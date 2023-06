Les responsables géorgiens exposent les obstacles à la mise à jour du système électoral avant 2024

ATLANTA (AP) – Les responsables électoraux de Géorgie ont déclaré mercredi qu’ils auraient besoin de six à neuf mois pour installer de nouveaux logiciels et matériels pour mettre à jour le système de vote de l’État afin de se protéger contre les failles de sécurité, repoussant les appels à mettre à jour le système avant le cycle électoral de 2024.

« Ce n’est vraiment pas une mise à niveau », a déclaré le directeur adjoint des élections de l’État, Michael Barnes, à propos du travail nécessaire sur 30 000 machines à voter. « Cela nous obligerait vraiment à reconstruire entièrement le système. »

Le secrétaire d’État Brad Raffensperger a déclaré que l’État devait attendre jusqu’en 2025, mais les critiques continuent de s’accumuler, le lieutenant-gouverneur Burt Jones et le Parti républicain de l’État se joignant au chœur ces derniers jours. Ils disent qu’attendre après l’élection présidentielle de l’année prochaine laisserait le matériel de vote ouvert aux attaques.

Un groupe appelé la Coalition pour la bonne gouvernance a intenté une action en justice pour annuler le système de vote électronique de l’État. La coalition et le comité démocratique du comté de Morgan ont demandé mercredi à la commission électorale de l’État d’autoriser les comtés à utiliser des bulletins de vote en papier marqués à la main lorsque les responsables du comté pensent qu’il y a eu une violation de la sécurité. Le conseil a rejeté cette proposition comme allant au-delà de son autorité légale, mais a créé un comité chargé de proposer des règles ou des lois pour signaler les failles de sécurité.

Barnes a déclaré mercredi au conseil d’administration que le système de bloc-notes de l’État, que les agents électoraux utilisent pour enregistrer les électeurs et leur fournir des bulletins de vote codés sur des cartes électroniques, est incompatible avec le nouveau logiciel. Barnes a également déclaré que les comtés devront se procurer de nouveaux équipements informatiques.

Le directeur des élections de l’État, Blake Evans, a déclaré au conseil que l’État pilotera le nouveau système lors de certaines élections municipales en novembre, en supposant que les problèmes de compatibilité des blocs de sondage soient résolus.

Barnes a déclaré que l’État devait commencer à concevoir des bulletins de vote pour la primaire présidentielle de mars en décembre, ce qui signifie qu’il n’aurait qu’une fenêtre d’environ un mois pour installer des logiciels et du nouveau matériel après le pilote de novembre.

Les vulnérabilités de l’équipement de Dominion Voting Systems ont été identifiées par J. Alex Halderman, un témoin expert dans le procès de la coalition contestant la constitutionnalité du système électoral géorgien. Halderman a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve que les vulnérabilités aient été exploitées pour changer le résultat des élections passées.

L’agence américaine de cybersécurité et de sécurité des infrastructures a publié l’année dernière un avis basé sur ces conclusions qui exhorte les responsables électoraux à prendre des mesures pour atténuer les risques « dès que possible ».

L’un des problèmes est une équipe de criminalistique informatique embauchée par des alliés de l’ancien président Donald Trump qui s’est rendu dans le comté de Coffee, dans le sud de la Géorgie, en janvier 2021. Ils ont accédé au matériel de vote et ont copié des logiciels et des données. Les preuves montrent que le matériel a été téléchargé sur un serveur et consulté par un nombre inconnu de personnes.

« Les électeurs ne peuvent pas attendre. L’Amérique ne peut pas attendre », a déclaré Jeanne Dufort des démocrates du comté de Morgan au conseil d’administration mercredi en plaidant pour sa proposition. « Le chemin vers l’élection présidentielle de 2024 passe par la Géorgie. Il est incompréhensible que quelqu’un refuse de protéger nos élections s’il avait le pouvoir d’agir.

Charlene McGowan, l’avocate en chef du bureau du secrétaire d’État, a minimisé les risques.

« Cet équipement est maintenant utilisé en toute sécurité depuis quatre ans et lors de deux élections à l’échelle de l’État », a-t-elle déclaré au conseil d’administration.

Elle et d’autres responsables électoraux soutiennent que toute attaque est «opérationnellement irréalisable» car les gens devraient physiquement accéder à un grand nombre de machines à voter.

« L’impact de toute attaque potentielle est limité à un seul appareil à la fois », a déclaré McGowan.

L’ancien sénateur américain Kelly Loeffler, le lieutenant-gouverneur et le parti républicain de l’État ont tous attaqué la décision de Raffensperger, un autre républicain, ces derniers jours.

Plus tôt ce mois-ci, le Parti républicain de l’État a déployé une plate-forme exigeant des bulletins de vote marqués et comptés à la main, ainsi que la possibilité pour les comtés individuels de ne pas utiliser les machines Dominion. La plate-forme est alimentée par des théories du complot réfutées soutenues par Trump selon lesquelles des machines ont été utilisées pour voler les élections de 2020 à Trump.

« Il est inacceptable que le plus haut responsable des élections de notre État n’ait pas réussi à résoudre les vulnérabilités connues de nos machines à voter pendant deux ans », a déclaré Loeffler, qui finance désormais un groupe politique conservateur. « Mais il est incompréhensible qu’il ait maintenant annoncé, à tous les acteurs étrangers criminels et malveillants, que les failles de sécurité ne seront pas corrigées avant deux ans. »

Bien que Raffensperger ait remporté sa primaire républicaine contre un adversaire soutenu par Trump, Trump continue de l’attaquer.

« Les récentes attaques politisées critiquant la sécurité de notre système sont le fait de ceux qui veulent semer la méfiance dans l’intégrité de nos élections et jeter le doute sur l’exactitude des résultats », a déclaré McGowan mercredi.

—-

Une version antérieure de cette histoire attribuait à tort une citation à Marilyn Marks. Il a été dit par Jeanne Dufort.

Jeff Amy, l’Associated Press