Les responsables électoraux du Colorado affirment avoir identifié au moins une douzaine de bulletins de vote frauduleux

Au moins une douzaine de bulletins de vote par correspondance ont été volés, remplis et soumis frauduleusement dans le Colorado pour les élections du 5 novembre, a annoncé jeudi le bureau du secrétaire d’État du Colorado.

Les responsables ont déclaré que le problème avait été identifié via le processus de vérification des signatures, qui vérifie les signatures sur les bulletins de vote par rapport à celles que l’État a enregistrées pour les électeurs.

Les autorités ont déclaré que les bulletins de vote avaient été envoyés au bureau électoral du comté de Mesa via l’USPS et non renvoyés dans des boîtes de dépôt.

Le bureau du secrétaire d’État a déclaré que presque tous les votes exprimés sur les bulletins volés avaient été arrêtés avant d’être comptés. Mais trois bulletins de vote ont été comptés avant que les responsables électoraux puissent les retirer du processus parce qu’ils avaient réussi la vérification de leur signature. Ces votes, a confirmé le bureau, ne peuvent être corrigés ou supprimés.

« Les élections au Colorado sont sûres et sécurisées », a écrit la secrétaire d’État Jena Griswold dans un communiqué. « Cette tentative de fraude a été découverte et a fait l’objet d’une enquête rapide grâce à tous les processus et outils novateurs que le Colorado a mis en place, comme la vérification des signatures, le suivi des bulletins de vote et le processus de guérison. »

Plusieurs des électeurs concernés ont contacté le bureau du greffier du comté de Mesa après avoir reçu une communication indiquant que leur bulletin de vote devait être corrigé en raison d’une divergence avec leurs signatures, selon le communiqué de presse du secrétaire d’État. Un électeur concerné a informé le greffier du comté de Mesa après avoir reçu une notification via le système de suivi et de notification de l’État, BallotTrax, que ses bulletins de vote avaient été reçus pour traitement par le greffier du comté de Mesa. Les électeurs peuvent également suivre l’état de leur bulletin de vote sur govotecolorado.gov.

Le procureur du comté de Mesa enquête sur l’affaire, selon le bureau du secrétaire d’État. Le bureau du procureur n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires. Le bureau du secrétaire d’État n’a pas répondu à une demande de NBC News cherchant à clarifier pour quels candidats les bulletins de vote étaient déposés.

Le comté de Mesa a été le théâtre de complots électoraux ces dernières années, notamment de la part de l’ancienne greffière républicaine du comté de Mesa, Tina Peters, qui a récemment été condamnée dans un procès. Faille de sécurité 2021 du système électoral du comté.

L’État du Colorado dispose d’un solide système de vote par correspondance universel dans lequel chaque électeur inscrit reçoit un bulletin de vote par la poste. Le système de l’État a servi de modèle à de nombreux autres États pendant la pandémie de 2020, alors que les États cherchaient à améliorer l’accessibilité.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com