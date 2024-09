Les responsables électoraux avertissent que des problèmes généralisés avec le système postal américain pourraient perturber le vote

TOPEKA, Kansas — Les responsables des élections locales et étatiques de tout le pays ont averti mercredi que les problèmes avec le système de distribution du courrier du pays menaçaient de priver les électeurs de leurs droits lors de la prochaine élection présidentielle, déclarant au chef du service postal américain qu’il n’avait pas résolu le problème. carences persistantes.

Dans une lettre alarmante, les responsables ont déclaré qu’au cours de l’année écoulée, y compris pendant la saison des primaires qui vient de s’achever, des bulletins de vote envoyés par courrier et oblitérés à temps ont été reçus par les bureaux électoraux locaux plusieurs jours après la date limite de dépouillement. Ils ont également noté que le courrier électoral correctement adressé leur était renvoyé comme non distribuable, un problème qui pouvait automatiquement renvoyer les électeurs au statut d’inactifs sans qu’ils en soient responsables, ce qui pouvait potentiellement créer le chaos lorsque ces électeurs se présenteraient pour voter.

Les responsables ont également déclaré que les efforts répétés déployés auprès du service postal pour résoudre les problèmes avaient échoué et que la nature généralisée des problèmes montrait clairement qu’il ne s’agissait pas d’erreurs ponctuelles ou d’un problème lié à des installations spécifiques. Au contraire, cela démontre un manque généralisé de compréhension et d’application des politiques de l’USPS parmi ses employés.

La lettre adressée au directeur général des Postes des États-Unis, Louis DeJoy, émane de deux groupes qui représentent les principaux administrateurs électoraux des 50 États. Ils ont déclaré à DeJoy : « Nous n’avons constaté aucune amélioration ni aucun effort concerté pour remédier à nos inquiétudes. »

« Nous vous implorons de prendre des mesures correctives immédiates et concrètes pour résoudre les problèmes de performance persistants du service postal électoral de l’USPS », ont-ils ajouté. « Ne pas le faire risque de limiter la participation des électeurs et la confiance dans le processus électoral. »

Un message demandant une réponse du service postal américain n’a pas reçu de réponse immédiate.

Les deux groupes, l’Association nationale des secrétaires d’État et l’Association nationale des directeurs d’élections d’État, ont déclaré que les responsables électoraux locaux « dans presque tous les États » reçoivent des bulletins de vote oblitérés en temps voulu après le jour du scrutin et en dehors des trois à cinq jours ouvrables que l’USPS considère comme la norme pour le courrier de première classe.

La lettre arrive moins de deux semaines après DeJoy a déclaré dans une interview que le service postal était prêt à gérer un flot de bulletins de vote par correspondance attendu dans le cadre de l’élection présidentielle de novembre prochain et alors que l’ancien président Donald Trump continue de semer le doute sur les élections américaines en prétendant à tort qu’il a gagné en 2020.

Cette année-là, en pleine pandémie mondiale, les responsables électoraux ont déclaré avoir envoyé un peu plus de 69 millions de bulletins de vote par courrier, soit une augmentation substantielle par rapport à quatre ans plus tôt.

Même si ce nombre devrait diminuer à l’heure actuelle, de nombreux électeurs ont adopté le vote par correspondance et en sont venus à s’y fier. Les démocrates comme les républicains ont lancé des efforts pour inciter leurs partisans à voter plus tôt, soit en personne, soit par courrier, afin de « mettre en réserve » leurs votes avant le jour du scrutin, le 5 novembre.

La lettre est partie le jour même les premiers bulletins de vote par correspondance des élections générales de cette année ont été envoyés aux électeurs absents de l’Alabama.

Les responsables du service postal ont déclaré aux journalistes le mois dernier que près de 98 % des bulletins de vote avaient été renvoyés aux responsables électoraux dans les trois jours en 2020, et en 2022, le chiffre était proche de 99 %. DeJoy a déclaré qu’il aimerait se rapprocher de 100 % lors de ce cycle électoral et que le service postal est mieux placé pour gérer les bulletins de vote qu’il y a quatre ans.

Mais les responsables des États ruraux critiquent le service postal depuis des années, car il a consolidé les centres de traitement du courrier pour réduire ses coûts et ses pertes financières.

En plus d’être signés par les présidents actuels et entrants des deux groupes de responsables électoraux, les dirigeants des groupes qui représentent les responsables électoraux locaux dans 25 États ont été répertoriés.

Les responsables électoraux ont averti que tout courrier électoral renvoyé à un bureau électoral comme non distribuable pourrait déclencher une procédure décrite dans la loi fédérale pour maintenir des listes précises d’électeurs inscrits. Cela signifie qu’un électeur pourrait être placé en statut « inactif » et être tenu de prendre des mesures supplémentaires pour vérifier son adresse afin de participer à l’élection, ont déclaré les responsables dans la lettre.

Le secrétaire d’État du Kansas, Scott Schwab, ancien président de l’Association nationale des secrétaires d’État, a lui aussi envoyé une lettre à DeJoy ces derniers jours. Il a déclaré que près de 1 000 bulletins de vote de l’élection primaire du 6 août dans son État n’avaient pas pu être comptés parce qu’ils étaient arrivés trop tard ou sans cachet postal – et que d’autres continuaient d’arriver.

« Le Pony Express est plus efficace à ce stade », Schwab a posté sur la plateforme de médias sociaux X fin août.

Schwab et d’autres responsables électoraux du Kansas ont également déclaré que certains bulletins arrivaient à temps mais sans cachet postal, ce qui les empêchait d’être comptabilisés en vertu de la loi du Kansas. De plus, a déclaré Schwab à DeJoy, les employés des postes locaux ont dit aux responsables électoraux qu’ils ne pouvaient pas ajouter de cachet postal plus tard, même s’il était clair que le service postal avait traité le bulletin avant la date limite de dépôt par courrier.

Le Kansas comptera les bulletins de vote oblitérés le jour du scrutin ou avant s’ils arrivent dans les trois jours. La législature contrôlée par les républicains a créé ce délai de grâce en 2017 en raison des inquiétudes concernant le ralentissement de la distribution du courrier après la fermeture par le service postal de sept centres de traitement du courrier dans l’État. Une grande partie du courrier de l’État a donc été traitée par des centres plus grands à Denver, Amarillo, au Texas, et Kansas City, dans le Missouri.

Schwab a encouragé l’utilisation d’urnes locales pour voter par anticipation, en rupture avec d’autres républicains qui ont suggéré sans preuve qu’elles pouvaient être sources de fraude. Schwab affirme depuis longtemps que les urnes sont plus sûres que le courrier postal américain.

« Gardez votre bulletin de vote hors de portée du gouvernement fédéral ! », a-t-il conseillé aux électeurs dans un post sur X après les primaires d’août.

Dans leur lettre de mercredi, les responsables électoraux ont déclaré que leurs collègues à travers les États-Unis ont signalé que le personnel du service postal, des gestionnaires aux facteurs, n’est pas informé des politiques du service en matière de traitement du courrier lié aux élections, leur donne des directives incohérentes et livre mal les bulletins de vote.

« Les responsables électoraux ne peuvent pas communiquer de manière proactive pour expliquer l’incapacité de l’USPS à respecter ses propres délais de prestation de services », ont écrit les responsables. « Les responsables électoraux des États et des collectivités locales ont besoin d’un partenaire engagé comme l’USPS. »

____ Cassidy a fait son reportage depuis Détroit.