Les responsables fourniront une mise à jour après l’explosion d’une entreprise québécoise de propane

Les responsables doivent fournir une mise à jour sur la recherche de trois travailleurs portés disparus après une explosion dans une entreprise de distribution de carburant au Québec jeudi.

La conférence de presse devrait débuter vendredi midi à St-Roch-de-l’Achigan, une municipalité située à environ 50 kilomètres au nord de Montréal, où l’incident a eu lieu.

Vendredi matin, aucun décès n’a été confirmé alors que les équipes continuent de rechercher les travailleurs disparus. Les conditions neigeuses auraient compliqué les efforts de recherche vendredi.



Ceci est une histoire en développement. Plus de détails à venir.



Notre histoire précédente est ci-dessous et sera mise à jour.

Au moins trois personnes sont portées disparues à la suite d’une explosion survenue dans une entreprise de distribution de carburant de la région de Lanaudière, a annoncé la Sûreté provinciale du Québec (SQ).

À 22 h 30 jeudi, aucun décès n’a été confirmé.

L’explosion s’est produite jeudi à 11 h 17 dans une installation de propane à St-Roch-de-l’Achigan, à environ 50 kilomètres au nord de Montréal.

Situé sur la Rte. 339 près du chemin Saint-Régis, Propane Lafortune est une entreprise familiale qui offre des services de propane dans la région de Lanaudière.

Il est trop tôt pour dire ce qui a causé l’explosion. Cependant, des experts étudient la possibilité qu’un camion à l’intérieur du garage de l’établissement ait explosé, a appris CTV News.

Plus tôt dans la journée, la SQ n’a pu confirmer qu’un seul travailleur était porté disparu à la suite de l’incident. Mais jeudi soir, ce nombre était passé à trois. Selon la police, le nombre pourrait être encore plus élevé.

RECHERCHES EN COURS

La porte-parole de la SQ, Eloïse Cossette, a déclaré que la police n’avait pas pu accéder aux lieux une grande partie de la journée en raison de l’incendie, qui n’a été maîtrisé que jeudi soir.

Des recherches seront menées tout au long de la nuit pour localiser les victimes potentielles, mais pourraient être compliquées par la neige abondante.

Les décombres prendront probablement des jours à passer au peigne fin, a noté Cossette.

Il a fallu une équipe d’une cinquantaine de pompiers de St-Roch-de-l’Achigan, Repentigny, Rawdon, Ste-Julienne et St-Lin-Laurentides pour éteindre les flammes.

Le chef des pompiers François Thivierge a déclaré que les premières unités arrivées ne pouvaient pas intervenir immédiatement en raison du risque d’explosions.

Les responsables ont été extrêmement prudents en raison des risques pour la sécurité et des craintes que du pétrole ou du gaz ne se retrouvent dans une rivière à proximité.

Un drone a été utilisé pour évaluer le risque afin que les pompiers puissent poursuivre leur opération, a expliqué Thivierge.

MAISONS ÉVACUÉES

Les bâtiments situés dans un rayon d’un kilomètre de l’explosion ont été évacués jeudi, affectant des centaines d’habitants.

Environ 50 personnes ont pu rentrer à 18h30.

Un centre de soutien est disponible pour ceux qui en ont besoin au sous-sol de l’église St-Roch-de-l’Achigan, et une ligne d’écoute a été mise en place pour les citoyens qui veulent des informations sur l’incendie en cours : 514-347-7041.

MOULINETS COMMUNAUTAIRES

Suzanne Lafortune, qui n’a aucun lien avec l’entreprise, habite le quartier.

Elle a dit qu’elle avait été évacuée de chez elle après l’explosion et que son fils s’était précipité sur les lieux pour l’aider.

“J’ai pensé que c’était un accident parce que j’ai entendu l’explosion et j’ai regardé et j’ai vu un gros incendie et ma fille a appelé le 911”, a-t-elle déclaré, décrivant la scène dramatique aux journalistes jeudi après-midi.

“Nous ne pouvons pas rester dans notre maison car c’est très dangereux.”

Karine Lamarche habite également à proximité.

“Ça tremblait, j’ai cru que quelque chose était tombé sur la maison”, a-t-elle confié à La Presse canadienne, racontant comment l’explosion avait secoué sa maison.

“On connaît un peu les gens qui y travaillent, on a entendu comme tout le monde qu’il manquait des gens”, a ajouté Lamarche. “C’est dommage, c’est triste. Ça me touche, parce que c’est une entreprise qui est juste à côté.”

S’exprimant lors d’une conférence de presse jeudi après-midi, le maire de St-Roch de l’Achigan, Sébastien Marcil, s’est adressé en larmes aux quelque 5 000 habitants de sa communauté.

“Mes pensées vont à ceux de près ou de loin qui ont été touchés par cet incident”, a-t-il déclaré.

PROPANE LAFORTUNE RÉPOND

Dans une déclaration envoyée par courriel à La Presse canadienne, la famille Lafortune a déclaré avoir offert son entière coopération aux autorités et appelé rapidement les services d’urgence après l’explosion et l’incendie.

“Nous sommes profondément bouleversés par cet événement et nous suivons la situation de près”, indique le communiqué.

“C’est la première fois en 60 ans que notre entreprise vit une telle épreuve. Nos pensées vont à nos employés, à leurs familles et à toute personne qui pourrait être touchée par cette situation difficile.”



Avec des fichiers de La Presse Canadienne.