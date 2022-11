Les responsables électoraux confrontés à la présence de milices armées dans certains bureaux de vote

“Des justiciers non informés à l’extérieur des boîtes de dépôt du comté de Maricopa n’augmentent pas l’intégrité des élections. Au lieu de cela, ils conduisent à des plaintes d’intimidation des électeurs”, ont déclaré les responsables électoraux du comté de Maricopa, Bill Gates et Stephen Richer, dans un communiqué conjoint le lendemain.

“Et par violence politique, je ne veux pas seulement dire violence physique. Je veux dire intimidation, intimidation des électeurs, intimidation et menaces et harcèlement contre nos travailleurs électoraux, recrutement agressif d’observateurs de sondages de groupes comme les Proud Boys et Oath Keepers pour être vraiment un force d’intimidation dans les urnes et d’autres types de processus vraiment antidémocratiques qui sont motivés, encore une fois, par la même désinformation et les mêmes mensonges à propos des élections de 2020 », a déclaré McCord.

La même désinformation sur la fraude électorale qui a alimenté l’émeute du Capitole du 6 janvier 2021 est la même désinformation qui “menace de violence politique liée à nos élections”, Mary McCord, directrice exécutive de l’Institute for Constitutional Advocacy and Protection et ancienne procureure fédérale , dit dans un interview sur PBS Newshour :

Alors que l’Arizona a vu une foule de rapports d’intimidation des électeurs, l’État n’est certainement pas le seul. Les craintes concernant l’intimidation et la répression des électeurs se font jour dans tout le pays depuis l’élection présidentielle de 2020, lorsque Trump a refusé d’accepter sa perte et a accusé plusieurs États de fraude électorale.

“Nous sommes profondément préoccupés par la sécurité des personnes qui exercent leur droit constitutionnel de voter et qui apportent légalement leur bulletin de vote anticipé dans une boîte de dépôt”, ont déclaré Gates et Richer.

Un juge du tribunal de district américain nommé par Trump, Michael Liburdi, commandé membres de Clean Elections USA à rester à au moins 75 pieds des boîtes de dépôt et à ne pas suivre ou parler aux électeurs. On leur a également dit qu’ils ne pouvaient pas porter d’armes ouvertement. La décision était en réponse à une ordonnance d’interdiction temporaire déposée par deux groupes de défense des électeurs, alléguant les observateurs du scrutin essayaient de « intimider et intimider les électeurs légitimes de l’Arizona ».

Alors que les préoccupations en matière de violence politique et de répression des électeurs atteignent un niveau record, les agences fédérales et les organisations à but non lucratif prennent la menace pour l’intégrité des élections avec un sérieux accru.

Le ministère de la Justice a intensifié ses efforts ces dernières semaines pour protéger les électeurs et les travailleurs électoraux. L’agence a lancé un groupe de travail sur les menaces électorales en juillet 2021 pour garantir la sécurité des électeurs aux urnes et pour enquêter sur l’intimidation des travailleurs électoraux.

Début octobre, le FBI averti les électeurs sur d’éventuels crimes électoraux avant les élections de mi-mandat, soulignant ses efforts pour éduquer les électeurs sur leurs droits et les encourageant à signaler les violations. Selon le FBI, les crimes électoraux relèvent de trois grandes catégories : la fraude électorale ou électorale, les violations du financement des campagnes et la violation des droits civils, y compris la suppression ou l’intimidation des électeurs.

Le DOJ a tenu à souligner sa position intransigeante contre l’intimidation des électeurs.

“Le ministère de la Justice a l’obligation de garantir un vote libre et équitable à tous ceux qui sont qualifiés pour voter et ne permettra pas aux électeurs d’être intimidés”, a déclaré le procureur général Merrick Garland. a dit lors d’un point de presse le 24 octobre.

Le Brennan Center for Justice, un institut de droit et de politique publique à but non lucratif, a identifié 10 États présentant un risque élevé de perturbation en raison du volume de fausses allégations et activité anti-électorale. Ce sont l’Arizona, la Floride, la Géorgie, le Michigan, le Nevada, le New Hampshire, la Caroline du Nord, la Pennsylvanie, le Texas et le Wisconsin.

De nombreux États ont mis en place des garanties supplémentaires pour aider à apaiser les inquiétudes avant et pendant le jour du scrutin.

À New York, la procureure générale Letitia James a publié des directives de protection des électeurs aux commissions électorales locales et aux forces de l’ordre. La Guide de 15 pages décrit les protections constitutionnelles et légales accordées aux électeurs, ainsi que ce qui est permis dans les bureaux de vote et ce qui ne l’est pas. James a également mis en place une hotline de protection électorale à l’échelle de l’État pour les électeurs.

“Le vote est un droit fondamental et fait partie intégrante du caractère sacré de notre démocratie, et j’exhorte quiconque rencontre des obstacles à contacter mon bureau. Je ne permettrai à personne de menacer le droit de vote dans l’État de New York”, a déclaré James dans un communiqué.

De même, le procureur général du New Jersey, Matthew Platkin, a mis en place une initiative de protection des électeurs pour identifier et traiter toute violation des droits de vote ou des droits civils lors du vote anticipé et des urnes “afin de garantir que chaque électeur éligible pourra voter et que quiconque les tentatives d’ingérence dans le processus de vote seront tenues responsables dans toute la mesure de la loi.”

Des lignes directes non partisanes de protection des électeurs sont également disponibles dans l’Illinois, l’Indiana, la Caroline du Nord et le Montana, en plus des lignes directes gérées par l’American Civil Liberties Union au niveau des États et au niveau national. Les électeurs le jour du scrutin peuvent appeler les bureaux électoraux locaux pour signaler toute plainte.

“Nous espérons et nous attendons toujours à ce que les élections se déroulent sans heurts et que les électeurs ne rencontrent aucun problème. Cependant, nous savons que des problèmes surviennent et nous sommes prêts à aider les électeurs à résoudre ces problèmes et à nous assurer que leurs voix sont entendues”, ACLU West Virginia le directeur du plaidoyer, Eli Baumwell, a déclaré dans un déclaration.