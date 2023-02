Les responsables forestiers travaillent avec les habitants pour sauver les tortues

L’officier des services administratifs indiens (IAS) Supriya Sahu partage souvent des faits et des vidéos intéressants sur Twitter. En tant que secrétaire en chef supplémentaire pour l’environnement, le changement climatique et les forêts du gouvernement du Tamil Nadu, elle a de nombreux développements à partager de la part de l’État. Sahu a mis en ligne une vidéo d’une opération réussie de sauvetage de tortues depuis les côtes de Dhanushkodi. Le mercredi 1er février. Le clip montrait des employés du Département des forêts et des pêcheurs locaux travaillant ensemble.

On peut voir de grandes tortues se dandiner vers la mer après avoir été libérées de ce qui semble être un filet de pêche. On voit des pêcheurs locaux aider les tortues à sortir du filet. Un pêcheur a même retourné une tortue qui ne pouvait pas bouger car son dos était sur le sable. Vous pouvez également entendre les couinements de certaines de ces créatures marines. Ceux-ci semblent être des sons de joie des animaux qui sont enfin libres.

“Sauvetage de tortues conjointement par les pêcheurs locaux et l’équipe forestière du Tamil Nadu à Dhanushkodi, golfe de Mannar”, lit-on dans le tweet de Sahu.

Les personnes dans la section des commentaires ont loué l’initiative et apprécié l’amour et le dévouement de l’officier IAS envers l’environnement. “Mam, ton amour pour l’environnement est vraiment incroyable. Ravi de voir vos tweets ou messages”, a écrit un utilisateur.

Maman, ton amour pour l’environnement est vraiment incroyable. Ravi de voir ce genre de tweets ou de messages.— Bora NS (@boranandanNS) 2 février 2023

Une personne a suggéré d’enseigner aux pêcheurs locaux la bonne façon de se débarrasser de leurs filets de pêche usés et endommagés afin d’éviter de blesser la faune de la région.

+Ils doivent être sensibilisés à la façon de disposer de leurs filets de pêche usés et endommagés …— …🪔 (@S1LENT_Soul) 2 février 2023

BON pour la préservation des tortues.— PRABHAT CHAUDHARY (@ PRABHAT88154364) 1 février 2023

Les tortues sont souvent prises comme prises accessoires dans les filets de pêche et sont incapables de se libérer. Il en résulte qu’ils sont étouffés et écrasés dans ces filets, entraînant un déclin de la population. Entreprendre des efforts de conservation et des campagnes de sensibilisation peut aider à prévenir un tel scénario. Supriya Sahu a parlé de ces efforts dans le passé.

Le mois dernier, elle a posté une vidéo d’une tortue verte secourue et relâchée dans la région de Mariyur dans le district de Ramanathapuram.

Hier, des pêcheurs ont relâché 13 tortues capturées dans leurs filets de pêche à Dhanushkodi, dans le golfe de Mannar, au Tamil Nadu. La sensibilisation est créée par l’équipe forestière locale. Travailler avec la communauté locale est la clé de la conservation. Vidéo MPO J. Bakan #TNForest pic.twitter.com/02eOh21Jwv— Supriya Sahu IAS (@supriyasahuias) 28 janvier 2023

Elle avait également évoqué les efforts déployés par l’équipe locale du Département des forêts à Dhanushkodi pour sensibiliser le public.

“Travailler avec la communauté locale est la clé de la conservation”, avait-elle souligné.

