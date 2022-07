Les responsables israéliens de la sécurité sont divisés sur l’accord sur le nucléaire iranien

Dès le moment où un accord a été conclu en 2015, le gouvernement israélien s’est opposé implacablement à l’accord nucléaire avec l’Iran. De plus en plus, cependant, des membres de haut rang des établissements de défense et de renseignement israéliens disent qu’un nouvel accord dans le sens de ce pacte serait dans le meilleur intérêt de Jérusalem.

Le clivage sur l’accord nucléaire iranien se situe à peu près entre les Forces de défense israéliennes et leur aile de renseignement, et le Mossad, l’agence d’espionnage responsable de la collecte de renseignements et des opérations clandestines à l’extérieur des frontières du pays.

Le débat était largement en veilleuse depuis 2018, lorsque le président Donald J. Trump a abrogé le pacte nucléaire. Mais cela devient de plus en plus saillant alors que le président Biden fait pression pour la relance de l’accord, comme il le fait cette semaine au Moyen-Orient, où il tente de rassurer des alliés comme Israël et l’Arabie saoudite que la restauration du pacte renforcera leur sécurité.