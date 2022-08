Les responsables iraniens exigeront une amende si les États-Unis se retirent à nouveau de l’accord sur le nucléaire (rapport)

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les responsables iraniens exigeront que les États-Unis incluent une sanction s’ils se retirent à nouveau de l’accord nucléaire, afin d’empêcher une répétition de la décision de l’ancien président Trump qui a fortement paralysé l’économie du pays.

“Ici, vous avez une fois de plus le régime iranien aux commandes”, a déclaré Lisa Daftari, rédactrice en chef du Foreign Desk, à Fox News Digital. “Ils demandent tout et l’évier de la cuisine dans le cadre du dernier cycle de pourparlers sur le nucléaire, et ils veulent s’assurer que les États-Unis ne se retireront pas une fois qu’ils auront signé un accord façonné et exigé par les mollahs.”

“Cela montre à quel point la campagne de pression de Trump a été efficace, alors que les mollahs craignent une situation similaire lorsqu’un nouveau président entrera en fonction”, a-t-elle ajouté. “Ils savent que leur temps est limité sous une administration Biden qui fera tout son possible pour obtenir un accord.”

Les États-Unis et l’Iran sont restés enfermés dans des négociations étroites au cours des 16 derniers mois pour relancer le Plan d’action global conjoint (JCPOA), également connu sous le nom d’accord sur le nucléaire iranien. Le ministre iranien des Affaires étrangères a indiqué lundi que plusieurs questions nécessitaient une attention supplémentaire avant que les deux nations puissent parvenir à un accord final – y compris l’ajout d’une amende de sécurité si les États-Unis se retiraient à nouveau de l’accord.

Les États-Unis ont qualifié les demandes de l’Iran d’« étrangères » et insistent sur le fait que tout ce qui peut être négocié l’a déjà été, a rapporté Reuters.

“La seule façon de parvenir à un retour mutuel au respect du JCPOA est que l’Iran abandonne de nouvelles demandes inacceptables qui vont au-delà de la portée du JCPOA”, a déclaré le porte-parole du département d’État américain, Ned Price. “Nous avons longtemps qualifié ces demandes de superflues.”

Trump et l’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo se sont retirés de l’accord en 2018 et ont remplacé l’accord par de sévères sanctions sur les secteurs de l’énergie, du transport maritime et financier qui ont poussé l’économie iranienne en récession en 2019, selon la BBC.

Le président Biden voulait ressusciter l’accord dans le but d’arrêter la poursuite fulgurante de l’Iran d’une arme nucléaire – quelque chose dont les responsables américains ont commencé à s’inquiéter n’est plus qu’une question de mois, voire de semaines.

Mais l’Iran n’a pas montré une grande volonté de rétablir l’accord, ce qui ne ferait que ralentir les progrès vers les capacités nucléaires plutôt que de les arrêter carrément.

Téhéran a fait part de ses réserves quant à l’engagement des États-Unis à l’égard de l’accord après la sortie de Trump de l’accord précédent, et cherchera à ajouter une amende, tandis que les États-Unis ont exigé que l’Iran mette fin à sa campagne d’assassinats contre d’anciens responsables de Trump, dont Mike Pompeo, John Bolton et même Trump lui-même, a rapporté le site Web du Foreign Desk.

Parmi les autres demandes que l’Iran a faites pour poursuivre l’accord, citons le retrait par les États-Unis du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) de sa liste des organisations terroristes étrangères (FTO).

Le CGRI aurait offert des primes aux chefs des anciens responsables de Trump, dont une prime de 1 million de dollars pour Pompeo.

Les primes et les assassinats ont incité certains critiques à exiger que les États-Unis se retirent complètement de l’accord après que Salman Rushdie ait survécu à une attaque presque mortelle la semaine dernière. Un homme s’est précipité sur la scène de Chautauqua, New York, où l’auteur d’origine indienne s’apprêtait à donner une conférence, et l’a poignardé à plusieurs reprises, notamment au cou.

L’ancien guide suprême iranien, l’ayatollah Ruhollah Khomeiny, a lancé une fatwa à Rushdie concernant la publication de son livre “Les versets sataniques”, une organisation religieuse iranienne semi-officielle ayant par la suite mis à prix la tête de Rushdie pour 3,3 millions de dollars.