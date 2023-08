Les responsables indiens « continuent sur le pied de guerre pour apporter des secours » au milieu d’inondations massives

Les inondations ont tué au moins 65 personnes en Inde.

Les routes ont été emportées et les bâtiments endommagés à cause des fortes pluies.

Les autorités travaillent pour apporter des secours aux communautés touchées.

Les sauveteurs ont recherché mardi des personnes craignant de disparaître dans des inondations et des glissements de terrain qui ont fait au moins 65 morts en Inde, dont 11 morts dans l’effondrement d’un temple populaire.

Des jours d’averses torrentielles ont emporté des véhicules, démoli des bâtiments et détruit des ponts dans l’Himalaya.

Les inondations et les glissements de terrain sont courants et causent des ravages généralisés pendant la saison de la mousson perfide en Inde, mais les experts affirment que le changement climatique augmente leur fréquence et leur gravité.

Au moins 52 personnes ont été tuées dans l’Himachal Pradesh depuis dimanche, et des milliers d’autres sont bloquées après des perturbations des routes, des lignes électriques et des réseaux de communication.

« Autant de personnel que possible est déployé dans les opérations de secours et de sauvetage », a déclaré le ministre en chef de l’Etat Sukhvinder Singh Sukhu dans un communiqué lundi soir.

« Les travaux se poursuivront sur le pied de guerre pour apporter des secours à la population. »

Sukhu a déclaré plus tôt que jusqu’à 20 autres personnes craignaient d’être piégées sous les décombres après des glissements de terrain et a appelé les habitants à rester à l’intérieur et à éviter de s’approcher des rivières.

Des images de zones durement touchées de l’Himachal Pradesh montraient des corps extraits de tas de terre sombre qui avaient écrasé des bâtiments et brisé des toits.

Au moins 11 personnes sont mortes lorsqu’un glissement de terrain a provoqué l’effondrement d’un temple populaire dédié à la divinité hindoue Shiva dans la capitale de l’État, Shimla.

Le président du comité de gestion des catastrophes du district, Aditya Negi, a déclaré à l’AFP :

Les travaux de sauvetage se poursuivent et nous craignons qu’au moins 10 autres personnes ne soient encore coincées sous les décombres.

Ailleurs dans l’État, des lignes de chemin de fer ont été vues suspendues dans les airs après que le sol en dessous ait été emporté.

Sukhu a déclaré que l’État avait réduit les célébrations annuelles du jour de l’indépendance de mardi, qui marquent la fin de l’ère coloniale britannique, pour se concentrer sur les efforts de sauvetage.

Le Premier ministre Narendra Modi, s’exprimant depuis le Fort Rouge de New Delhi pour son discours de vacances annuel, a déclaré que les récentes catastrophes naturelles avaient causé des « troubles inimaginables » aux familles à travers le pays.

« Je leur exprime à tous mes condoléances et je leur assure que les gouvernements des États et central travailleront ensemble », a-t-il déclaré à la foule.

Au moins 13 autres personnes ont également été tuées depuis vendredi dans l’État voisin d’Uttarakhand, ont annoncé mardi des responsables.

Un homme tient un parapluie debout sur les rives de la rivière gonflée Satluj après de fortes pluies de mousson à Rampur, dans l’État indien de l’Himachal Pradesh. AFP AFP Un personnel de sécurité transporte les effets personnels d’un villageois depuis le site d’un glissement de terrain après de fortes pluies dans le village de Jadon, dans le district de Solan, dans l’État indien de l’Himachal Pradesh. AFP AFP

Les équipes de secours se sont précipitées pour enlever les débris après que les gens craignaient d’être enterrés lorsque de fortes pluies ont déclenché des glissements de terrain.

Cinq personnes ont été enterrées lorsqu’un glissement de terrain a frappé une station balnéaire près de la retraite de yoga populaire de Rishikesh sur les rives du Gange.

Près de 350 routes autour de l’Uttarakhand avaient été fermées à la circulation, selon les bulletins de catastrophe de l’État.

Plusieurs villes et villages riverains des deux États risquaient de subir des crues soudaines en raison des fortes pluies prévues.

La mousson apporte à l’Asie du Sud environ 80% de ses précipitations annuelles et est vitale à la fois pour l’agriculture et les moyens de subsistance de millions de personnes.

Mais il apporte également des destructions chaque année sous la forme de glissements de terrain et d’inondations.

Des jours de pluies de mousson incessantes ont tué au moins 90 personnes en juillet, tandis que la capitale New Delhi a vu la rivière Yamuna – qui serpente devant la mégapole – enregistrer ses niveaux les plus élevés depuis 1978.

Les prévisionnistes s’attendent à ce que de fortes pluies se poursuivent dans l’Himalaya indien jusqu’à au moins vendredi.