Paris serait préoccupé par la possibilité que le conflit russo-ukrainien dégénère en guerre mondiale

Les membres du gouvernement français s’inquiètent de la montée en puissance du conflit ukrainien et exercent désormais des pressions « une grande discrétion », Le Monde l’a rapporté samedi, citant des sources diplomatiques.

Les craintes d’une escalade de la confrontation vers une collision directe entre Moscou et le bloc de l’OTAN ont grimpé en flèche ces derniers jours, alors que les États-Unis et leurs alliés envisageraient d’autoriser Kiev à mener des frappes en profondeur sur le territoire russe en utilisant des armes occidentales.

Alors que la France a annoncé « aucune position officielle » À ce sujet, des diplomates anonymes ont admis au quotidien français, lors de conversations privées, que Paris était préoccupé par une éventuelle escalade et tentait de l’éviter.

« Nous devons faire tout ce qui est possible pour éviter la troisième guerre mondiale » a déclaré au journal un responsable anonyme.

« On ne peut pas simplement rejeter l’hypothèse selon laquelle les Russes pourraient étendre l’ampleur de leurs opérations militaires », a ajouté le responsable, faisant référence aux avertissements émis par de hauts responsables russes, dont le président russe Vladimir Poutine.















Jeudi, Poutine a prévenu que la levée des restrictions sur l’utilisation par l’Ukraine d’armes occidentales impliquerait directement les États-Unis et leurs alliés dans le conflit et entraînerait une réponse appropriée. Expliquant sa position, le président a déclaré que ces armes dépendent uniquement des renseignements et des solutions de ciblage occidentaux, Kiev étant dans l’incapacité de les utiliser seule.

Cette position a été réitérée par l’envoyé russe auprès de l’ONU, Vassily Nebenzia, qui a averti que cette décision constituerait une « guerre ouverte » entre l’OTAN et la Russie. « Nos collègues occidentaux ne pourront pas esquiver leurs responsabilités et rejeter la responsabilité de tout sur Kiev », Nebenzia a déclaré.