Les responsables électoraux demandent plus d’argent fédéral mais affirment que le vote est sécurisé dans leurs États

NEW YORK — Les responsables électoraux de deux États clés pour la présidentielle ont plaidé mercredi pour davantage de fonds fédéraux pour les infrastructures électorales, tout en exprimant leur confiance dans leurs préparatifs pour Le vote de novembre.

La secrétaire d’État du Michigan, Jocelyn Benson, et le secrétaire d’État de l’Arizona, Adrian Fontes, tous deux démocrates, ont déclaré lors d’une Audience du Comité d’administration de la Chambre qu’ils ont besoin d’un financement continu pour améliorer la sécurité des élections, remplacer les machines vieillissantes, embaucher du personnel et moderniser les systèmes d’enregistrement des électeurs.

Mais eux et les quatre autres responsables électoraux de l’État présents à l’audience ont déclaré qu’ils avaient déployé des ressources considérables pour faire tout leur possible pour aider les électeurs éligibles à participer cet automne et éloigner les électeurs inéligibles du processus.

L’appel à davantage d’argent fédéral intervient alors que le vote est sur le point de commencer lors de l’élection présidentielle de cette année et que premiers votes par correspondance Les bulletins de vote ont commencé à être envoyés par courrier aux électeurs. Le processus électoral a également fait l’objet d’un examen minutieux dans tout le pays, alimenté par la campagne du candidat républicain à la présidence Donald Trump. fausses allégations de fraude généralisée lors des élections de 2020, ses avertissements sans preuve selon lesquels non-citoyens votera illégalement cette année et son sinistre s’engager à poursuivre quiconque est impliqué dans ce qu’il a appelé une « tricherie généralisée » lors des élections de cette année.

Le désinformation a suscité des menaces qui ont forcé les administrateurs électoraux à renforcer la sécurité, ainsi que attaques contre les travailleurs électoraux qui ont parfois nécessité une intervention des forces de l’ordre.

Fontes a déclaré au comité, qui supervise les élections fédérales, que l’Arizona a pris un certain nombre de mesures pour améliorer la confiance des électeurs et renforcer la sécurité des élections cette année, en organisant des exercices sur table et en déployant un système de suivi des bulletins de vote à l’échelle de l’État. L’Arizona déploie également des techniciens pour s’assurer que les bureaux électoraux des comtés sont équipés de mesures de protection importantes.

Mais « rien de tout cela n’est gratuit », a-t-il déclaré, et il n’y a toujours « aucun financement fédéral durable et fiable pour cette infrastructure essentielle ».

« Faites la même chose pour les autoroutes, les barrages et les voies ferrées et voyez ce qui se passe », a déclaré Fontes. « Nous vous en prions, si c’est une affaire si importante et s’il est si important que nous continuions à avoir des élections libres, justes et sûres, financez-les. »

Le président républicain du comité, le représentant Bryan Steil du Wisconsin, a répondu aux appels de financement en promouvoir la loi SAVE, une obligation de preuve de citoyenneté pour les électeurs qui est promue par les républicains et qui a déjà été adoptée par la Chambre contrôlée par le GOP. Les républicains tentent de faire passer le projet de loi dans le cadre d’une législation plus large visant à éviter une fermeture partielle du gouvernement cet automne.

Steil a expliqué à Benson que la législation donnerait aux administrateurs électoraux un accès gratuit à une base de données fédérale pour les aider à vérifier les électeurs non-citoyens inscrits sur les listes. Benson a déclaré que le Michigan vérifie déjà minutieusement la citoyenneté des électeurs.

Les citoyens doivent confirmer, sous peine de parjure, qu’ils sont citoyens américains lorsqu’ils s’inscrivent pour voter. Le vote des non-citoyens est interdit aux élections fédérales et n’est autorisé dans aucune élection d’État, bien qu’une poignée de municipalités l’autorisent dans des circonstances limitées. Bien que le vote illégal des non-citoyens soit extrêmement rare, la possibilité qu’il puisse se produire à plus grande échelle en raison de l’afflux de migrants à la frontière sud est devenue un thème de discussion. Messages de la campagne républicaine cette année.

« Les élections américaines se sont révélées sûres à maintes reprises grâce aux politiques que nous utilisons déjà pour vérifier les électeurs », a déclaré Trevor Potter, président du Campaign Legal Center, en réponse aux républicains qui ont fait la promotion de la loi SAVE lors de l’audition de mercredi. « Notre système de freins et contrepoids ne laisse aucune place au doute quant à l’exactitude du décompte officiel des votes. »

Le comité a également entendu le secrétaire d’État démocrate du Nouveau-Mexique, qui a parlé de la politique de tolérance zéro de son État en matière de fraude électorale et d’une campagne d’éducation des électeurs, ainsi que les secrétaires d’État républicains de Floride, d’Ohio et de Virginie-Occidentale.

