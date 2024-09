Les responsables électoraux mettent en garde les électeurs par correspondance de Virginie contre la lenteur des services postaux

Le responsable des élections de Norfolk exhorte les électeurs par correspondance à donner la priorité à leurs bulletins de vote par correspondance.

« Il ne faut pas attendre une semaine avant l’élection pour décider de poster le bulletin », a déclaré Stephanie Iles, directrice des élections et registraire général de la ville. « Il est possible que nous ne le recevions pas à temps. »

Le service postal des États-Unis a dû faire face à des ralentissements à l’échelle nationale au cours des dernières années en raison des tensions liées à la pandémie et de diverses réductions opérationnelles. La Virginie a été durement touchée, tout comme Richmond servi comme cochon d’Inde Le nouveau plan de réduction des coûts du directeur général des Postes, Louis DeJoy, consiste à regrouper les centres de traitement individuels en centres régionaux plus vastes. Les responsables électoraux locaux et nationaux poussent par la suite les électeurs absents à demander et à renvoyer leur bulletin de vote par correspondance dès que possible cette année pour éviter de manquer la date limite.

« Je pense que nous sommes tous préoccupés par cela », a déclaré Iles.

Christine Lewis, directrice des élections et greffière générale de Virginia Beach, a déclaré avoir constaté des services plus lents lors des récentes élections.

« Il faut environ trois à cinq jours pour que les gens reçoivent leur bulletin de vote par courrier », a-t-elle déclaré. « Avant la pandémie de Covid-19, il fallait généralement deux jours aux gens. »

Le jour du scrutin est le 5 novembre, mais le vote anticipé commence le 20 septembre.

Dans ordre à compterLes bulletins de vote par correspondance retournés par courrier doivent être oblitérés au plus tard le jour du scrutin et reçus par le bureau du registraire général avant midi le troisième jour suivant le scrutin. Si possible, Iles et Lewis ont encouragé les électeurs par correspondance qui approchent de la date limite à envisager de déposer leur bulletin directement au bureau du registraire ou à un point de dépôt.

Lors d’une audience mercredi, la commissaire du département des élections de Virginie, Susan Beals, a partagé des sentiments similaires avec la commission des privilèges et des élections de la Chambre des délégués.

« Si je devais nommer ma plus grande préoccupation concernant les élections générales de 2024, ce serait la performance opérationnelle du service postal américain », a-t-elle déclaré, ajoutant que le département avait exprimé ses inquiétudes avant les élections de l’année dernière. « Nous avons commencé à entendre les agents d’enregistrement dire qu’ils avaient des problèmes avec les bulletins de vote par correspondance qui n’étaient pas livrés aux électeurs, qui ne les renvoyaient pas à temps ou qui revenaient comme non distribuables. »

Beals a déclaré que les électeurs par correspondance devraient commencer le processus le plus tôt possible afin que tout incident ou retard puisse être résolu.

« Je sais que les gens reçoivent parfois leur bulletin de vote et se disent : « Bon, je vais le laisser mariner ici et y réfléchir » – ce n’est pas possible cette année », a-t-elle déclaré. « Vous devez vous assurer de le renvoyer par courrier (immédiatement) ou de le déposer chez vous. »

Selon Elliott Fullmer, professeur de sciences politiques au Randolph-Macon College, le vote par correspondance est une option populaire dans tout le pays. Fullmer, qui étudie le vote et les élections, a déclaré qu’environ 40 % et 32 ​​% des électeurs ont utilisé cette méthode en 2020 et 2022, respectivement.

Le professeur estime qu’il est toujours judicieux d’adopter une approche plus précoce en matière de vote par correspondance et a déclaré que les préoccupations des responsables ne devraient jamais être ignorées.

« Je suis heureux qu’ils expriment ces inquiétudes maintenant, car s’il y a quelque chose qui nuit au traitement des bulletins de vote, il vaut mieux le signaler maintenant qu’avant qu’il ne soit trop tard », a-t-il déclaré. « Ce qui m’encourage, c’est que, malgré les inquiétudes importantes que tout le monde avait en 2020, j’ai l’impression que le système a bien fonctionné. »

Fullmer a déclaré que la Virginie avait également réussi plus facile de voter depuis la pandémie en élargissant le nombre de modes de vote autorisés.

Bien que la Virginie ait été classée au dernier rang du pays en ce qui concerne le service postal au début de l’année, des améliorations ont également été constatées malgré la résistance des résidents et des législateurs. Plusieurs législateurs fédéraux de Virginie, dont le représentant républicain Rob Wittman de Yorktown et les sénateurs démocrates Tim Kaine et Mark Warner, ont rencontré Dejoy en juillet pour faire le point.

Le taux de distribution à temps du courrier de première classe en Virginie est passé de 66 % à 77,4 % au cours du premier trimestre de cette année, selon un communiqué de presse à propos de la réunion du bureau de Kaine. Mais ce pourcentage est loin d’atteindre l’objectif de 93 %.

« Les chiffres s’améliorent », a déclaré Kaine au Virginian-Pilot le mois dernier. « Nous avons encore des parties de la zone de distribution de Richmond autour de Charlottesville où la situation est mauvaise. Puis le service postal a effrayé tout le monde la semaine dernière en disant qu’il pourrait devoir réduire les services dans les zones rurales (en 2025). L’Amérique rurale dépend davantage du service postal que l’Amérique urbaine, ce qui a été très mal accueilli. Nous avons donc encore beaucoup de travail à faire. »

Katie King, [email protected]