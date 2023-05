Les responsables européens se préparent tranquillement à une éventuelle défaite de Biden

BRUXELLES – Il reste encore plus d’un an avant que les électeurs américains ne se rendent aux urnes, mais au cœur de l’Union européenne, les responsables se précipitent déjà pour en faire le plus possible avant tout éventuel changement de direction à la Maison Blanche.

« Il existe une coopération et une coordination étroites sans précédent entre l’UE et l’administration américaine actuelle. Cela va des niveaux officiels aux plus hauts niveaux », a déclaré à CNBC un responsable de l’UE, qui a préféré rester anonyme en raison de la nature sensible de la situation.

« L’UE est consciente que cela [cooperation] n’est pas une donnée et une telle approche pourrait changer quand il y a quelqu’un comme [former President Donald] Trump de nouveau à la Maison Blanche. Et l’UE essaie d’utiliser cet élan pour faire avancer [a] nombre de dossiers, de sujets où il y a des intérêts communs », a ajouté le responsable.

L’UE, un groupe de 27 nations, était ouvertement ravie de l’élection de Joe Biden fin 2020 après quatre années difficiles sous la présidence de Trump, au cours desquelles les relations transatlantiques ont atteint un creux. Les deux parties avaient des points de vue différents sur le commerce, la défense et la technologie, pour ne citer que quelques points de tension.

Mais il y a eu une amélioration drastique des relations au moment où Biden est arrivé au 1600 Pennsylvania Avenue. Son style et ses priorités politiques étaient beaucoup plus alignés sur Bruxelles, notamment sur la manière de faire face à la pandémie de coronavirus et au changement climatique. Cela est devenu encore plus clair avec l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les dirigeants européens se félicitant du soutien financier et militaire de la plus grande économie du monde.