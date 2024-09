Les responsables électoraux du Minnesota apportent des modifications au système d’inscription automatique des électeurs après l’apparition de problèmes

ST. PAUL, Minnesota — Les responsables électoraux apportent des modifications au système d’inscription automatique des électeurs du Minnesota après avoir découvert des entrées potentiellement problématiques, mais ils affirment qu’ils n’ont connaissance d’aucune personne inéligible qui aurait été inscrite pour voter via le système.

Le Secrétariat d’État dit cette semaine que plus de 90 000 personnes ont été enregistrées ou pré-enregistrées depuis avril, lorsque le nouveau système du Minnesota a été mis en service. Les résidents qui demandent et reçoivent des pièces d’identité délivrées par l’État, telles que des permis de conduire, sont désormais automatiquement inscrit pour voter sans avoir à s’inscrire s’ils répondent aux critères légaux. Et les jeunes de 16 et 17 ans peuvent se préinscrire pour voter une fois qu’ils ont 18 ans.

Environ 1 % de ces enregistrements automatiques ont été signalés comme présentant des problèmes potentiels, a déclaré le commissaire à la sécurité publique Bob Jacobson, dont le département délivre les permis de conduire et autres cartes d’identité officielles. La radio publique du Minnesota a rapporté.

Le secrétaire d’État Steve Simon a déclaré que ces quelque 1 000 inscriptions électorales resteront « inactives » jusqu’à ce que les noms, les adresses et le statut de citoyenneté soient confirmés. Il a également déclaré que des contrôles supplémentaires seront effectués pour s’assurer que les électeurs inscrits via le système répondent aux critères d’éligibilité. Les personnes signalées seront informées que, si elles sont éligibles, elles devront s’inscrire en ligne, dans leur bureau électoral local ou en personne dans leur bureau de vote le jour du scrutin.

Les législateurs républicains ont soulevé des questions sur le système d’inscription automatique des électeurs au début du mois. Jacobson leur ai dit dans une lettre Jeudi, il a déclaré qu’il n’avait connaissance d’aucun cas de Minnesotans inscrits pour voter alors qu’ils n’étaient pas éligibles pour voter, mais que les améliorations apportées au processus renforceraient le système de vérification.

Les dirigeants républicains de la Chambre des représentants et du Sénat ont répondu vendredi qu’ils avaient encore des questions. Ils ont déclaré que 1 % des inscrits pourrait représenter environ 1 000 personnes. Ils ont demandé le nombre réel et ont insisté pour que l’on confirme si certaines personnes étaient autorisées à voter lors des élections primaires d’août.

« L’élection aura lieu dans 52 jours et le vote anticipé commencera le 20 septembre. Les Minnesotans veulent avoir confiance dans le fait que nos élections sont sûres et équitables », ont-ils déclaré dans un communiqué.

Alors que le Minnesota accorde des permis de conduire aux résidents quel que soit le statut d’immigration, Les responsables affirment que les exigences en matière de documents d’identification offrent des garanties suffisantes contre le vote illégal.

Dans l’Oregon, qui dispose d’un système d’enregistrement automatique similaire, Les responsables ont reconnu vendredi que l’État a enregistré par erreur plus de 300 non-citoyens comme électeurs depuis 2021 dans ce qu’ils ont décrit comme un « problème de saisie de données » survenu lorsque les gens ont demandé un permis de conduire.

Une première analyse du ministère des Transports de l’Oregon a révélé que 306 non-citoyens étaient inscrits pour voter, a déclaré le porte-parole Kevin Glenn. Parmi eux, deux ont voté aux élections depuis 2021. Les lois nationales et fédérales interdisent aux non-citoyens de voter aux élections nationales et locales.