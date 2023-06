Les responsables espèrent que la rotation du vent aidera les pompiers à lutter contre l’incendie près de Tumbler Ridge, en Colombie-Britannique

Les équipes continuent de lutter contre l’incendie de la rivière West Kiskatinaw dans le nord de la Colombie-Britannique qui s’est rapproché de la ville de Tumbler Ridge vendredi, brûlant à environ trois kilomètres de la ville, selon le district.

Mais les vents devraient changer de direction samedi, selon le BC Wildfire Service (BCWS), éloignant potentiellement le feu de Tumbler Ridge.

« Nous ne sommes certainement pas au clair à ce stade, mais nous penchons vers un peu d’optimisme prudent », a déclaré Karley Desrosiers du BCWS vendredi après-midi.

La ville d’environ 2 400 habitants a reçu l’ordre d’évacuation jeudi soir, deux jours après la découverte de l’incendie.

REGARDER | Un feu de forêt brûle près de Tumbler Ridge : Un feu de forêt incontrôlé brûle près de Tumbler Ridge en Colombie-Britannique Le feu de forêt de la rivière West Kiskatinaw, brûlant à environ 15 à 20 kilomètres de la ville de Tumbler Ridge, a forcé plus de 2 000 personnes à évacuer jeudi après-midi.

Vendredi soir, 90% de la ville était partie, selon des responsables, exhortant ceux qui restent à fuir immédiatement et à s’inscrire en ligne ou sur centres d’accueil à Chetwynd, Dawson Creek et Fort St. John, qui ouvrira samedi à 10 h.

Le chef des pompiers de Tumbler Ridge, Dustin Curry, a déclaré qu’il restait environ 150 personnes vendredi, certaines d’entre elles faisant partie du personnel d’urgence, mais d’autres résidents refusant de se conformer à l’ordre de partir.

Ceux qui ont besoin d’une chambre d’hôtel sont invités à se rendre à Fort St. John, à 170 kilomètres au nord de Tumbler Ridge.

Le feu de forêt de la rivière West Kiskatinaw est observé depuis Tumbler Ridge plus tôt cette semaine. Les pompiers disent qu’ils espèrent qu’une bascule de vent pourra les aider dans leurs efforts samedi. (Soumis par Kevin Sherman)

Samedi matin, l’agent d’information sur les incendies, Forrest Tower, a déclaré que la rotation du vent, en plus de la dissipation d’une partie de la fumée, aidait les équipages à lutter contre l’incendie de la rivière West Kiskatinaw. La proximité Incendie du ruisseau Peavine n’a pas non plus montré le comportement agressif qui l’a fait se propager près de l’autoroute 52.

« Nous n’anticipons pas, vraiment, pour le moment, des vents forts qui entraîneraient un comportement extrême du feu, une croissance significative pour aujourd’hui et ensuite dans les prochains jours », a-t-il déclaré.

Tower a averti, cependant, qu’il est peu probable que les ordres d’évacuation soient levés tant que les autorités ne sont pas convaincues que l’incendie ne se déplacera pas vers l’ouest en direction de la ville.

L’autoroute de l’île de Vancouver fermée indéfiniment

Sur l’île de Vancouver, le feu de forêt de Cameron Bluffs continue de brûler près de Port Alberni. Le feu de forêt s’est propagé jusqu’à l’autoroute 4, incitant le fermeture de la grande route est-ouest mardi.

Il est maintenant fermé indéfiniment après que les autorités ont déterminé que l’incendie provoquait une instabilité dans la pente au-dessus de l’autoroute, ce qui a provoqué des débris tels que des arbres et des rochers déracinés.

La province a annoncé un détour mercredimais a averti qu’il ne devrait être utilisé que pour les voyages essentiels, car il prolonge le temps de trajet de plusieurs heures.

Le détour du chemin forestier, fermé pendant huit heures vendredi alors que les équipes travaillaient pour extraire un véhicule qui a roulé dans un lac le long de la route, a rouvert à 21 heures ce soir-là.

Saison de sécheresse à venir

Alors qu’un risque de pluie est prévu pour samedi, Tumbler Ridge se trouve dans une région connaissant des conditions de sécheresse.

Selon le Snow Survey and Water Supply Bulletin, le mois de mai le plus chaud jamais enregistré a entraîné une fonte des neiges rapide et des niveaux de neige provinciaux record dans la plupart des montagnes de la Colombie-Britannique.

Le bulletin indique que le risque de sécheresse a été exacerbé par les effets persistants de la sécheresse de 2022 et la forte probabilité de températures estivales supérieures à la moyenne.

Les prévisions dans la région de Tumbler Ridge montrent un risque de pluie samedi, avec des températures qui devraient atteindre 26 ° C dimanche et lundi.

Plus tard dans la semaine, les températures devraient se refroidir à 17 ° C avec la possibilité d’averses de pluie. Tower a déclaré qu’il y avait une chance que des orages se développent dans et autour de la zone, ce qui pourrait exacerber l’activité des incendies si les vents changent.

