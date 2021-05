Les responsables israéliens avaient un plan pour prévenir la tragédie au mont. Meron. Cela a été ignoré.

Alors qu’un Israël bouleversé fait le bilan de ce que beaucoup ont appelé sa pire catastrophe en temps de paix, des détails comme celui-ci sont devenus un motif récurrent. À maintes reprises, au fil des décennies et des gouvernements, des fonctionnaires, des ombudsmans, des politiciens et des rabbins ont tenté de sonner l’alarme sur les problèmes de sécurité sur le site du plus grand festival religieux annuel du pays – un dédale de ruelles à flanc de montagne, de places exiguës et de structures ad hoc.

Mais lors du pèlerinage lui-même, peu après minuit vendredi, l’une de ces zones restreintes a été inondée par pas moins de 20 000 juifs ultra-orthodoxes. Et quand beaucoup plus tard ont essayé de partir en même temps, 45 ont été écrasés à mort dans une bousculade.

JÉRUSALEM – Une semaine avant le pèlerinage juif annuel au mont Meron, dans le nord d’Israël, des responsables de six départements gouvernementaux, dans l’espoir d’empêcher la propagation du coronavirus, ont convenu d’un plan pour limiter la fréquentation des parties les plus populaires du site à seulement 3000 pèlerins à la fois.

Lieu de sépulture d’un légendaire mystique juif, le rabbin Shimon Bar Yochai, la montagne attire plus d’un million de visiteurs chaque année. Plusieurs centaines de milliers de personnes dansent, chantent et assistent à l’allumage de fin de soirée des feux de joie cérémoniels à l’anniversaire de la mort du rabbin chaque printemps, qui tombe sur la fête juive de Lag b’Omer. L’observance la plus récente a commencé jeudi soir dernier.

Les retombées de la catastrophe ont également intensifié le débat sur le niveau d’autonomie informelle accordé aux juifs ultra-orthodoxes d’Israël, qui ne représentent que 12% de la population mais représentent une force politique croissante. Les Haredim sont autorisés à gérer leurs propres écoles, à éviter le service militaire et à étudier les textes religieux à plein temps, principalement avec le soutien de l’État, au lieu de rejoindre le marché du travail.

Pendant la crise des coronavirus, certains Haredim ont attiré la fureur de nombreux Israéliens laïques en bafouant publiquement les réglementations sur les virus imposées par l’État, alors que les autorités de l’État détournaient souvent le regard.

La catastrophe de Meron a ravivé la question de savoir si les gouvernements successifs – sept des neuf derniers se sont appuyés sur le soutien des partis politiques haredi – ont été trop timides pour affronter les intérêts haredi. Une autre question est de savoir si les politiciens haredi ont eux-mêmes été trop résistants à l’autorité de l’État ou intimidés par leurs électeurs dans des endroits comme le mont Meron.

«Les politiciens haredi prennent soin du monde spirituel de la communauté haredi – nos institutions et notre éducation», a déclaré Esti Shushan, commentatrice et entrepreneure haredi. «Mais la santé et la sécurité et toutes ces choses matérielles, ils ne peuvent pas vraiment gérer. Et c’est pourquoi l’État doit oublier les accords entre eux et les dirigeants Haredi et commencer à prendre soin de nous.

Pendant au moins 13 ans, les politiciens et les chiens de garde ont essayé d’appliquer des réglementations plus strictes en matière de planification et de contrôle des foules, tandis que certains ont proposé de fermer complètement le site.