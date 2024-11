Les responsables du Swing State se préparent à d’éventuelles perturbations autour des réunions électorales de décembre

Les votes finaux du élection présidentielle n’ont pas encore été annoncés, mais les responsables électoraux des États s’inquiètent déjà du fait qu’un résultat serré pourrait alimenter le chaos lors des événements de routine qui suivent une campagne.

Dans les semaines qui suivront le jour du scrutin, les résultats seront certifiés par les représentants de l’État, des recomptages pourront avoir lieu et les électeurs se réuniront dans chaque État pour voter officiellement au collège électoral. Ces votes seront ensuite envoyés à Washington, DC, où les législateurs devraient officiellement compter ces résultats lors d’une session conjointe du Congrès le 6 janvier 2025.

Ces réunions dans les États, décrites par loi fédérale et spécifié par les lois, statuts ou constitutions de l’État, sera se produire sur 17 décembre. Les violences du 6 janvier 2021 – ainsi que les attente croissante que l’ancien président Donald Trump pourrait ne pas accepter les résultats des élections s’il perd face à la vice-présidente Kamala Harris – ont incité les responsables fédéraux pour renforcer la sécurité dans la capitale nationale pour la même occasion cette fois-ci. Spécifiquement, les inquiétudes abondent que la soumission éventuelle de listes électorales alternatives pourrait se manifester par des troubles avant et pendant ces réunions.

Les responsables des États du champ de bataille – dont les Capitoles accueilleront, dans la plupart des cas, les réunions électorales de décembre – commencent également à planifier de telles éventualités, en prévision du fait que ces événements pourraient être perturbés.

« Nous n’abordons pas cela naïvement », a déclaré Elaine Marshall, secrétaire d’État de Caroline du Nord et démocrate, dans une interview.

« Je ne pense pas que quiconque ait besoin de vivre cette élection naïvement, après avoir regardé le 6 janvier, après avoir observé ce qui s’est passé, après avoir écouté les informations faisant état de personnes qui tentent de perturber le vote », a-t-elle ajouté. « Je ne pense pas que quiconque doive être vraiment naïf quant aux possibilités, car parfois des gens désespérés font des choses désespérées. »

Lors d’entretiens, les responsables des États les plus contestés ont déclaré qu’en grande partie, lorsqu’il s’agissait de la sécurité de la réunion de leurs électeurs, ils prévoyaient le pire mais espéraient le meilleur. Il n’y a eu aucun rapport public faisant état de menaces explicites visant ces réunions, et les responsables ont refusé de dire s’ils en avaient reçu.

Les responsables ont été largement hésitants à fournir des détails précis, en raison du caractère sensible du sujet et de la fluidité de leurs plans. Mais beaucoup ont déclaré qu’ils avaient déjà commencé à élaborer des protocoles de sécurité avec l’aide des forces de l’ordre locales, étatiques et fédérales, tout en faisant également référence au langage statutaire, dans certains cas, concernant le lieu de cette réunion comme preuve qu’il pouvait être modifié sans rompre. toute loi ou statut.

Certains responsables ont cité le Colorado comme un bon exemple de planification en vue d’un chaos potentiel entourant l’assemblée électorale. La secrétaire d’État du Colorado, Jena Griswold, une démocrate, a fait pression avec succès modifier les statuts de l’État de sorte que le lieu de la réunion des électeurs pourrait être modifié si le gouverneur jugeait qu’il n’était « pas possible » de se réunir au Capitole.

Mais comme cela n’est pas statutairement une option dans les sept principaux États du champ de bataille présidentiel, voici ce que les responsables de ces États prévoient pour des réunions potentiellement compliquées de leurs électeurs.

Arizona

En Arizona, comme cela est explicitement requis dans la plupart des États, les électeurs doivent se présenter au premier Mardi après le deuxième mercredi de décembre (le 17 décembre de cette année) pour voter pour le président et le vice-président, mais la loi de l’État n’indique pas explicitement que la réunion doit avoir lieu au Capitole de l’État.

Le secrétaire d’État de l’Arizona, Adrian Fontes, a déclaré que les responsables étaient en train d’élaborer des plans qui garantiraient que la réunion se déroulerait « dans un espace où les électeurs disposeront des installations dont ils ont besoin pour bien faire leur travail ».

« Nous avons tous les plans pour accomplir ces tâches », a déclaré Fontes, un démocrate, dans une interview.

Fontes a déclaré que son bureau et d’autres responsables étaient en contact régulier avec les responsables de l’application des lois à différents niveaux, mais qu’ils n’étaient pas libres de discuter des protocoles de sûreté ou de sécurité.

« Nous mènerons toutes les activités juridiques nécessaires pour que les électeurs puissent représenter l’Arizona de manière appropriée, comme nous le jugerons approprié à ce moment-là, compte tenu des circonstances qui correspondent le mieux à leurs besoins », a-t-il déclaré.

« C’est comme nous disions dans le Corps des Marines : Semper Gumby – nous sommes toujours flexibles. Nous comprenons que certaines circonstances peuvent nécessiter des variations par rapport à ce que prescrit la loi, en particulier lorsqu’il existe la possibilité qu’il y ait des problèmes de sécurité », a-t-il déclaré.

Géorgie

En Géorgie, la loi de l’État stipule que les électeurs « doivent » se réunir au Capitole de l’État, et les responsables électoraux veillent à ce qu’ils le fassent.

« Aucun autre lieu n’est envisagé », a déclaré Mike Hassinger, porte-parole du secrétaire d’État de Géorgie, Brad Raffensperger, un républicain, dans un courrier électronique.

Hassinger a déclaré que les responsables n’avaient pas encore demandé de sécurité supplémentaire pour la réunion et qu’ils le feraient « seulement si nécessaire », ajoutant que la sécurité existante autour du complexe « est toujours assez stricte ».

Il a souligné la présence de la police du Capitole, des agents de la patrouille de l’État de Géorgie, une clôture de sécurité existante et d’autres mesures, notamment la délivrance d’un badge de sécurité avec un bouton aux employés à l’intérieur du complexe qui alertera et convoquera la police du Capitole à leur emplacement exact. en cas d’urgence.

Michigan

Au Michigan, la loi de l’État nécessite les électeurs se réuniront cette année le 17 décembre dans la salle du Sénat du Capitole de l’État. Les responsables de l’État ont indiqué qu’il n’y avait aucune marge de manœuvre pour changer cela.

« Je ne pense pas qu’il soit possible de changer cela », a déclaré Angela Benander, porte-parole de la secrétaire d’État Jocelyn Benson, démocrate, dans une interview. Benander a déclaré que le bureau de Benson travaillait en étroite collaboration avec le bureau du gouverneur Gretchen Whitmer, ainsi qu’avec la police de l’État du Michigan, qui joueraient tous deux un rôle de premier plan dans toute décision finale concernant la sécurité.

Répondant aux questions sur les éventualités potentielles concernant l’assemblée des électeurs, Stacey LaRouche, porte-parole de Whitmer, a déclaré dans un communiqué que Whitmer « s’engage à protéger le droit de vote des Michiganders et à garantir que chaque bulletin de vote soit déposé et compté » et que, « comme comme nous l’avons fait lors de chaque élection précédente, le Michigan suivra les exigences de l’État et du gouvernement fédéral » pendant le processus de certification et la réunion des électeurs.

Le porte-parole de la police de l’État du Michigan, Michael Shaw, a déclaré dans un e-mail que « afin de garantir la sécurité de nos protocoles de sécurité, nous ne discutons pas publiquement des mesures de sécurité dans la capitale ».

Nevada

Au Nevada, la loi est plus large sur quand, comment et où aura lieu la réunion des électeurs, et les responsables de l’État sont encore en train de finaliser les détails. Les responsables envisagent des réunions en personne et virtuelles pour l’événement.

« Nous sommes plus flexibles que certains autres États. Il n’y a pas d’espace désigné où nos électeurs doivent se réunir. Nous pouvons le faire virtuellement, si nous le souhaitons », a déclaré Cecilia Heston, porte-parole du secrétaire d’État Cisco Aguilar, un démocrate, dans une interview. Elle a déclaré que le plan « n’a pas encore été finalisé à 100 % sur place ».

Caroline du Nord

En Caroline du Nord, le Conseil des élections de l’État s’occupe de toutes les questions liées au vote. Mais c’est le bureau du secrétaire d’État de Marshall qui s’occupe de toutes les questions liées aux électeurs.

Selon la loi de l’Étatles électeurs se réunissent dans la salle de la State House du Capitole de l’État le premier mardi après le deuxième mercredi de décembre (17 décembre).

« C’est la loi à la Chambre des représentants. Je ne peux pas le changer. Il n’y a aucun pouvoir d’urgence que je devrais changer », a déclaré Marshall, ajoutant cependant que son bureau se coordonnait déjà avec les responsables de l’application des lois locales, étatiques et fédérales, et avait même donné à ces responsables plusieurs visites du Capitole de l’État. complexe « pour s’assurer que leurs contrôles de commandement connaissent la configuration du terrain ».

« Une période de catastrophe n’est pas le moment de rencontrer votre partenaire pour la première fois », a-t-elle déclaré.

« Il y a quatre ans, lorsque les gens voulaient que les électeurs agissent différemment, il y a eu une petite frayeur – nous avons donc eu un échauffement », a-t-elle déclaré, faisant référence à 2020. Son bureau, a-t-elle déclaré, « faisait très attention à nos priorités ». partenaires dès le début, établissant des plans.

Elle a déclaré que son personnel s’était préparé à « toutes les éventualités » depuis « un certain temps » – et avait élaboré une série d’« autres plans » en cas de crises multiples.

Pennsylvanie

En Pennsylvanie, la loi de l’État gouverne que les électeurs doivent se réunir « au siège du gouvernement de ce Commonwealth » – le Capitole – à midi le 17 décembre

Les responsables de l’État n’ont pas voulu commenter spécifiquement les plans d’urgence envisagés en cas de problèmes de sécurité entourant l’événement.

« Le Département d’État et l’administration Shapiro prendront toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du collège électoral », a déclaré Amy Gulli, porte-parole du secrétaire d’État de Pennsylvanie, Al Schmidt, un républicain, dans un courrier électronique.

« Le Département d’État de Pennsylvanie prend très au sérieux la sûreté et la sécurité de nos travailleurs électoraux et du public, qui restent une priorité absolue de l’administration Shapiro. Le Département est convaincu que les électeurs seront en mesure de se réunir et de s’acquitter de leurs obligations en toute sécurité et conformément à toutes les exigences légales », a-t-elle ajouté.

Wisconsin

Dans le Wisconsin, la loi de l’État exige que les électeurs se réunissent au Capitole de l’État le premier lundi après le deuxième mercredi de décembre à midi (16 décembre) – bien qu’en pratique, les législateurs se conforment à la loi fédérale dictant qu’ils se réunissent le premier mardi après le deuxième mercredi de décembre (décembre). .17).

Les porte-parole de la Commission électorale du Wisconsin, la secrétaire d’État Sarah Godlewski et le gouverneur Tony Evers (tous deux démocrates), n’ont pas répondu aux questions sur si et quels plans d’urgence étaient envisagés pour l’événement.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com