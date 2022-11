Les responsables électoraux se préparent à ce qui va suivre après la mi-mandat

Mais le tribunal est dans l’impasse sur la question de savoir si la loi fédérale sur le vote exige que ces bulletins soient comptés, et les démocrates et les défenseurs du droit de vote ont déjà déposé une plainte fédérale sur cette question. La décision de l’État a envoyé certains comtés se précipiter pour avertir les électeurs avec des bulletins de vote datés à tort qu’ils doivent être corrigés d’ici le jour du scrutin.

Dans les deux cas, les républicains veulent que les bulletins contestés soient jetés, tandis que les démocrates soutiennent qu’ils devraient être comptés.

“Si vous tendez l’oreille à droite, vous pouvez déjà entendre le gribouillage des avocats qui rédigent leurs mémoires juridiques pendant que nous parlons”, a déclaré Forrest K. Lehman, directeur des élections dans le comté de Lycoming, en Pennsylvanie, dont la ville principale est Williamsport.

La nouvelle présence d’observateurs de sondages partisans ajoute un joker aux batailles juridiques et autres défis aux résultats, a déclaré Barry C. Burden, qui dirige le Centre de recherche électorale de l’Université du Wisconsin à Madison. Leur mission, comme l’ont souligné certains de ceux qui les ont recrutés, est de documenter les preuves de fraude qui étaient totalement absentes des contestations judiciaires des élections de 2020.

“Ils entrent en tant que sceptiques, et ils ne sont pas formés professionnellement, alors ils recherchent des choses qui valident les croyances qu’ils ont déjà”, a déclaré M. Burden. “Je m’attends à ce que les observateurs électoraux surveillent de très près le traitement des bulletins de vote, et s’il y a des poursuites, je m’attendrais à ce qu’ils soient au centre d’eux”, ainsi qu’à d’autres défis comme les recomptages et les audits.

Tout se déroulera dans une atmosphère où les fausses allégations de fraude généralisée lors des élections de 2020 sont désormais considérées comme un fait établi par de nombreuses personnes à droite.

“Tout dépend du résultat et de la création de cette ouverture pour délégitimer le processus lorsque vous perdez”, a déclaré David J. Becker, directeur exécutif du Center for Election Innovation and Research.

“Le problème avec cela est que cela incite également à la colère et potentiellement à la violence.”