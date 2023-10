Les responsables israéliens identifient deux dirigeants du Hamas qui seraient responsables de l’attaque

Un haut responsable israélien a déclaré cette semaine à CBS News qu’il pensait que les dirigeants du Hamas, Yahya Sinwar et El Deif, étaient derrière Attaque du Hamas le 7 octobre sur Israël qui a fait au moins 1 300 morts.

« C’est Sinwar et Deif », Ron Dermer , ministre israélien des Affaires stratégiques et membre de son nouveau cabinet de guerre, a déclaré à CBS News dans une interview à Tel Aviv. « Il y a deux personnes à Gaza. Ce sont eux qui sont spécifiquement responsables de cette attaque. Mais ils sont soutenus, encore une fois, par l’Iran. Ils sont soutenus financièrement. Ils sont soutenus par des armes. Ils sont soutenus par une formation, par des moyens logistiques. « , avec la communication, avec un soutien politique. L’Iran est la source de nombreux problèmes au Moyen-Orient. «

Le porte-parole de l’armée israélienne, le lieutenant-colonel Richard Hecht, a également pointé du doigt Sinwar lors d’un point de presse samedi.

« Cet homme est dans notre ligne de mire », a déclaré Hecht samedi. « C’est un homme mort qui marche et nous arriverons à cet homme. »

Les responsables de l’administration Biden ont déclaré, depuis le début de la guerre, que l’Iran soutenait depuis longtemps Hamas avec un soutien matériel, financier et logistique, mais qu’à ce jour aucune preuve n’a été découverte permettant de relier les attaques à Téhéran.

Cependant, plusieurs responsables américains ont déclaré à CBS News que les services de renseignement américains semblait indiquer L’Iran a été surpris par l’attaque du Hamas contre Israël, qui a tué au moins 1 300 personnes et fait 3 200 blessés.

Dermer estime que la question de savoir si l’Iran était spécifiquement conscient du « moment précis » de cette attaque du 7 octobre est sans conséquence, étant donné que les renseignements montrent qu’une grande majorité du financement du Hamas provient de l’Iran.

« La question se pose de savoir si l’Iran était au courant du moment choisi pour cette attaque spécifique », a déclaré Dermer. « Mais l’Iran est derrière le Hamas. Le Hamas, qui représente 93 % de son budget militaire, c’est l’Iran. Ils ont des réunions tout le temps, l’Iran et le Hamas. Alors s’ils savaient que l’attaque allait avoir lieu ce jour-là, ou trois jours plus tard, ou « Une semaine ou deux semaines plus tard, c’est une autre question. Sans l’Iran, cette attaque ne peut pas avoir lieu. Je peux vous l’assurer. »

Lorsqu’on lui a demandé si une attaque israélienne contre l’Iran était envisagée, Dermer a décrit l’Iran comme un « pays qui travaille chaque jour à la destruction d’Israël ».

« Nous ferons donc tout ce que nous pouvons pour nous défendre, pour empêcher un tel régime, qui nie le premier Holocauste – et voudrait en perpétrer un deuxième – de refuser à un tel régime de développer des armes nucléaires », a ajouté Dermer.

Il a également fait des comparaisons entre l’attentat du 7 octobre et le 11 septembre.

« Quand Israël perd 1 300 personnes, quand 1 300 personnes sont assassinées, cela équivaut à 50 000 Américains assassinés en un seul jour », a déclaré Dermer. « Aujourd’hui, d’après les chiffres que nous voyons, nous sommes à vingt attentats du 11 septembre. Et nous n’avons pas affaire à une organisation terroriste à des milliers de kilomètres comme vous l’avez fait après le 11 septembre. Nous avons affaire à une organisation terroriste dans notre cour, littéralement. à quelques mètres des habitations. »

Interrogé sur la sécurité des plus de 2 millions d’habitants de Gaza, Dermer a imputé au Hamas toutes les pertes civiles. Depuis le début de la guerre, au moins 2 670 personnes ont été tuées à Gaza lors des contre-attaques israéliennes et 9 600 ont été blessées, selon le ministère de la Santé de Gaza.

— Olivia Gazis a contribué à ce rapport.



