Les responsables du VAR reprennent le travail en Premier League après la controverse Tottenham-Liverpool

Les responsables du VAR responsables de la confusion qui a vu Luis Diaz de Liverpool refuser un but parfaitement bon lors du match de Premier League contre Tottenham à la fin du mois dernier seront de retour au travail après la trêve internationale.

Darren England et Dan Cook ont ​​laissé le match se poursuivre après un contrôle, estimant que la décision sur le terrain avait été d’accorder le but. Au lieu de cela, l’appel initial était hors-jeu et c’est celui qui a été retenu. Et à la reprise du jeu, ils n’ont pas pu corriger leur erreur.

Les Spurs ont marqué peu de temps après et même si Liverpool a égalisé en fin de mi-temps, les Reds ont fini par perdre après un but contre son camp de Joel Matip au fond du temps additionnel au Tottenham Hotspur Stadium.

Liverpool a été frustré lorsque l’organisme responsable de l’arbitrage des matchs de haut niveau en Angleterre, PGMOL, a reconnu l’erreur et s’est excusé après le match.

L’équipe de Jurgen Klopp a également vu deux joueurs expulsés lors de l’affrontement dans le nord de Londres et le comité indépendant des incidents de match clés de la Premier League a statué plus tard que le premier carton jaune de Diogo Jota ne méritait pas un avertissement.

L’entraîneur allemand a parlé de décisions « folles » et « injustes » après le match et a déclaré plus tard que la seule issue équitable serait de rejouer le match.

L’Angleterre et Cook devaient travailler sur les matchs de Premier League le lendemain, mais les deux hommes ont été relevés de leurs fonctions dominicales suite à leur erreur en N17 et ont également raté le prochain tour de matches.

Mais après la pause actuelle des matches de Premier League pour les matches internationaux, les deux hommes retourneront au travail.

L’Angleterre devrait être le quatrième arbitre alors que Brentford affrontera Burnley dans l’ouest de Londres samedi, Cook étant l’arbitre assistant pour le choc de Manchester United contre Sheffield United à Old Trafford plus tard dans la journée.

S’il est impossible de savoir ce qui se serait passé si la décision avait été corrigée, Liverpool a perdu son invincibilité lors de la défaite 2-1 à Tottenham, tandis que les Spurs sont actuellement en tête de la Premier League.

Plus d’histoires Tottenham-Liverpool

Tottenham contre Liverpool : pourquoi le but de Luis Diaz a-t-il été refusé à tort par le VAR ?

Patron des Rouges Jurgen Klopp dénonce des décisions « injustes » et « folles » lors du choc de samedi en Premier League, tandis que le patron des Spurs Ange Postecoglou admet qu’il n’est pas fan du VAR.

EXCLUSIF : le défenseur de Tottenham Micky van de Ven sur la victoire épique de samedi sur Liverpool et la vie dans le nord de Londres jusqu’à présent.