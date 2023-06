Les responsables géorgiens ne prendront pas en charge les élections dans le plus grand comté à forte majorité démocrate de l’État

ATLANTA (AP) – La commission électorale de l’État de Géorgie ne prendra pas en charge l’organisation des élections dans le comté le plus peuplé de l’État, mettant fin à une enquête qui avait fait craindre une ingérence partisane.

Le conseil a voté à l’unanimité mardi pour mettre fin à son examen des performances du comté de Fulton près de deux ans après son début.

Plusieurs membres du conseil ont déclaré qu’ils souhaitaient que le comté continue de travailler sur des améliorations avant les élections de 2024 et ne revienne pas en arrière sur le travail déjà effectué.

«La question est, allons-nous tracer une ligne dans le sable et dire laissez-nous partir, finissons-en avec ça et laissez-nous tranquilles, ce qui est un peu ce que j’entends… ou allons-nous dire que c’est temps de changer? » a déclaré le président du comité électoral de l’État, Bill Duffey.

Les responsables du comté de Fulton ont noté que le comité d’examen n’a trouvé aucune violation de la loi ou des règles de l’État au cours des neuf élections qu’il a surveillées.

«Je suis fier du travail du comté de Fulton et de ce que nous avons accompli au cours des dernières années et je suis pleinement convaincu que nous allons établir la norme sur la manière dont les élections doivent être organisées ici et à travers le pays. », a déclaré Cathy Woolard, présidente sortante du conseil électoral du comté de Fulton.

L’ancien président Donald Trump s’était concentré sur le comté après avoir perdu la Géorgie par une faible marge lors des élections générales de novembre 2020. Lors d’appels téléphoniques aux responsables électoraux de l’État et dans des commentaires publics, Trump a fait des allégations non fondées de fraude électorale généralisée à Fulton

Le conseil d’administration a également voté mardi pour rejeter une série de plaintes pour fraude liées à cette élection. Ils incluaient une allégation selon laquelle les agents électoraux auraient découvert des bulletins de vote falsifiés imprimés sur un papier différent et des allégations selon lesquelles les agents électoraux auraient mal compté des «valises» pleines de bulletins de vote. Ces valises étaient les étuis de transport normaux pour les bulletins de vote.

« Nous sommes heureux que la commission électorale de l’État ait finalement réglé ce problème », a déclaré le secrétaire d’État Brad Raffensperger dans un communiqué. « De fausses allégations et de fausses allégations faites sciemment contre ces travailleurs électoraux ont causé un tort énorme. »

Le membre du conseil Mike Lindsey a demandé que le conseil envoie des lettres aux anciens agents électoraux de Fulton, Ruby Freeman et Wandrea « Shaye » Moss, indiquant que l’affaire avait été rejetée. Tous deux ont fait face à des menaces après que Trump et ses partisans les aient faussement accusés d’inconduite.

Les mesures prises par Trump alors qu’il tentait d’annuler sa défaite électorale, y compris un appel téléphonique au secrétaire d’État Brad Raffensperger, ont conduit le procureur du district de Fulton, Fani Willis, à ouvrir une enquête en cours pour déterminer si Trump et d’autres se sont illégalement mêlés aux élections de l’État.

Une prise de contrôle obligeait légalement les responsables de l’État à trouver que le comté avait enfreint la loi ou les règles électorales de l’État à trois reprises au cours des deux cycles électoraux précédents et n’avait pas corrigé les violations, ou à trouver que les responsables du comté avaient fait preuve d' »inaction, de malversation ou de négligence grave » lors de deux élections sur deux ans.

Si le conseil de comté avait été supprimé, le conseil d’État aurait nommé un administrateur temporaire.

La commission électorale de l’État a nommé un panel de trois personnes en août 2021 après que les législateurs républicains ont utilisé une disposition d’une loi électorale radicale adoptée plus tôt cette année-là pour demander un examen de la gestion des élections par le comté de Fulton.

Le comité d’examen bipartisan a constaté que le comté de Fulton avait des antécédents de problèmes électoraux, mais a également montré une amélioration considérable, le comité recommandant en janvier que l’État ne prenne pas le relais.

Le comté de Fulton comprend la majeure partie de la ville d’Atlanta et abrite environ 11 % de l’électorat de l’État. Un bastion démocrate, il a longtemps été ciblé par les républicains, et les démocrates ont déclaré qu’ils craignaient que la loi de 2021 ne soit utilisée par les républicains pour altérer le déroulement des élections dans les comtés contrôlés par les démocrates à travers l’État.

Cela ne s’est pas encore produit, avec un membre du State Election Board, le républicain nommé Matt Mashburn, déclarant mardi que « les têtes parlantes avaient tort ».

« Je pense que le processus a été très bon et minutieux et tout le monde a pris son temps », a déclaré Mashburn.

Cependant, la plupart des membres du conseil d’administration de l’État et des responsables du comté de Fulton ont déclaré qu’ils pensaient que le temps que les membres du comité d’examen bénévoles non rémunérés avaient donné n’était pas durable et que des modifications du processus seraient nécessaires à l’avenir pour le rendre pratique.

« Un processus de deux ans n’est vraiment pas durable », a déclaré Sara Tindall Ghazal, membre du conseil d’administration, une personne nommée par les démocrates. « Nous avons besoin d’autre chose. »

Duffey a demandé au comté de Fulton d’aider à développer un processus d’examen plus collaboratif, où les comtés pourraient se conseiller mutuellement.

Jeff Amy, l’Associated Press