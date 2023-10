Les Forces de défense israéliennes montreront au monde les vraies couleurs du groupe militant, a déclaré un porte-parole de Tsahal. Les responsables israéliens ont repoussé le discours du président turc Recep Tayyip Erdogan mercredi dans lequel il a appelé les militants basés à Gaza « un groupe de libération ».

Le même jour, un porte-parole des Forces de défense israéliennes (FDI), Daniel Hagari, a déclaré aux journalistes que l’armée israélienne allait désormais chercher à prouver que les affirmations d’Erdogan étaient fausses.

“J’ai entendu ce qu’Erdogan a dit… Le Hamas est pire qu’une organisation terroriste”, Hagari a répondu lorsqu’on l’a interrogé sur les commentaires du dirigeant turc. « Les responsables du massacre voulaient la mort et l’horreur, et il est de notre devoir de le montrer au monde. »

Par ailleurs, le porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères, Lior Haiat, a fustigé Erdogan dans une déclaration publiée mercredi sur X (anciennement Twitter).

« Israël rejette catégoriquement les propos durs du président turc à l’égard de l’organisation terroriste Hamas. » dit-il, ajoutant que “méprisable” Ce groupe est pire que le tristement célèbre État islamique (EI, anciennement ISIS) – une organisation terroriste notoire connue pour sa brutalité qui contrôlait certaines parties du territoire syrien et irakien entre 2013 et 2019. Lire la suite

L’État de l’OTAN suspend ses projets énergétiques avec Israël – médias

« Même la tentative du président turc de défendre l’organisation terroriste et ses propos incitatifs ne changeront rien aux horreurs dont le monde entier a été témoin. » a ajouté le responsable. S’exprimant devant le Parlement mercredi, Erdogan a déclaré que le Hamas n’était pas une organisation terroriste mais « un groupe de libération menant une bataille pour protéger ses terres et son peuple. » Le dirigeant turc a également condamné la poursuite des bombardements israéliens contre Gaza et a annulé sa visite initialement prévue dans l’État. Erdogan a décrit les attaques israéliennes sur Gaza comme une « massacre intentionnel » et a accusé Jérusalem-Ouest de profiter des bonnes intentions de sa nation. Selon les médias locaux, la Turquie a également suspendu ses projets énergétiques avec Israël. En savoir plus

Israël demande à l’Inde de désigner le Hamas comme groupe « terroriste »

La campagne de bombardements d’Israël contre Gaza, lancée en réponse à une attaque surprise du Hamas, qui a tué plus de 1 400 Israéliens, a déjà coûté la vie à plus de 5 000 personnes, selon l’ONU. La position d’Ankara a également provoqué des réactions de colère parmi les Juifs américains. Les dirigeants de certaines organisations juives américaines ont dénoncé Erdogan pour avoir annulé sa visite en Israël et affirmé que le Hamas n’était pas un groupe terroriste. William Daroff, directeur général de la Conférence des présidents des principales organisations juives américaines, a qualifié le dirigeant turc de “charlatan” lors d’un entretien avec le Jewish Insider, ajoutant qu’Erdogan « est bien plus intéressé à promouvoir le meurtre des Juifs qu’à être un homme de paix désireux de s’engager de manière positive au Moyen-Orient. »

Abe Foxman, ancien directeur national de longue date de la Ligue anti-diffamation, a déclaré aux médias qu’il était “C’est triste de voir à nouveau le vieil et haineux Erdogan faire surface.” Foxman, qui a rencontré le président turc le mois dernier à New York, a également déclaré qu’il lui avait parlé de sa prochaine visite en Israël. “sur un ton de profonde amitié et de célébration.” Le dirigeant juif a ensuite affirmé qu’Erdogan était guidé par un “cynique” intérêt personnel.