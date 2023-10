Les responsables israéliens préviennent qu’une offensive terrestre sur Gaza pourrait avoir lieu bientôt, malgré les risques

Les avions militaires israéliens ont bombardé Gaza à plusieurs reprises pendant la nuit, en prévision d’une éventuelle offensive terrestre visant à éliminer le Hamas, alors que l’ONU a déclaré que plus de 180 000 personnes se sont retrouvées sans abri dans le territoire contrôlé par les Palestiniens, beaucoup se blottissant dans les rues ou dans les écoles.

Israël a déclaré que des dizaines de ses avions de combat avaient frappé plus de 200 cibles dans un quartier de la ville de Gaza qui, selon lui, avait été utilisé par le Hamas pour lancer sa vague d’attaques sans précédent.

Israël s’est mis sur le pied de guerre, le Premier ministre Benjamin Netanyahu et l’ancien chef de la Défense et chef du parti d’opposition centriste Benny Gantz ayant convenu de former un gouvernement d’unité d’urgence, selon un communiqué commun.

Les parties ont convenu de former un cabinet de guerre comprenant Netanyahu, Gantz et le ministre de la Défense Yoav Gallant, indique le communiqué, et ne promouvront aucune politique ou loi sans rapport avec le Hamas pendant les combats avec le Hamas.

Quelles questions vous posez-vous sur le conflit ? Envoyez un courriel à [email protected].

Gallant a promis mardi une attaque terrestre à Gaza à une heure indéterminée.

« Ce qui était à Gaza ne le sera plus », a-t-il déclaré.

Une offensive terrestre comporte des risques pour Israël, notamment pour la vie de nombreux otages détenus dans la bande de Gaza étroite et densément peuplée, étroitement contrôlée par le Hamas.

À voir : Israël n’exclut pas une invasion terrestre de Gaza : Tsahal n’exclut pas une invasion terrestre de Gaza : « Toutes les options sont sur la table » Vidéo en vedetteAvertissement : la vidéo contient des détails graphiques | Le porte-parole des Forces de défense israéliennes, Jonathan Conricus, a déclaré à Adrienne Arsenault du National que l’armée n’a pas exclu la possibilité d’une invasion terrestre de Gaza et qu’elle se bat désormais sur trois fronts après le lancement de roquettes depuis la Syrie.

« Aucun endroit n’est sûr »

Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré qu’au moins 1 055 personnes avaient été tuées et plus de 5 100 blessées dans l’enclave côtière surpeuplée depuis samedi, lorsque des hommes armés du Hamas ont saccagé certaines parties du sud d’Israël lors de l’attaque militante palestinienne la plus meurtrière de l’histoire d’Israël.

Les médias palestiniens ont déclaré que les frappes aériennes israéliennes avaient touché des maisons dans la ville de Gaza, dans la ville méridionale de Khan Younis et dans le camp de réfugiés de Bureij, dans le centre de Gaza.

Une maison touchée appartenait au père de Mohammed Deif, le chef de la branche armée du Hamas à Gaza, selon des informations. Le frère de Deif et d’autres membres de la famille ont été tués, selon les informations recueillies.

REGARDER | Inquiétudes pour les civils coincés à Gaza : La crise se développe dans les ruines de Gaza Vidéo en vedetteOn s’inquiète de plus en plus du sort des Palestiniens qui sont pour l’essentiel piégés à Gaza, privés de ravitaillement et confrontés à la menace d’une invasion à grande échelle.

Les habitants appelant à l’aide sur les réseaux sociaux ont déclaré que de nombreux bâtiments s’étaient effondrés, emprisonnant parfois jusqu’à 50 personnes à l’intérieur, sans que les secouristes ne puissent les atteindre.

À la morgue de l’hôpital Khan Younis de Gaza, des corps gisaient par terre sur des civières avec des noms écrits sur le ventre. Les médecins ont appelé les proches à ramasser rapidement les corps car il n’y avait plus de place pour les morts.

Un bâtiment municipal a été touché alors qu’il servait d’abri d’urgence. Les survivants parlent de nombreux morts.

« Aucun endroit n’est sûr à Gaza, comme vous le voyez, ils frappent partout », a déclaré Ala Abu Tair, 35 ans, qui y avait trouvé refuge avec sa famille après avoir fui Abassan Al-Kabira, près de la frontière.

Les hôpitaux sont saturés et ont besoin de fournitures

Deux membres du bureau politique du Hamas, Jawad Abu Shammala et Zakaria Abu Maamar, ont été tués lors d’une frappe aérienne à Khan Younis, a déclaré un responsable du Hamas.

Le ministère palestinien des Affaires étrangères a déclaré que les frappes israéliennes depuis samedi ont détruit plus de 22 600 unités résidentielles et 10 établissements de santé et endommagé 48 écoles.

REGARDER l Crises superposées à Gaza : Croix-Rouge internationale : « La bande de Gaza est fermée » à l’aide humanitaire — Croix-Rouge internationale Vidéo en vedette« L’ampleur de l’urgence signifiera que pendant les mois et les années à venir, les populations auront besoin d’efforts et de soutien pour se rétablir », a déclaré Tommaso Della Longa, porte-parole principal de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), à Power & Politique mardi. Israël a coupé l’approvisionnement en carburant, en nourriture et en électricité de Gaza en réponse aux attaques du Hamas ce week-end.

Les autorités électriques de Gaza affirment que leur seule centrale électrique sera bientôt à court de carburant, laissant le territoire sans électricité après qu’Israël ait coupé l’approvisionnement. Les Palestiniens dépendent depuis longtemps de générateurs pour alimenter leurs maisons, bureaux et hôpitaux, mais n’ont aucun moyen non plus d’importer du carburant pour ces derniers.

L’Organisation mondiale de la santé a déclaré que les fournitures qu’elle avait prépositionnées pour sept hôpitaux étaient déjà épuisées en raison du flot de blessés. Le chef du groupe d’aide médicale Médecins sans frontières a déclaré que le matériel chirurgical, les antibiotiques, le carburant et d’autres fournitures étaient épuisés dans deux hôpitaux qu’il gère à Gaza.

Dans l’un d’entre eux, « nous avons consommé trois semaines de stock d’urgence en trois jours, en partie à cause de l’arrivée simultanée de 50 patients », a déclaré mercredi Matthias Kannes, chef de mission du groupe humanitaire à Gaza. Il a expliqué que le plus grand hôpital du territoire, Al-Shifa, ne dispose que de suffisamment de carburant pour trois jours.

Trois médecins palestiniens ont été tués mercredi dans une frappe israélienne à Gaza, ont indiqué le Croissant-Rouge et deux témoins.

Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Volker Turk, qui a dénoncé les attaques du Hamas, a déclaré : « Le droit international humanitaire est clair : l’obligation de veiller constamment à épargner la population civile et les biens de caractère civil reste applicable tout au long des attaques. »

Israël délivre des permis d’armes à feu

Des sources de sécurité israéliennes ont déclaré qu’il avait fallu plus de 48 heures pour rétablir la cohésion militaire, mettre un terme aux infiltrations et chasser les combattants du Hamas des villes qu’ils avaient prises d’assaut. Au moins 1 000 hommes armés infiltrés depuis Gaza ont été tués, a rapporté le journal Israel Hayom.

Utilisant un réseau de tromperies et s’appuyant sur des motos, des parapentes et d’autres équipements de base, les combattants du Hamas ont tué plus de 1 200 Israéliens et pris de nombreux otages – une décision qui complique potentiellement toute réponse israélienne. Plus de 2 700 personnes ont été blessées et parmi les morts figurent 155 militaires.

Mardi, un réserviste de l’armée israélienne est assis avec ses camarades au kibboutz Kfar Aza, où des dizaines de civils ont été tués quelques jours plus tôt, près de la frontière avec Gaza. (Alexi J. Rosenfeld/Getty Images)

« Nous avons subi des pertes extrêmement lourdes », a déclaré le porte-parole militaire, le lieutenant-colonel. Jonathan Conricus a déclaré lors d’un briefing vidéo sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

Le ministre israélien de la Sécurité a déclaré qu’il intensifiait la délivrance d’armes à feu aux citoyens titulaires d’un permis, prédisant d’éventuelles frictions entre la minorité arabe du pays et la majorité juive.

Lundi, des militants du Hamas détenant en otage des soldats et des civils israéliens ont menacé d’exécuter un prisonnier pour chaque maison touchée à Gaza, sans avertissement, mais rien n’indique qu’ils l’aient fait.

Deux Canadiens sont confirmés morts depuis l’attaque du week-end, et un est présumé mort.

La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, n’a pas confirmé aux journalistes si les trois Canadiens portés disparus étaient des otages, affirmant qu’elle ne voulait mettre aucune vie en danger.

Abbey Onn, une Américaine vivant en Israël, a déclaré à CBC News qu’elle avait cinq membres de sa famille portés disparus, y compris ceux qui ont besoin de médicaments.

« Je pense qu’une guerre terrestre serait néfaste pour les civils de Gaza et pour le peuple d’Israël », a déclaré Onn. « Il n’y a pas de résultat positif à cela, mais nous voulons que les civils innocents qui sont des otages, comme les membres de ma famille, reviennent. »

Le pape François a appelé mercredi à la libération immédiate des otages.

« Ceux qui sont attaqués ont le droit de se défendre, mais je suis très inquiet du siège total dans lequel vivent les Palestiniens à Gaza, où il y a aussi de nombreuses victimes innocentes », a-t-il ajouté.

La frontière commune de l’Égypte fermée

Les États-Unis ont déclaré qu’ils discutaient avec Israël et l’Égypte de l’idée de créer un passage sûr pour les civils hors de Gaza au poste frontière de Rafa.

L’Egypte ne permettra pas que cette question soit réglée aux dépens des autres, a déclaré le président Abdel Fattah al-Sisi dans des propos rapportés par l’agence de presse officielle MENA, une référence apparente au risque que les Palestiniens soient poussés vers le Sinaï.

De la fumée s’élève mardi d’une explosion provoquée par des frappes aériennes israéliennes à la frontière entre l’Égypte et Rafah. (Hatem Ali/Associated Press)

Le poste frontière de Rafah est resté fermé mercredi, après que des avions militaires égyptiens ont effectué des vols à proximité pendant la nuit, ont indiqué des sources de sécurité.