement israélien de la nouvelle loi du pays sur les radiodiffuseurs étrangers. Nous exhortons les autorités israéliennes à restituer notre équipement et à nous permettre de rétablir immédiatement notre diffusion en direct afin que nous puissions continuer à fournir cet important journalisme visuel à des milliers de médias à travers le monde.

Des responsables du ministère des Communications sont arrivés mardi après-midi sur le site de l’AP, dans la ville méridionale de Sderot, et ont saisi le matériel. Ils ont remis à l’AP un morceau de papier, signé par le ministre des Communications Shlomo Karhi, alléguant qu’il violait la loi du pays sur les radiodiffuseurs étrangers.

Peu avant, l’équipement diffusait une vue générale de nord de Gaza. L’AP se conforme aux règles de censure militaire israéliennes, qui interdisent la diffusion de détails tels que les mouvements de troupes qui pourraient mettre les soldats en danger. Le tir en direct montre généralement de la fumée s’élevant sur le territoire.

La saisie fait suite à un ordre verbal jeudi de cesser la transmission en direct – ce que l’agence de presse a refusé de faire.

« Conformément à la décision du gouvernement et aux instructions du ministre des Communications, le ministère des Communications continuera à prendre toutes les mesures coercitives nécessaires pour limiter les émissions qui nuisent à la sécurité de l’État », a indiqué le ministère dans un communiqué.

Le chef de l’opposition israélienne, Yair Lapid, a qualifié cette décision d’« acte de folie ».

« Ce n’est pas Al Jazeera. Il s’agit d’un média américain », a-t-il déclaré. « Ce gouvernement agit comme s’il avait décidé de s’assurer à tout prix qu’Israël soit rejeté partout dans le monde. »

Le ministre israélien des Communications, Shlomo Karhi, a répondu que la loi, adoptée à l’unanimité par le gouvernement, stipulait que tout appareil utilisé pour diffuser le contenu d’Al Jazeera pouvait être saisi. « Nous continuerons à agir de manière décisive contre quiconque tente de nuire à nos soldats et à la sécurité de l’État, même si cela ne vous plaît pas », a-t-il écrit à Lapid sur X.

Les autorités israéliennes ont utilisé la loi pour fermer les bureaux de la chaîne basée au Qatar le 5 mai, confisquer le matériel de la chaîne, interdire ses émissions et bloquer ses sites Internet.

A l’époque, des groupes de médias avaient mis en garde contre les graves implications pour la liberté de la presse dans le pays puisque la loi donne à Karhi, qui fait partie du flanc d’extrême droite du parti Likoud du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, une grande latitude pour l’appliquer à d’autres médias.

« La décision d’Israël aujourd’hui est sur une pente glissante », a déclaré l’Association de la presse étrangère dans un communiqué, avertissant que la loi « pourrait permettre à Israël de bloquer la couverture médiatique de pratiquement tout événement d’actualité pour de vagues raisons de sécurité ».

La secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré que les États-Unis « étudiaient » ce qui s’était passé et qu’il était « essentiel » que les journalistes soient autorisés à faire leur travail, mais elle n’est pas allée jusqu’à condamner les actions d’Israël.

Israël entretient depuis longtemps des relations difficiles avec Al Jazeera, l’accusant de partialité contre le pays, et Netanyahu l’a qualifié de « chaîne terroriste » qui propage l’incitation.

Al Jazeera est l’un des rares médias internationaux à être resté à Gaza tout au long de la guerre, diffusant des scènes de frappes aériennes et des hôpitaux surpeuplés et accusant Israël de massacres. AP est également à Gaza.

Lors de la précédente guerre entre Israël et le Hamas en 2021, l’armée avait détruit le bâtiment abritant le bureau d’AP à Gaza, affirmant que le Hamas avait utilisé le bâtiment à des fins militaires. L’AP a nié toute connaissance de la présence du Hamas, et l’armée n’a jamais fourni aucune preuve pour étayer ses affirmations.

La guerre à Gaza a commencé par une attaque du Hamas en Israël qui a tué 1 200 personnes et pris 250 autres en otages. Plus de 35 000 Palestiniens ont été tués depuis, selon le ministère de la Santé de Gaza, qui ne fait pas de distinction entre civils et combattants dans son décompte.

Kirka a rapporté de Londres. Seung Min Kim à Washington a contribué à ce rapport.

