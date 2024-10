Les responsables électoraux mettent en garde contre les mauvais acteurs et les supercheries, mais tout n’est pas sombre

Des panneaux dirigent les électeurs vers un bureau de vote à l’église du Sacré-Cœur de La Plata sur cette photo de l’élection de 2022. Les experts affirment que l’ingérence électorale continue d’évoluer à chaque élection. Photo d’archives par Angela Breck.

Par Morgan Léon

Les experts électoraux craignent que la partisanerie et le manque de confiance dans les élections pourraient constituer un problème en novembre, principalement en raison de la susceptibilité du public à la désinformation.

Certains craignent particulièrement qu’une guerre de l’information ne se produise dans les derniers jours avant les élections, lorsque les gens peuvent assimiler de fausses informations mais qu’il ne reste plus assez de temps pour remettre les pendules à l’heure.

« Les élections ont tendance à être une poudrière », a déclaré Dan Avondoglio, un expert de l’Agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures du gouvernement fédéral, également connue sous le nom de CISA. Il existe, dit-il, « des opportunités d’influencer à la dernière minute ».

À moins d’un mois du jour du scrutin, des experts se sont réunis la semaine dernière près du campus de l’Université du Maryland pour parler de ces inquiétudes, aux côtés du Consortium national pour l’étude du terrorisme et des réponses au terrorisme, un centre universitaire de recherche et d’éducation. .

Le consensus partagé était préoccupant. Il est de plus en plus difficile d’organiser des élections, ont déclaré des responsables, et les coûts augmentent. Il est plus facile que jamais de diffuser de fausses informations et plus difficile de les contrer. Ce qui complique tout cela est le rôle nouveau et imprévisible que jouera l’intelligence artificielle.

Les coûts liés à la formation des agents électoraux, aux coûts d’audit et à la protection des bases de données contre les cyberattaques sont à l’origine des coûts, a déclaré Ben Hovland, qui siège à la Commission d’assistance électorale des États-Unis.

« Nous envisageons une approche à tous les niveaux pour cette élection », a déclaré Hovland. Et lorsqu’il s’agit de lieux de vote, « ce sont des cibles encore plus douces ».

Dans les zones où les élections sont particulièrement serrées, les États et les comtés sont scrutés à la loupe et pourraient être des cibles actives pour les mauvais acteurs, a expliqué Hovland.

Cody Buntain, professeur adjoint qui étudie la désinformation et la désinformation, a déclaré que l’intelligence artificielle devrait être une préoccupation majeure. C’est dans la nature des médias sociaux de créer des bulles de filtrage et des chambres d’écho, a-t-il déclaré, limitant ainsi l’exposition des gens aux contenus avec lesquels ils ne sont pas d’accord.

Pour cette raison, a-t-il déclaré, l’intelligence artificielle a le pouvoir de « générer rapidement du contenu qui renforce les croyances existantes des gens ».

Doug Lombardi, professeur au Département de développement humain et de méthodologie quantitative du Collège d’éducation, a déclaré que la stratégie d’attaque du cycle présidentiel de 2016 a évolué et est devenue plus efficace. À l’instar de la propagande russe de cette époque, a-t-il déclaré, les acteurs d’aujourd’hui sont impliqués dans « des efforts visant à lutter contre les maux sociaux et les fractures sociales ».

La solution consiste à aider les gens à réfléchir de manière critique, a déclaré Lombardi, ce qui signifie prendre des décisions qui contribuent à accroître la capacité d’action des gens et à lutter contre les biais de confirmation.

Amy Pate, directrice du programme START, a fait valoir que dans le contexte actuel, la désinformation est devenue non seulement peu coûteuse et efficace, mais aussi difficile à corriger.

Pate a déclaré que la plupart des gens votaient sans se soucier de la manière dont le vote était compté. Désormais, a-t-elle déclaré, les gens doivent savoir comment cela fonctionne pour avoir confiance dans le résultat des élections.

Pourtant, le message du consortium n’est pas entièrement pessimiste. Selon les responsables, plus les gens seront sceptiques et conscients de la désinformation électorale, plus ils auront la capacité d’y résister.

Avec davantage de personnes informées du processus de certification électorale, a déclaré Pate, « une sensibilisation accrue contribue à renforcer une certaine résilience ».