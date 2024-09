Les responsables électoraux se préparent aux menaces avec des boutons de panique et du verre pare-balles

MARIETTA, Géorgie — Le directeur des élections à Comté de Cobbune banlieue d’Atlanta où les votes seront âprement disputés lors de la course présidentielle de cette année, a récemment organisé une session de formation de cinq heures. L’accent n’était pas uniquement mis sur les détails pratiques de l’organisation de l’élection de cette année. Au lieu de cela, elle a réuni le personnel électoral et les forces de l’ordre pour élaborer une stratégie sur la manière de garantir la sécurité des travailleurs et la sécurité du processus de vote et de décompte des bulletins.

La présence d’un adjoint du shérif local dans les bureaux de vote anticipé et des boutons de panique reliant les responsables du bureau de vote à un répartiteur local du 911 font partie des mesures de sécurité supplémentaires prises par le bureau cette année.

Tate Fall, directrice des élections du comté de Cobb, a déclaré qu’elle avait été motivée à agir après avoir entendu l’un de ses agents électoraux raconter qu’il avait été confronté, lors des primaires présidentielles de l’État en mars, à un électeur agité qui, selon l’agent, portait une arme à feu. La situation s’est terminée pacifiquement, mais l’agent électoral était ébranlé.

« Cela m’a vraiment fait réaliser qu’il est si facile que quelque chose puisse mal tourner dans la vie, point final, sans parler de l’environnement de Géorgie « Je ne peux pas supporter que quelqu’un soit blessé sur ma conscience », a déclaré Fall.

Partout dans le pays, les directeurs des élections locales renforcent leur sécurité avant le jour du scrutin, le 5 novembre, pour assurer la sécurité de leurs employés et des bureaux de vote, tout en veillant à ce que les bulletins de vote et les procédures de vote ne soient pas falsifiés. Leur inquiétude n’est pas seulement théorique. Les bureaux électoraux et ceux qui les dirigent ont été la cible de harcèlement et même de menaces. menaces de mort depuis le Élection présidentielle 2020principalement par les gens qui agissent sur ancien président Les mensonges de Donald Trump que l’élection lui a été volée par une fraude généralisée ou truqué machines à voter.

L’accent mis sur la sécurité intervient alors que menaces de violence politique sont en hausse. Trump a été la cible d’une tentative d’assassinat potentielle au cours du week-end, neuf semaines seulement après une autre menace contre sa vie. Les agents fédéraux l’année dernière mortellement abattu un partisan de Trump qui a menacé d’assassiner le président Joe Biden et le mari de l’ancienne présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi a été grièvement blessé lors d’une attaque au marteau par un homme faisant la promotion théories du complot d’extrême droite.

Au cours de la seule année dernière, une arme à feu a été tirée sur une fenêtre du bureau électoral du comté de Cuyahoga, dans l’Ohio, et plusieurs bureaux électoraux de cinq États ont été envoyés lettres remplies d’une poudre blanche que dans certains cas, les tests se sont révélés positifs au puissant opioïde fentanyl, et que de faux appels au 911 ont été passés aux domiciles de hauts responsables électoraux des États de Géorgie, du Maine, du Michigan et du Missouri dans une situation potentiellement dangereuse connue sous le nom de swatting.

« C’est l’une des choses que je dois dire qui me paraît tout simplement folle, scandaleuse : les menaces électorales contre les travailleurs des deux partis et leurs familles, l’intimidation, le harcèlement », a déclaré Jen Easterly, directrice de l’Agence américaine de cybersécurité et d’infrastructure, lors d’un récent événement en ligne sponsorisé par l’agence. « Ces gens ne le font pas pour l’argent. Ils ne le font pas pour la gloire. Ils le font parce qu’ils croient que c’est la bonne chose à faire pour défendre notre démocratie. »

Son agence a réalisé plus de 1 000 évaluations volontaires de sécurité physique pour les bureaux électoraux depuis le début de 2023. Les responsables électoraux ont utilisé cette aide pour identifier les lacunes et demander de l’argent à leurs gouvernements locaux pour procéder à des mises à niveau.

Ils ont également été aidés par une décision de la Commission d’assistance électorale américaine en 2022, qui a permis d’utiliser une partie des fonds fédéraux pour financer des dispositifs de sécurité tels que des lecteurs de badges, des caméras et des clôtures de protection.

Les comtés de Los Angeles, en Californie, et de Durham, en Caroline du Nord, disposeront de nouveaux bureaux dotés d’importantes améliorations en matière de sécurité pour les élections de cette année. Ils comprendront des vitres pare-balles, des caméras de sécurité et des portes qui ne s’ouvrent qu’avec un badge. Les employés électoraux de tout le pays disposeront également de nouvelles procédures pour gérer le courrier, notamment des kits de Narcan, le spray nasal utilisé en cas d’overdose accidentelle.

Dans le comté de Durham, l’élément central du nouveau bureau sera une salle de traitement du courrier avec un système d’évacuation séparé pour contenir les substances potentiellement dangereuses envoyées par courrier.

« Nous avons d’innombrables raisons pour lesquelles cet investissement était essentiel », a déclaré le directeur des élections du comté, Derek Bowens, soulignant les menaces contre les responsables électoraux Michigan et Arizona et les lettres suspectes envoyées aux bureaux de l’Oregon, de Washington, de Californie et de Géorgie.

Bowens et d’autres personnes qui ont travaillé dans le domaine des élections pendant des années ont déclaré que leurs emplois ont considérablement changé. Les menaces et le harcèlement sont l’une des raisons pour lesquelles certains responsables électoraux à travers le pays sont partisDans certains endroits, les agents électoraux sont formés aux techniques de désescalade et à la manière de réagir face à un tireur actif.

« La sécurité à ce point n’était pas sur la liste avant. Maintenant, elle l’est », a déclaré Cari-Ann Burgess, responsable des élections dans le comté de Washoe, au Nevada. « Nous avons des exercices que nous effectuons, nous avons des plans d’urgence que nous avons préparés. Nous sommes beaucoup plus prudents maintenant que jamais. »

Dans le comté de Luzerne, en Pennsylvanie, à environ quatre heures de route de l’endroit où Trump a été blessé dans un tentative d’assassinat Lors d’un rassemblement de campagne en juillet, les responsables électoraux estiment qu’ils consacrent désormais environ 40 % de leur temps à la sécurité et à la collaboration avec les forces de l’ordre locales et les responsables des urgences sur les plans électoraux. Cela implique des formations régulières pour se préparer à tout ce qui pourrait interférer avec le vote ou le décompte des bulletins.

« C’est une situation très instable, et le comté de Luzerne reflète ce qui se passe dans tout le pays », a déclaré la directrice du comté, Romilda Crocamo, qui supervise le personnel du bureau électoral. « Il semble que les gens soient très émotifs, et parfois cette émotion s’intensifie. »

Crocamo envisage d’acheter des boutons d’alarme pour les responsables des bureaux de vote qui seront présents dans quelque 130 bureaux de vote à travers le comté le jour du scrutin. La loi de l’État de Pennsylvanie interdit aux forces de l’ordre de se trouver à l’intérieur des bureaux de vote, mais Crocamo et son équipe discutent avec les responsables locaux de la possibilité d’avoir des intervenants d’urgence avec leurs radios sur les sites si quelque chose devait arriver.

De nombreux responsables locaux ont déclaré avoir renforcé la présence des forces de l’ordre dans les bureaux de vote, notamment le soir du scrutin, lorsque les agents électoraux apportent les bulletins de vote et autres documents des bureaux de vote. Des forces de l’ordre renforcées sont également prévues dans les semaines qui suivront le jour du scrutin, lors du dépouillement des bulletins et de la certification des résultats.

À Los Angeles, des équipes canines chargées de l’application de la loi aideront à contrôler les bulletins de vote par correspondance entrants à la recherche de substances suspectes. Cela fait partie d’une approche actualisée qui comprend un nouveau bureau électoral de 29 millions de dollars qui consolide les opérations qui étaient auparavant réparties dans tout le comté.

Dean Logan, qui supervise les élections pour le comté de Los Angeles, a déclaré que la sécurité reste une préoccupation majeure. Il a souligné les publications sur les réseaux sociaux suggérant des moyens d’endommager les urnes et d’entraver le vote par correspondance. Il a déclaré que les lettres contenant de la poudre blanche étaient conçues pour perturber les opérations électorales et qu’il était de la responsabilité des responsables électoraux de veiller à ce que cela ne se produise pas.

Le bureau sera doté d’une sécurité 24 heures sur 24 et d’un personnel supplémentaire du département du shérif du comté pour la Élections de novembre.

« Il est important pour moi que nous puissions dire aux électeurs qu’ils n’ont pas à s’inquiéter de la sécurité de leur bulletin de vote », a-t-il déclaré. « Nous avons pris des mesures pour assurer leur sécurité. »

Les responsables électoraux affirment que la sécurité est une question d’équilibre, qui consiste à assurer la sécurité tout en veillant à ce que les bureaux de vote soient des espaces accueillants pour les électeurs et en offrant un accès suffisant aux bureaux de vote pour que le public puisse faire confiance au processus.

Dans Michigan Il y a quatre ans, une grande foule de partisans de Trump avait créé une scène tendue et chaotique lorsqu’ils s’étaient rassemblés devant le bureau de dépouillement des bulletins de vote de Détroit, le lendemain de l’élection, scandant « Arrêtez le décompte ! » tout en frappant aux fenêtres et en exigeant l’accès.

Janice Winfrey, secrétaire de la ville de Détroit, a déclaré que son bureau était bien mieux préparé cette fois-ci, avec plus de caméras, des agents de sécurité armés et des vitres pare-balles. Les observateurs seront désormais enregistrés et contrôlés par la sécurité à l’extérieur d’une grande salle utilisée pour le décompte des bulletins de vote au centre de congrès de la ville.

« Ma plus grande préoccupation était de protéger le personnel et le processus », a déclaré Winfrey. « Et ce faisant, notre bâtiment – ​​même s’il semble le même, il n’est pas le même. »