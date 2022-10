Les responsables électoraux bosniaques enquêtent sur un possible trucage des votes

SARAJEVO, Bosnie-Herzégovine (AP) – Les autorités électorales bosniaques ont exprimé vendredi leurs inquiétudes concernant les problèmes généralisés dans les bureaux de vote et les informations faisant état d’irrégularités et de fraude électorale lors des élections générales du week-end dernier. Ils ont ordonné des vérifications des bulletins de vote dans plus de 1 000 bureaux de vote et ont promis d’enquêter sur tous les manquements potentiels avant de certifier les résultats du vote.

Les membres de la commission électorale centrale et multiethnique du pays ont fait part de leurs inquiétudes un jour après que des milliers de personnes ont manifesté à Banja Luka, la principale ville de la partie serbe de Bosnie, alléguant qu’un dirigeant serbe de Bosnie pro-Russie, Milorad Dodik, avait truqué le voter dimanche pour remporter le poste qu’il convoitait.

Dodik, le politicien serbe de Bosnie le plus puissant depuis 2006, a nié les allégations, y compris une affirmation des manifestants selon laquelle les agents électoraux fidèles à son parti politique, le SNSD, avaient modifié le décompte des voix pour réduire le nombre de bulletins de vote déposés pour sa candidate, Jelena Trivic, et donnez-lui la victoire.

Le président de la commission électorale bosniaque, Suad Arnautovic, a déclaré vendredi que l’instance devait ordonner le descellement des urnes et le recomptage des votes dans environ 1 000 bureaux de vote, soit 16 % de tous les bureaux de ce type dans le pays. Il a dit que c’était parce que les agents électoraux là-bas “n’avaient pas fait leur travail conformément à la loi”.

“Ils n’ont pas rempli les formulaires nécessaires … (et) certains de leurs décomptes de votes étaient contraires aux règles des mathématiques”, a-t-il déclaré.

Les bulletins de vote et autres matériels électoraux des bureaux de vote concernés, répartis dans 60 villes et municipalités différentes, ont été expédiés au centre central de dépouillement des votes dans la capitale de Sarajevo pour être examinés plus avant, a déclaré Arnautovic.

Les élections générales en Bosnie comprenaient des courses pour différents niveaux de gouvernement dans l’une des configurations institutionnelles les plus compliquées au monde. La structure politique de la Bosnie a été convenue dans un accord de paix parrainé par les États-Unis qui a mis fin à plus de 3 ans et demi d’effusion de sang dans les années 1990 entre ses trois principaux groupes ethniques : les Bosniaques musulmans, les Serbes orthodoxes et les Croates catholiques.

L’accord de paix a divisé le pays en deux entités gouvernementales hautement indépendantes – la Republika Srpska dirigée par les Serbes et l’autre partagée par les Bosniaques et les Croates. Chaque entité a son propre président, son parlement et son gouvernement, mais les deux sont liés par des institutions communes et multiethniques.

L’élection de dimanche comprenait des concours pour les trois membres de la présidence multiethnique partagée de Bosnie, les députés du parlement à différents niveaux de gouvernance et le président de la Republika Srpska, pour lequel Dodik se présentait.

Selon les règles électorales bosniaques, les votes sont comptés dans les bureaux de vote par des agents électoraux qui sont nommés par la commission électorale centrale du pays, mais qui sont tous nommés par les partis politiques et les coalitions qui se présentent à une élection. La commission électorale centrale recueille les décomptes des bureaux de vote, les examine pour déceler les irrégularités et effectue des recomptages si nécessaire avant de certifier les résultats d’un vote.

La commission demande depuis des années des réformes de la loi électorale, insistant sur le fait que la nomination des agents électoraux par les partis politiques augmente le risque de fraude électorale.

“Je crains que de nombreux comités de bureaux de vote ne fassent l’objet d’enquêtes pénales”, a déclaré Irena Hadziabdic, membre de la commission.

Cependant, elle a ajouté : “Soyez assurés que (la commission électorale centrale) ne portera pas atteinte à notre propre intégrité… nous ferons de notre mieux pour enquêter sur toutes les plaintes et irrégularités”.

The Associated Press